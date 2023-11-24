Данія вирішила збільшити видатки на допомогу для України

Цьогоріч Копенгаген збільшить фінансування України на 2,3 мільярда данських крон. Водночас влада країни передбачила істотне збільшення фінансування й у наступні кілька років.

Уряд і більшість парламентських фракції Данії погодили істотне збільшення фінансування спеціального фонду, з якого виділяються гроші насамперед на військову допомогу та інші види підтримки України. Як випливає з поширеного в п'ятницю, 24 листопада, повідомлення пресслужби міноборони Данії, цьогоріч фінансування фонду зросте на 2,3 мільярда данських крон або близько 308 мільйонів євро в перерахунку.

Більше грошей для України й у наступні роки

Крім того, уряд і законодавці Данії домовилися збільшити на 23,5 мільярда крон (близько 3,15 мільярда євро в перерахунку. - Ред.) фінансування згаданого фонду у період з 2025 по 2027 роки. Приміром, у 2025 році фонд отримає на 10,5 мільярда більше, у 2026 - на 7,4 мільярда, у 2027 - на 5,6 мільярда крон.

Таким чином загалом на військову підтримку України у 2023-2028 роках в рамках фонду буде виділено 60,4 мільярда данських крон, уточнили в пресслужбі данського оборонного відомства.

"Ми не знаємо, як довго триватиме війна в Україні, але ми знаємо, що допомога необхідна Україні для продовження боротьби з Росією. Протягом усієї війни Данія була вірним прихильником України, і коли ми зараз посилюємо нашу підтримку, як у 2023 році, так і особливо шляхом виділення значних сум у 2025-2027 роках, ми посилаємо чіткий сигнал, що українці в довгостроковій перспективі можуть розраховувати на підтримку Данії", - сказав міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, цитує пресслужба відомства.

Копенгаген розцінює підтримку Києва як власні видатки на оборону

Нагадаємо, в березні цього року уряд і парламент Данії погодили створення спеціального фонду в розмірі близько семи мільярдів данських крон для цивільної, військової та економічної допомоги Україні. Більшу частину грошей з бюджету фонду на 2023 рік - близько 5,4 мільярда крон або 725,2 мільйона євро - передбачалося виділити на зброю, військове обладнання та вишкіл українських військових.

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Однак у травні уряд Данії оголосив про план збільшити фінансування фонду. Водночас планувалося, що у 2024 році до фонду надійде ще 10,4 мільярда крон або трохи менше 1,5 мільярда євро в перерахунку.

Копенгаген розглядає виділення грошей на військову підтримку України як складову видатків на оборону Данії, які цьогоріч, а також наступного року мають досягти загалом двох відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП), що передбачено відповідними домовленностями країн-членів Північно-атлантичного яльянсу (НАТО).

Як повідомлялося, Данія входить до тих західних країн, які пообіцяли передати Повітряним силам ЗСУ західні винищувачі типу F-16.