Американка Коко Гауфф вперше у кар'єрі виграла US Open

Американка Коко Гауфф програла перший сет фінального матчу US Open білорусці Аріні Соболенко, але надалі змогла схилити шальки терезів на свою користь.

Шоста ракетка світу, американська тенісистка Коко Гауфф вперше у своїй кар'єрі стала переможницею Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) у жіночому одиночному розряді. У фінальному матчі, який відбувся ввечері у суботу, 9 вересня, у Нью-Йорку, вона у трьох сетах перемогла білоруську тенісистку Аріну Соболенко, яка посідає другу сходинку у жіночому тенісному рейтингу.

Програвши перший сет з рахунком 2:6, 19-річна американка змогла віднайти свою гру й переломити хід поєдинку. Впевнена гра Гауфф дозволила їй взяти гору у двох наступних сетах - 6:3, 6:2.

Коко Гауфф (ліворуч) і Аріна Соболенко під час церемонії нагородження US Open 2023 Фото: Charles Krupa/AP/picture alliance

Цей трофей став першим для юної американки на турнірах серії Grand Slam та загалом п'ятим титулом у кар'єрі. Завдяки цій перемозі Гауфф з понеділка, 11 вересня, підніметься на третю сходинку жіночого тенісного рейтингу. А 25-річна Соболенко, завдяки невдалому захисту титулу минулорічної чемпіонки US Open, полячки Іги Швьонтек, вперше у своїй кар'єрі стане першою ракеткою світу. Таким чином завершиться 75-тижневе безперервне перебування Швьонтек у статусі першої ракетки світу.

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У фіналі US Open у чоловічому одиночному розряді ввечері у неділю, 10 вересня, зіграють серб Новак Джокович та росіянин Даниїл Медвєдєв.