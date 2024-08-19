Відключень електрики в Україні 20 серпня буде більше

У порівнянні з понеділком графіки відключень світла у вівторок будуть довшими, а черг одночасного застосування - більше. Причина - ріст споживання через спеку на тлі дефіциту після масованих атак РФ, пояснює "Укренерго".

У вівторок, 20 серпня, в Україні відключатимуть електроенергію з 16 години дня до півночі.

"Завтра, 20 серпня, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. З 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно", - повідомила національна енергетична компанія "Укренерго" у понеділок, 19 серпня.

Всього споживачі в кожній області поділені на шість черг відключень. У понеділок вимикають лише одну - з 18:00 до 21:30.

Причина повернення відключень світла

В "Укренерго" пояснюють, що відключення електрики повернулись через спеку.

"Втрачені (через російські масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі. - Ред.) 9 гігават потужності зруйнованих або пошкоджених теплових та гідроелектростанцій поки вдалося відновити лише частково, тому зі збільшенням споживання у спеку зростає і дефіцит в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

Піковий період споживань світла припадає на вечір, коли люди вмикають велику кількість електроприладів, тому саме в цей час застосовують обмеження.

"Максимально раціонально використовуйте потужні електроприлади. За можливості, не вмикайте їх одночасно у вечірні години. Це дозволить збалансувати енергосистему без додаткових заходів обмеження", - закликають в "Укренерго".