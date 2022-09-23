23 країни приєднаються до позову України проти РФ в ЄСПЛ

23 держави, включаючи Німеччину, подали заяви до Європейського суду з прав людини з проханням долучитися як третя сторона при розгляді позову України проти Росії. Про це суд у Страсбурзі оголосив у п'ятницю, 23 вересня. Український уряд звинувачує РФ у масових та кричущих порушеннях прав людини у зв'язку з військовою агресією.

Серед 23 урядів, які бажають взяти участь у розгляді, усі країни Євросоюзу, окрім Болгарії, Греції, Мальти, Угорщини та Кіпру. Серед не членів ЄС представлена Норвегія, а також очікують на приєднання Великобританії та Ісландії. Крім того, акредитації домагається неурядова організація Женевська академія міжнародного гуманітарного права та прав людини. Держави-учасниці або особи, які не є заявниками та допущені до розгляду як треті сторони, можуть подавати письмові зауваження.

Хоча з 16 вересня Росія більше не є учасником Європейської конвенції з прав людини через її виключення з Ради Європи, ЄСПЛ все ще може розглядати злочини, вчинені Росією до цієї дати. Україна подала позов до суду у Страсбурзі 23 червня. У позові йдеться про масові та серйозні порушення прав людини, скоєні РФ в ході військових дій на території України. Київ звинувачує російські війська та інші збройні формування, які перебувають під контролем Росії, у тому, що було вбито, поранено, затримано чи зникли безвісти тисячі цивільних осіб, зруйновано сотні тисяч об'єктів власності, мільйони людей змушені залишити свої будинки.

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ООН виявила докази воєнних злочинів армії РФ в Україні

Тим часом незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні виявила докази численних воєнних злочинів російської армії на деокупованих територіях у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. Звіт був поширений у п'ятницю, 23 вересня.

Серед воєнних злочинів: незаконне використання вибухової зброї, невибіркові напади, порушення особистої недоторканності, страти, катування та жорстоке поводження, і випадки сексуального та гендерно зумовленого насильства. Також комісія виявила порушення прав дітей.

"Нас вразила велика кількість страт у тих місцевостях, які ми відвідали", - сказав голова комісії Ерік Мьосе й додав, що вони занепокоєні стражданнями, яких війна в Україні завдала цивільним громадянам.