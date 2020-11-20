 30 років штурму телевежі у Вільнюсі: як СРСР виніс собі вирок | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

30 років штурму телевежі у Вільнюсі: як СРСР виніс собі вирок

Коли радянські війська захопили телецентр у Вільнюсі, у Кремлі думали, що рятують СРСР. Але бійня в Литві лише прискорила його кінець. DW розпитала з очевидців.

Меморіал загиблим під час захисту телевежі у Вільнюсі в ніч з 12 на 13 січня 1991 року

Меморіал загиблим під час захисту телевежі у Вільнюсі в ніч з 12 на 13 січня 1991 року

"Я підхопила з підлоги у вестибюлі чиїсь кинуті куртку і шарф. Закутала горло і здивувалася, що шарф мокрий. Я зняла його. Тканина була просякнута кров'ю". Голос Нійоле Баужіте досі тремтить, коли в розмові вона буквально похвилинно згадує ніч з 12 на 13 січня 1991 року у Вільнюсі.

"Мені потрібно було за будь-яку ціну дістатися до будівлі нашого парламенту і повідомити його голові Вітаутасу Ландсбергісу про те, що відбувається в захопленому радянськими десантниками телерадіоцентрі", - згадує вона. Тим часом уся Литва вже бачила останні кадри, передані зі студії. Там дикторка Егле Бучель вела програму, яка складалася головним чином з повідомлень від жителів столиці Литви: куди їдуть танки і бронетранспортери, звідки чути стрілянину і де потрібна медична допомога або добровольці. Раптово в студію увірвався радянський солдат і різко відвернув камеру до стіни, хоча сам телевізійний сигнал якийсь час ще можна було приймати. Незабаром це побачив увесь світ.

Читайте також: "Процес століття" над радянським керівництвом у Литві

Ультиматум Горбачова

Баужіте, Бучель та інші співробітники литовського телебачення стали безпосередніми свідками і учасниками однієї з останніх спроб радянської влади, яка слабшала з кожним днем, силою запобігти розпаду СРСР.

Розпочате Михайлом Горбачовим під гаслами перебудови і гласності реформування радянського соціалізму оголило всі дефекти і протиріччя системи і пробудило до життя потужні рухи за незалежність, насамперед в анексованих Сталіном в 1940 році Литві, Латвії та Естонії. У березні 1990 року на виборах до Верховної Ради (ВР) Литви під гаслами незалежності переміг "Саюдіс" - рух реформ на чолі з Вітаутасом Ландсбергісом.

Вітаутас Ландсбергіс, грудень 2016 року

Вітаутас Ландсбергіс, грудень 2016 року

11 березня 1990 року Литва стала першою з п'ятнадцяти республік, що входили до складу Радянського Союзу, яка оголосила про вихід з нього і відновлення державного суверенітету. Керівництво СРСР відреагувало запровадженням паливної блокади, яка тривала 10 місяців, і все більш загрозливими демонстраціями військово-поліцейської потуги.

10 січня 1991 Горбачов виступив зі зверненням (фактично - з ультиматумом) до литовської влади, в якому зажадав "відновити дію Конституції СРСР і Конституції Литовської РСР, скасувати раніше прийняті антиконституційні акти". Радянське телебачення регулярно повідомляло про те, що "трудящі Литви" вимагають "відновити порядок".

З 11 січня радянські військові в Литві, перш за все частини вільнюського гарнізону в так званому Північному містечку, почали захоплювати адміністративні будівлі і вузли зв'язку. У відповідь голова ВР Вітаутас Ландсбергіс закликав населення вийти на вулиці і взяти участь в охороні будівель парламенту (Сейму), телерадіоцентру, телевежі і телефонних станцій. Як колись в Празі в 1968 році, люди оточували військову техніку і намагалися переконати солдатів і офіцерів не брати участь в придушенні руху за незалежність.

Читайте також: 100 років незалежності Литви: історія країни через долю однієї сім'ї

Один проти Кремля

Радянський офіцер Володимир Тарханов - син засланих до Сибіру в тридцяті роки смоленських селян - став тоді єдиним радянським військовим в Литві, який публічно засудив дії кремлівського керівництва і свого командування. Він служив військовим представником на одному з оборонних підприємств. "Я звернувся до офіцерів і солдатів і закликав їх не залишати казарми, - ділиться Тарханов. - Сказав їм, що ми приймали присягу, аби захищати країну, а не воювати проти людей. Я говорив не як керівник військового представництва, а від себе особисто - як російський офіцер".

