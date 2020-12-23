Держдума Росії ухвалила позбавлення волі за наклеп в інтернеті

Держдума Росії в середу, 23 грудня, ухвалила законопроєкт, що посилює покарання за наклеп в інтернеті. Ініціатором виступив депутат від правлячої партії "Єдина Росія" Дмитро Вяткін.

Згідно із законопроєктом, за поширення наклепу, в тому числі під час публічного виступу, в ЗМІ або в інтернеті загрожує покарання в вигляді позбавленням волі на строк до двох років.

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Чинна дотепер редакція відповідної статті Кримінального кодексу РФ не передбачає тюремного ув'язнення. Нині максимальна міра покарання за наклеп - штраф до п'яти мільйонів рублів (близько 1,87 мільйона гривень. - Ред.) або обов'язкові роботи на строк до 480 годин.

Крім того, ухвалений російськими депутатами законопроєкт запроваджує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років за наклеп з використанням службового становища. За наклеп про наявність у людини захворювання, небезпечного для оточуючих, може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі. А за наклеп, поєднаний з обвинуваченням особи у вчиненні злочину проти статевої недоторканості особи, тяжкого або особливо тяжкого злочину, загрожує строк до п'яти років.