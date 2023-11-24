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ПолітикаДанія

Данія вирішила збільшити видатки на допомогу для України

Валерій Сааков
24 листопада 2023 р.

Цьогоріч Копенгаген збільшить фінансування України на 2,3 мільярда данських крон. Водночас влада країни передбачила істотне збільшення фінансування й у наступні кілька років.

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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у винищувачі F-16
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у винищувачі F-16. Літаки цього типу Копенганен зобов'язався передати КиєвуФото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa/picture alliance

Уряд і більшість парламентських фракції Данії погодили істотне збільшення фінансування спеціального фонду, з якого виділяються гроші насамперед на військову допомогу та інші види підтримки України. Як випливає з поширеного в п'ятницю, 24 листопада, повідомлення пресслужби міноборони Данії, цьогоріч фінансування фонду зросте на 2,3 мільярда данських крон або близько 308 мільйонів євро в перерахунку.

Більше грошей для України й у наступні роки

Крім того, уряд і законодавці Данії домовилися збільшити на 23,5 мільярда крон (близько 3,15 мільярда євро в перерахунку. - Ред.) фінансування згаданого фонду у період з 2025 по 2027 роки. Приміром, у 2025 році фонд отримає на 10,5 мільярда більше, у 2026 -  на 7,4 мільярда, у 2027 - на 5,6 мільярда крон.

Таким чином загалом на військову підтримку України у 2023-2028 роках в рамках фонду буде виділено 60,4 мільярда данських крон, уточнили в пресслужбі данського оборонного відомства.

"Ми не знаємо, як довго триватиме війна в Україні, але ми знаємо, що допомога необхідна Україні для продовження боротьби з Росією. Протягом усієї війни Данія була вірним прихильником України, і коли ми зараз посилюємо нашу підтримку, як у 2023 році, так і особливо шляхом виділення значних сум у 2025-2027 роках, ми посилаємо чіткий сигнал, що українці в довгостроковій перспективі можуть розраховувати на підтримку Данії", - сказав міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен, цитує пресслужба відомства.

Копенгаген розцінює підтримку Києва як власні видатки на оборону

Нагадаємо, в березні цього року уряд і парламент Данії погодили створення спеціального фонду в розмірі близько семи мільярдів данських крон для цивільної, військової та економічної допомоги Україні. Більшу частину грошей з бюджету фонду на 2023 рік  - близько 5,4 мільярда крон або 725,2 мільйона євро - передбачалося виділити на зброю, військове обладнання та вишкіл українських військових.

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Однак у травні уряд Данії оголосив про план збільшити фінансування фонду. Водночас планувалося, що у 2024 році до фонду надійде ще 10,4 мільярда крон або трохи менше 1,5 мільярда євро в перерахунку.

Копенгаген розглядає виділення грошей на військову підтримку України як складову видатків на оборону Данії, які цьогоріч, а також наступного року мають досягти загалом двох відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП), що передбачено відповідними домовленностями країн-членів Північно-атлантичного яльянсу (НАТО).

Як повідомлялося, Данія входить до тих західних країн, які пообіцяли передати Повітряним силам ЗСУ західні винищувачі типу F-16.

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