У Кремлі, ймовірно, здогадувалися, що тільки на військові частини, дислоковані в Литві, краще не покладатися. В Вільнюс перекинули десантників Псковської дивізії та бійців групи "Альфа" КДБ СРСР. Перед ними було поставлено завдання позбавити керівництво Литви головного каналу спілкування з народом - телебачення й радіо. Захоплення телевежі в спальному районі Каролінішкес і телерадіоцентру на близькій до центру міста вулиці Конарського повинно був стати прелюдією до штурму парламенту і арешту керівництва Литви.

Добровольці, що захищали будівлю парламенту Литви у січні 1991 року

Добровольці, що захищали будівлю парламенту Литви у січні 1991 року

Ввечері 12 січня 1991 року і навколо телерадіоцентру, і навколо телевежі зібралися тисячі людей. "Коли почалися захоплення будівель у Вільнюсі, я вирішила не йти з будівлі телецентру, - згадує Баужіте. - Потрібно було вберегти від небезпеки співробітників і, за можливістю, врятувати архіви і техніку, аби продовжити мовлення. З вікон восьмого поверху телецентру ми бачили телевежу".

Раптом поряд з нею пролунав вибух і вежа занурилася в темряву. "Вони її підірвали!", - заплакала одна з колег Баужіте. Але сама вона була впевнена, що це не так: "Я маленькою дівчинкою пережила війну і здогадалася - освітлення погасили наші техніки, щоб солдатам було важко стріляти".

"Я вперше побачив убитих людей"

Данський журналіст Флеммінг Росе в цей час спостерігав за подіями з верхнього поверху однієї з найвищих на той час будівель Вільнюса - готелю Lietuva. "Нам було видно, як по місту пересувається військова техніка, і я поїхав на таксі до телевежі, - розповів в інтерв'ю DW Росе. - Там я побачив масу людей, багато з них були розгублені, деякі плакали, бо до цього моменту стало ясно - військам вдалося прорвати оточення і захопити телевежу. Там я вперше побачив убитих людей. Це були тіла застрелених десантниками. Їх поклали на схилі пагорба, на якому стоїть телевежа ".

Меморіал біля будівлі парламенту Литви на честь загиблих у боротьбі за незалежність країни

Меморіал біля будівлі парламенту Литви на честь загиблих у боротьбі за незалежність країни

Баужіте тим часом вдалося вибратися з будівлі литовського телебачення і радіо, де не було убитих, але були поранені. Незнайомі люди довезли її до будівлі парламенту. Але всередину потрапити не вийшло - добровольці, озброєні арматурою, палицями і декількома мисливськими рушницями, в очікуванні штурму не пропускали всередину нікого.

"Я добігла до розташованої неподалік консерваторії, де був телефон. Сунула руку в кишеню штанів, і - о, диво! - в ньому був папірець з телефоном Ландсбергіса, - згадує Баужіте. - Я зателефонувала голові парламенту і розповіла йому про захоплення телецентру і про найважливіше: про те, що там є один убитий - радянський офіцер. Його принесли з вулиці. Вважаю, його випадково підстрелили свої. Пізніше кремлівські ЗМІ повідомили, що офіцера вбили захисники телецентру. Але в самій будівлі ніхто не стріляв. Я бачила, як солдати підірвали всередині нього кілька димових шашок, щоб імітувати бій і цим пояснити загибель офіцера. Ні в кого в телецентрі зброї не було, можу присягнути!"

Штурм телевежі у Вільнюсі - провісник краху Радянського Союзу

У Москві не очікували, що справа отримає настільки трагічний оборот. Наказ з Кремля штурмувати Верховну Раду так і не надійшов. Це врятувало Литву від масштабного кровопролиття. Міжнародне засудження дій радянського керівництва було майже загальним, а глава Верховної Ради Росії Борис Єльцин в той же день терміново прилетів до Таллінна, де зустрівся з керівниками трьох балтійських республік, які оголосили про вихід з СРСР, і висловив їм повну підтримку. Спроба повторити вільнюський сценарій в Латвії 20 січня повністю провалилася, хоча біля будівлі МВС тоді також загинули п'ятеро людей.

Похорон загиблих під час штурму телевежі у Вільнюсі у січні 1991 року

Похорон загиблих під час штурму телевежі у Вільнюсі у січні 1991 року

Похорон чотирнадцяти литовців, які загинули у телевежі, з ходою по центральному проспекту Гедимінаса і службою в кафедральному соборі вразили всіх, хто був в той день у Вільнюсі. Багатьом запам'яталося, як ховали Лорету Асанавічюте - єдину жінку, яка загинула під колесами танка. Вона лежала в труні в білій сукні, ніби це було перше причастя або весілля. "Прийшли сотні тисяч людей, - згадує Флеммінг Росе. - Мені тоді стало остаточно ясно, що Литву підкорити не вдасться".

