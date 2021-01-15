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Вікіпедія

Вікіпедія - некормеційний інтернет-проект зі створення багатомовної онлайн-енциклопедії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вікіпедія".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

20 років Вікіпедії: факти, які варто знати про онлайн-довідник

20 років "Вікіпедії": факти, які варто знати про онлайн-довідник 15.01.2021

Онлайн-довіднику "Вікіпедія" виповнилося 20 років. "Вільна енциклопедія" працює за принципом: кожен може редагувати, кожен може читати. DW зібрала шість фактів, які варто знати про неї.

Німецькомовна Вікіпедія: поза доступом на знак протесту

Німецькомовна "Вікіпедія": поза доступом на знак протесту 21.03.2019

На знак протесту реформі ЄС у сфері авторського права німецькомовна версія "Вікіпедії" на добу перебуває у режимі оффлайн.
У Німеччині заборонили публікувати в інтернеті зроблені в музеях фото

У Німеччині заборонили публікувати в інтернеті зроблені в музеях фото 20.12.2018

Фотографування музейних експонатів і публікація зроблених фото в інтернеті неприпустима. Такі дії порушують авторські права і право на публікацію, постановила Федеральна судова палата Німеччини.
Європарламент відхилив реформу щодо авторського права в інтернеті

Європарламент відхилив реформу щодо авторського права в інтернеті 05.07.2018

Проти суперечливого документа проголосували 318 парламентаріїв. Подальший розгляд ініціатив щодо можливостей захисту авторських прав в інтернеті очікується у вересні.

Чому Вікіпедія некомерційна - співзасновник Джиммі Вейлз ексклюзивно для DW (відео)

Чому "Вікіпедія" некомерційна - співзасновник Джиммі Вейлз ексклюзивно для DW (відео) 20.10.2017

Співзасновник онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" Джиммі Вейлз купався би в грошах, якби дозволив рекламу на своєму порталі. Усі 16 років "Вікіпедія" існує на пожертви, але є одним з найпопулярніших сайтів у світі.

Співзасновник "Вікіпедії": за вільну інформацію без реклами (20.10.2017) 20.10.2017

Співзасновник "Вікіпедії" Джиммі Вейлз купався би в грошах, якби дозволив комерційну рекламу в онлайн-екциклопедії. Усі 16 років "Вікіпедія" існує на пожертви, але є одним з найпопулярніших сайтів у світі. Ексклюзив DW із Джиммі Вейлзом.

Туреччина заблокувала доступ до Вікіпедії - спостерігачі

Туреччина заблокувала доступ до "Вікіпедії" - спостерігачі 29.04.2017

За даними моніторингової організації Turkey Blocks, доступ до онлайн-енциклопедії заблокований інтернет-фільтрами, які використовуються для цензури в інтернеті.

Вікіпедії - 15 років: німецький науковець про переваги й недоліки енциклопедії

"Вікіпедії" - 15 років: німецький науковець про переваги й недоліки енциклопедії 15.01.2016

"Вікіпедія" зробила знання розумних людей доступним для всіх. Долучитись до його поширення може кожен. Але й після 15 років існування електронна енциклопедія має слабкі місця, вважає німецький професор Рудольф Штебер.
У Росії передумали блокувати Вікіпедію

У Росії передумали блокувати "Вікіпедію" 25.08.2015

Роскомнагляд змінив своє рішення щодо блокування сторінки російськомовної "Вікіпедії", яка нібито містила заборонену інформацію. Інтернет-провайдери раніше вже почали блокувати доступ до "Вікіпедії".

DW Новини за 100 секунд (21.08.2015) 21.08.2015

Новий уряд Греції. "Вікіпедію" в Росії можуть заблокувати. Санта-Клаус збанкрутував.
Вікіпедія не піддалася погрозам з боку Роскомнагляду

"Вікіпедія" не піддалася погрозам з боку Роскомнагляду 21.08.2015

"Вікіпедія" не стане видаляти одну зі статей на вимогу російського Роскомнагляду. Через непокору рішенням влади інтернет-ресурс можуть повністю заблокувати в Росії.

Сир як фотомодель 10.03.2015

Французьскі сиромани започаткували пізнавально-гурманський фотопроект WikiCheese.
За лаштунками Вікіпедії

За лаштунками Вікіпедії 26.07.2013

Адміністратори, патрульні або вандали - хто є хто при створенні статей у Вікіпедії, і як у "народній енциклопедії" уживаються науковці з аматорами? Про це дізнавалась DW.
Закінчується доба німецької енциклопедії Брокхауз

Закінчується доба німецької енциклопедії Брокхауз 18.06.2013

Кінець ери енциклопедії Брокхауз експерти передбачали вже давно. У добу інтернету існування паперової всезнайки не виправдане. Але чи можна покладатися на інформацію в мережі?
«Вікіпедія» протестує проти цензури в російському інтернеті

«Вікіпедія» протестує проти цензури в російському інтернеті 10.07.2012

Wikipedia протестує проти поправок до законодавства щодо регулювання інтернету. На думку інтернет-користувачів, новий закон сприятиме запровадженню цензури в мережі.
Crowdsourcing або сила колективного розуму

Crowdsourcing або сила колективного розуму 05.04.2012

Онлайн-енциклопедія "Вікіпедія" показала: колективна праця багатьох аматорів може приносити сенсаційні результати. Втім, колективний інтелект вже застосовують і в інших сферах, зокрема у прогнозуванні.
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