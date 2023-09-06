З тенісного турніру US Open видворили фана за "гімн Гітлера"

Німецький тенісист Александер Зверєв повідомив, що один з уболівальників скандував "гімн Гітлера". Глядача вивели з трибуни турніру US Open.

Під час матчу на Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open) 4 вересня німецький тенісист Александер Зверєв (Alexander Zverev) повідомив судді про вболівальника, який скандував німецький гімн часів націонал-соціалізму. Глядача вивели з турніру.

За словами тенісиста, уболівальник скандував: "Німеччина понад усе". Він зазначив, що фанат сидів у першому ряду, і багато інших могли чути, як він співає "гімн Гітлера". "Як німець, я не пишаюся цією частиною історії, і робити так - це ненормально", - заявив Зверєв.

У соціальних мережах поширилося відео, як під оплески глядачів фаната виводять з трибуни. "Якби я не відреагував, це було би погано з мого боку", - сказав Зверєв.

На матчі Зверєв обіграв італійця Янніка Сіннера. Німець продовжить боротьбу у чвертьфіналі US Open, де він зустрінеться 7 вересня з чемпіоном, що захищається, Карлосом Алькарасом з Іспанії.

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Німецький гімн змінили після Другої світової війни

"Німецька пісня" була написана 175 років тому. Після Першої світової війни вона стала гімном Веймарської республіки. Але за націонал-соціалістів, які прийшли до влади в 1933 році, початкова строфа "Німеччина, Німеччина понад усе!.." ("Deutschland, Deutschland über alles!..") набула іншого змісту, який її автор Гофман фон Фаллерслебен (Hoffmann von Fallersleben) у текст не вкладав.

Мелодія і слова з "Німецької пісні" залишилися колишніми, але перші дві строфи, що здобули погану славу, не виконуються. Гімном Німеччини є тільки третя строфа, в якій ідеться про "єдність, право і свободу".

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