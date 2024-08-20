21 серпня в Україні також відключатимуть електроенергію

У середу світло в Україні вимикатимуть з 16 до 24 години.

У середу, 21 серпня, в Україні відключатимуть електроенергію з 16 години дня до півночі, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

"Завтра, 21 серпня, з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. З 18:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно", - йдеться у повідомленні.

Світло в Україні вимикатимуть вже третій день

Відключення електроенергії повернулись в Україні з 19 серпня через спеку.

"Втрачені (через російські масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі. - Ред.) 9 гігават потужності зруйнованих або пошкоджених теплових та гідроелектростанцій поки вдалося відновити лише частково, тому зі збільшенням споживання у спеку зростає і дефіцит в енергосистемі", - пояснювали в "Укренерго".

Піковий період споживань світла припадає на вечір, коли люди вмикають велику кількість електроприладів, тому саме в цей час застосовують обмеження.

"Максимально раціонально використовуйте потужні електроприлади. За можливості, не вмикайте їх одночасно у вечірні години. Це дозволить збалансувати енергосистему без додаткових заходів обмеження", - закликають в компанії.