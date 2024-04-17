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Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні

Олександр Куницький
17 квітня 2024 р.

Новий пакет військової допомоги від Данії на 313 мільйонів доларів спрямують на інвестиції в український ОПК, закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів.

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Артилерійські боєприпаси
Данія виділяє Україні новий пакет військової допомогиФото: Narciso Contreras/AA/picture alliance

Уряд Данії у середу, 17 квітня, оголосив про передачу 17-го пакета військової допомоги Україні на 2,2 мільярда данських крон (близько 313 мільйонів доларів).

Як зазначається на сайті данського уряду, 200 мільйонів крон спрямують на інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс (ОПК). Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен наголосив на великому потенціалі для співпраці двох країн у сфері ОПК. "У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою", - зазначив Пульсен.

Також у рамках пакету допомоги Данія виділить гроші на посилення морських спроможностей України, закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів у співпраці з Нідерландами та Чехією. Водночас міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен закликав західні країни посилити підтримку, щоб "Україна могла протистояти російському тиску".

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Своює чергою міністр оборони України Рустем Умєров подякував Данії за "непохитну підтримку та зміцнення обороноздатності України", йдеться в дописі у Telegram міноборони України.

У попередній пакет військової допомоги Україні загальною вартістю близько 336,6 мільйона доларів, який Данія виділила у березні, увійшли артилерійські системи Caesar, які країна надавала у співпраці з Францією, самохідні 120-мм міномети та 155-мм боєприпаси, надані у співпраці з Естонією та Чехією.

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