 Держдума Росії ухвалила позбавлення волі за наклеп в інтернеті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2020

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Новини

Держдума Росії ухвалила позбавлення волі за наклеп в інтернеті

Внесений "єдиноросами" і ухвалений Держдумою законопроєкт передбачає до двох років позбавлення волі за поширення наклепу в ЗМІ та інтернеті.

Держдума Росії

Держдума РФ ухвалила позбавлення волі за наклеп в інтернеті

Держдума Росії в середу, 23 грудня, ухвалила законопроєкт, що посилює покарання за наклеп в інтернеті. Ініціатором виступив депутат від правлячої партії "Єдина Росія" Дмитро Вяткін.

Згідно із законопроєктом, за поширення наклепу, в тому числі під час публічного виступу, в ЗМІ або в інтернеті загрожує покарання в вигляді позбавленням волі на строк до двох років.

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Чинна дотепер редакція відповідної статті Кримінального кодексу РФ не передбачає тюремного ув'язнення. Нині максимальна міра покарання за наклеп - штраф до п'яти мільйонів рублів (близько 1,87 мільйона гривень. - Ред.) або обов'язкові роботи на строк до 480 годин.

Крім того, ухвалений російськими депутатами законопроєкт запроваджує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років за наклеп з використанням службового становища. За наклеп про наявність у людини захворювання, небезпечного для оточуючих, може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі. А за наклеп, поєднаний з обвинуваченням особи у вчиненні злочину проти статевої недоторканості особи, тяжкого або особливо тяжкого злочину, загрожує строк до п'яти років.

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