Володимиру Тарханову, між тим, довелося відповідати на тривожні телефонні дзвінки. "У програмі "Час" про мене сказали, що такого офіцера в Литві немає і відмова виконувати наказ - вигадка литовців. Мені тут же почали телефонувати родичі й знайомі, питати, чи живий я взагалі, чи все зі мною гаразд. Тоді я звернувся в парламент з проханням дати мені виступити. Мене запросили, я вийшов на трибуну, показав своє посвідчення, що я дійсно існую і служу".

Служити Тарханову залишалося недовго: "Мене викликали в Генштаб. Туди вже запросили кореспондентів, щоб я вже при них виступив і відрікся від того, що я говорив, що до цього, мовляв, я не усвідомлював того, що говорив. Коли я відмовився говорити, начальник управління дав мені папір і сказав: "Сідай спокійно і напиши". я сів і написав рапорт про звільнення. Наступного дня приїхала комісія. За день я здав всі справи і був звільнений". 25 грудня 1991 Радянський Союз, якому присягав Тарханов, офіційно перестав існувати.

Володимира Тарханова нагородили однією з найвищих нагород у Литві, він і його дружина залишилися в країні

Володимира Тарханова нагородили однією з найвищих нагород у Литві, він і його дружина залишилися в країні

"Це була страшна і незабутня ніч!"

Січневі події стали предметом розгляду на двох судових процесах в Литві. Один з них завершився винесенням вироку в 2019 році. Шістдесят сім осіб, включно з колишнім міністром оборони СРСР Дмитром Язовим і командувачем Вільнюським гарнізоном Володимиром Усхопчиком, були визнані винними у військових злочинах і злочинах проти людяності та засуджені до різних термінів ув'язнення. Зрозуміло, що заочно.

Викликаний в якості свідка Михайло Горбачов в суді теж не з'явився. Реальний термін відбуває тільки відставний полковник Юрій Мель, якого заарештували під час приватної поїздки в Литву в 2014 році. "Цей суд дуже символічний не тільки для Литви, - підкреслив в телефонному інтерв'ю DW Вітаутас Ландсбергіс. - Він став одним з небагатьох успішних процесів, які засудили, по суті, сам комунізм, його ідеологію і практику. Можливо, це майбутній приклад і для росіян" .

Володимира Тарханова нагородили однією з вищих нагород Литовської Республіки. Він і його дружина залишилися в Литві. Сьогодні вони живуть в православній громаді в Міхнові під Вільнюсом. Тарханов працює там директором недільної школи. Флеммінг Росе став відомим європейським журналістом і борцем за свободу слова. У 2005 році як один з керівників газети Jyllands-Posten він ухвалив рішення надрукувати карикатури на пророка Мухаммеда. "Аль-Каїда" заочно засудила Росе до смерті.

Нійоле Баужіте сьогодні на пенсії, живе у Вільнюсі й досі зберігає винесений з телецентру журнал реєстрації працівників: "Це була страшна і незабутня ніч! У своїй пам'яті я знову і знову проживаю її заново".

Дивитись відео 07:07

На кордоні Росії та Литви: чому сусіди стають ворогами? (24.05.2019)

Також за темою

Weißrussland Belarus Alexander Lukaschenko Innere Sicherheit

Країни Балтії розширили санкції проти офіційного Мінська 20.11.2020

Литва та Естонія включили в список персон нон грата 28 посадових осіб з Білорусі, а Латвія - 26. Тепер у списку санкцій загалом перебувають імена понад 150 осіб, причетних до придушення мирних протестів в Білорусі.

Lettland Riga | Parlament | 7.Sitzung des Obersten Sowjets 1940

Німецька історикиня про радянську анексію країн Балтії 18.06.2020

У 80-ту річницю анексії країн Балтії з боку СРСР історикиня Екатеріна Махотіна розповіла DW, чи можна пояснити цей крок Кремля загрозою з боку нацистської Німеччини.

Weißrussland | Proteste in Minsk

Польща та Литва відкликали з Мінська 35 дипломатів 10.10.2020

На вимогу білоруської влади Польща та Литва були змушені відкликати з Мінська 35 дипломатів.

Реклама

Докладно

Український депутат Андрій Деркач (п) під час зустрічі з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані в Києві

Проти кого США запровадили санкції за втручання у вибори

США закидають вісьмом українцям на чолі з депутатом Деркачем втручання у вибори президента 2020 року. Хто ці люди?  

Kanada Cannabis-Produktionsprogramm am Niagara College

Марихуана як ліки: новий ринок для фермерів у Європі (відео)

У Данії фермери хочуть стати головними виробниками медичного канабісу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  