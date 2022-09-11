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Іга Швьонтек з кубком US Open
Іга Швьонтек з кубком US OpenФото: harles Krupa/AP Photo/picture alliance
СпортСвіт

Полячка Іга Швьонтек виграла US Open

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Перша ракетка світу Іга Швьонтек перемогла у Нью-Йорку представницю Тунісу Онс Жабер у двох сетах і здобула свій третій трофей на турнірах серії Grand Slam.

https://www.dw.com/uk/polacka-iga-svontek-vigrala-us-open/a-63082491

Польська тенісистка, перша ракетка світу Іга Швьонтек вперше у своїй кар'єрі стала переможницею Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) у жіночому одиночному розряді. У фінальному матчі, який відбувся ввечері у суботу, 10 вересня, у Нью-Йорку, вона у двох сетах перемогла тенісистку з Тунісу Онс Жабер, яка наразі посідає п'яту сходинку у жіночому тенісному рейтингу - 6:2, 7:6 (7:5).

Перший сет Швьонтек розпочала дуже стрімко і домінувала на корті - через вісім хвилин після початку матчу рахунок за геймами вже був 3:0 на її користь. Після цього Жабер вдалося зібратися, взяти гейм на власній подачі й гейм на подачі суперниці - 2:3, але на цьому її успіхи у першому сеті завершилися й вона програла три наступні гейми.

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Справжня боротьба на корті розгорнулася у другому сеті, на початку якого полячка знову вирвалася уперед з рахунком 3:0. Але її суперниця зуміла знайти свою гру, зрівняти рахунок і перевести другий сет у тайбрейк, у якому й вирішалася доля матчу. Тут Швьонтек діяла успішніше і перемогла вирішальний гейм матчу - 7:5.

Таким чином 21-річна Іга Швьонтек здобула свій третій трофей на турнірах серії Grand Slam та загалом десятий титул в кар'єрі. У 2020 та 2022 роках вона тріумфувала на Відкритій першості Франції (Roland Garros). Для 28-річної Онс Жабер нинішній фінал у Нью-Йорку став другим фінальним поєдинком турніру серії Grand Slam у кар'єрі - у липні цього року вона поступилася у фіналі Вімблдонського турніру представниці Казахстану Олені Рибакіній, яка до 2018 року виступала під прапором РФ.

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