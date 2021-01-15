Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Вікіпедія - некормеційний інтернет-проект зі створення багатомовної онлайн-енциклопедії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вікіпедія".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Співзасновник онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" Джиммі Вейлз купався би в грошах, якби дозволив рекламу на своєму порталі. Усі 16 років "Вікіпедія" існує на пожертви, але є одним з найпопулярніших сайтів у світі.
Співзасновник "Вікіпедії" Джиммі Вейлз купався би в грошах, якби дозволив комерційну рекламу в онлайн-екциклопедії. Усі 16 років "Вікіпедія" існує на пожертви, але є одним з найпопулярніших сайтів у світі. Ексклюзив DW із Джиммі Вейлзом.
"Вікіпедія" зробила знання розумних людей доступним для всіх. Долучитись до його поширення може кожен. Але й після 15 років існування електронна енциклопедія має слабкі місця, вважає німецький професор Рудольф Штебер.