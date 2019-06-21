20 років "Вікіпедії": факти, які варто знати про онлайн-довідник

Джиммі Вейлз навряд чи міг собі уявити, що заснована ним разом із Ларрі Сенгером 15 січня 2001 року "Вікіпедія" за 20 років налічуватиме понад 50 мільйонів статей різними мовами. "Вікіпедія" належить до 20 найпопулярніших інтернет-сайтів у світі та весь цей час залишається некомерційним проєктом. У першій статті, яку створив Вейлз, він привітав читачів типовим для програмістів зверненням "Hello World" (з англійської - "Привіт, світ").

Першою мовою, якою були доступні статті у "Вікіпедії", була англійська, а другою - німецька. Німецькомовні статті з'явилися на сайті вже за два місяці після створення "Вікіпедії" - у березні 2001 року. Українськомовний розділ "Вікіпедії", за його власними даними, з'явився за три роки - у січні 2004-го - та нараховує понад один мільйон статей.

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Ми зібрали кілька найважливіших фактів, які, на нашу думку, варто знати про "Вікіпедію".

Що означає "Вікіпедія"?

Слово "Вікіпедія" складається з двох частин: "вікі" походить з гавайської мови та означає "швидко". "Педія" - частина слова "енциклопедія", яке означає великий тлумачний словник. Тобто "Вікіпедія", за задумом засновників, означає місце, де можна швидко знайти інформацію про щось або про когось.

Засновник "Вікіпедії" Джиммі Вейлз

Нині слово "вікі" отримало нове значення. Українськомовна сторінка "Вікіпедії" пояснює його так: веб-сторінка, "що дозволяє користувачам змінювати самостійно вміст сторінок через браузер, використовуючи спрощену і зручнішу, порівняно з HTML, вікі-розмітку тексту". Мета вікі-проєктів - спільно акумулювати знання та документувати їх у зрозумілій користувачам формі.

Як працює "Вікіпедія"?

Принцип "Вікіпедії" полягає в тому, що кожен може брати участь у написанні статей. Зазвичай їх пишуть користувачі на громадських засадах. Приміром, в українськомовній версії "Вікіпедії" зареєстровано близько 540 тисяч користувачів, однак лише близько 3400 з них вважаються активними.

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За "Вікіпедією" стоїть зареєстрований у США фонд "Вікімедіа", який отримав "Вікіпедію" в подарунок від Вейлза. "Вікіпедія" не продає рекламу та фінансує інфраструктуру та програмістів виключно з пожертв. Останнім часом надходження фонду становили близько 120 мільйонів доларів США.

Якими мовами написана більшість статей?

Загалом у "Вікіпедії" можна знайти статті 278 мовами. Найбільше статей в "Вікіпедії" написано англійською мовою - 6,1 мільйона. На другому та третьому місяцях опинилися для багатьох неочікувані мови - себуанська (мова, якою говорять близько 18 мільйонів жителів Філіппін) та шведська. Четверту сходинку німецька мова. Українськомовна "Вікіпедія" за кількістю статей, за її власними даними, посідає 17-ту сходинку в світі.

Загалом у "Вікіпедії" можна знайти статті 278 мовами

Велику кількість статей себуанською та шведською пояснюють, зокрема, тим, що багато статей у "Вікіпедії" цими мовами частково або повністю створені ботами, тобто автоматично. Якщо ж рахувати лише статті, написані людьми, то тут німецькомовна "Вікіпедія" на другому місці в світі.

Кому заважає "Вікіпедія"?

Деякі країни неодноразово застосовували цензуру щодо "Вікіпедії". Приміром, доступ до сайту кілька років блокували Китай та Туреччина, а в Ірані певний час недоступними були сторінки курдською та узбецькою мовами.

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У Росії хочуть створити свою альтернативу "Вікіпедії". За даними інформаційного агентства "Інтефакс", на оголошений в 2019 році проєкт до кінця 2022 року заклали близько двох мільярдів рублів (765 мільйонів гривень).

Наскільки нейтральною є "Вікіпедія"?

"Вікіпедія" називає себе "вільною енциклопедією". Але наскільки незалежними та нейтральними є розміщені в ній статті? Мартін Рульш (Martin Rulsch) з німецької некомерційної організації Wikimedia Deutschland, що опікується "Вікіпедією" в Німеччині, не вірить, що "існує правда и нейтральність". "Але мета "Вікіпедії" - якомога більше до цього наблизитися та прагнути цього. І якщо немає нейтральної позиції, то мають бути представлені кілька точок зору", - каже він у розмові з DW.

Анексію Криму Росією 2014 року по-різному описують у статтях різними мовами

Приміром, журналісти DW порівняли статті, присвячені Криму та його анексії Росією 2014 року, німецькою, російською та українською мовами. З'ясувалося, що в статтях німецькою та українською Крим називають українським півостровом, натомість у російськомовній статті лише згадується, що він є "предметом територіальної суперечки між Росією та Україною". А стаття, яка українською називається "Анексія Криму", у прив'язаній до неї російськомовній версії називається "Приєднання Криму до Російської Федерації". Крім того, у більшості російськомовних статей на цю тему відсутня згадка про те, що референдум у Криму, наслідком якого стала анексія півострова Росією, з точки зору України та міжнародного права був нелегітимним, а тому не визнаним міжнародною спільнотою.

Чи були великі проколи в історії "Вікіпедії"?

Чим більше уваги присвячено тій чи іншій темі, тим вища ймовірність, що відповідна стаття у "Вікіпедії" якісна. Якщо статтю частіше читають інші, ту чи іншу помилку зможуть швидше виправити. У німецькомовній "Вікіпедії" довго непоміченою залишалася одруківка в статті про річку Рейн. Спершу там було написано, що річка має довжину 1320 кілометрів, хоча насправді 1230.

Більш суттєвою є помилка в статті англійською про німецький концтабір у Варшаві, що 15 років лишалася непоміченою. У статті концтабір називають табором смерті, хоча це не відповідає дійсності.

Статті про статеві органи англійською не може змінювати хто заманеться

Трапляються в енциклопедії і відверто фейкові повідомлення. Дев'ятьма мовами у "Вікіпедії" доступний список фейків колишніх років. Серед них, зокрема, англійська. Перше місце в переліку англомовних статей посідає повідомлення про фіктивну тварину під назвою "mustelodon", що начебто колись жила в Центральній Америці. Стаття була доступна у "Вікіпедії" впродовж майже 15 років.

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У випадку порушення правил написання статей адміністратори "Вікіпедії" можуть заблокувати доступ користувачів до написання та редагування матеріалів. Крім того, вони можуть дозволити працювати над тією чи іншою статтею лише певним людям. Мартін Рульш каже, що так відбувається передусім із матеріалам з галузей політики, езотерики, а також зі спірних тем. Приміром, це стосується статті про бійню в Сребрениці боснійською мовою. А в англомовній "Вікіпедії" не можна просто так змінити різні статті, присвячені статевим органам. В українськомовному розділі "Вікіпедії", за його власними даними, є 47 адміністраторів.