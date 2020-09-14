Тенісна драма у Нью-Йорку: австрієць Тім виграв US Open, здолавши Сашу Зверєва

Австрієць Домінік Тім (Dominic Thiem) став переможцем Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) у чоловічому одиночному розряді. У драматичному фінальному поєдинку, який відбувся ввечері у неділю, 13 вересня, у Нью-Йорку 27-річний австрієць здолав у п'яти сетах 23-річного німця, свого приятеля Александра (Сашу) Зверєва (Alexander Zverev) - 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). Матч тривав чотири години та проходив за відсутності глядачів через запроваджені протиепідемічні заходи.

Тім, якого вважали фаворитом, невпевнено розпочав матч, роблячи багато невимушених помилок, та в першому сеті двічі віддав свою подачу - 6:2 на користь Зверєва. Не зміг віднайти свою гру австрієць і в другому сеті. Хоча німецький тенісист теж став частіше помилятися, він все ж зміг довести сет до перемоги - 6:4.

Саша Зверєв домінував на початку гри, вигравши два перші сети

А коли у третьому Зверєв узяв подачу суперника та повів 2:1, здавалося, що йому вдасться здобути омріяний титул. Однак Тім зміг повернутися в матч та двічі взяти подачу Зверєва - 6:4 у третьому сеті. Четвертий сет австрієць провів максимально сконцентровано, рідко помиляючись, - 6:3 на його користь.

Нервовий п'ятий сет

На початку вирішального сету Тіму одразу вдалося взяти подачу Зверєва та повести 1:0 - тепер він виглядав очевидним претендентом на титул. Однак австрієць знову став частіше припускатися невимушених помилок та віддав свою подачу. Обидва тенісисти, для яких це був перший фінал US Open, помітно нервували: у п'ятому сеті кожен з них тричі віддавав свою подачу. Зверєв за рахунку 5:3 не зміг завершити матч на своїй подачі - як і Тім за рахунку 6:5. При цьому під кінець матчу ногу австрійця почали зводити судоми - він ледь пересувався на корті. Логічним завершенням нервового сету став тай-брейк, у якому через боязнь помилок гра часто йшла на низьких швидкостях та не вирізнялася високою якістю. У підсумку Тім завдяки помилкам Зверєва все ж переміг у вирішальному геймі - 8:6.

Цей титул став першим для Тіма на турнірах серії Grand Slam. До цього він тричі грав у фіналах, двічі поступившись на Відкритій першості Франції Рафаелю Надалю, а на початку цього року - Новаку Джоковичу у фіналі Australian Open. Австрієць став також першим тенісистом, якому вдалося відіграти двосетове відставання у фіналі US Open.

Між друзями: Саша Зверєв вітає Домініка Тіма з перемогою

Особливий US Open

Через поширення коронавірусної інфекції та запроваджені протиепідемічні заходи цей US Open був особливим: матчі проводилися без глядачів, тенісисти могли взяти з собою лише обмежену кількість членів своєї команди. Всі учасники турніру перебували у так званій "бульці": проживали лише у певних готелях чи орендованих помешканнях, які перебували під відеоспостереженням, пересувалися лише між місцями проживання та тенісним центром, контакти були обмежені, а виходи у місто - виключені.

Нагадаємо, у березні цього року професійні тенісні турніри були призупинені, матчі відновилися лише у серпні. Відкриту першість Франції перенесли на кінець вересня - початок жовтня, а Вімблдон взагалі скасували.

Цей турнір став особливим і через те, що вперше з часу US Open 2016 року, коли у Нью-Йорку переміг швейцарець Стен Вавринка, чемпіоном турніру серії Grand Slam став не тенісист з "великої трійки", до якої належать Роджер Федерер, Новак Джокович та Рафаель Надаль. Останні 13 титулів на турнірах Grand Slam вигравали лише ці тенісисти. Роджер Федерер дочасно завершив сезон через травму, а Рафаель Надаль вирішив не захищати у Нью-Йорку свій торішній титул. У турнірі брав участь перша ракетка світу Новак Джокович, однак у матчі четвертого кола він був дискваліфікований, коли, відкидаючи м'яч, ненавмисне влучив у суддю на лінії.

Новака Джоковича дискваліфікували після влучання м'ячем у суддю на лінії

У жіночому одиночному розряді днем раніше свій третій титул на турнірах серії Grand Slam здобула японка Наомі Осака, яка перемогла у трьох сетах білоруську тенісистку Вікторію Азаренко. Осака тріумфувала у Нью-Йорку і два роки тому.