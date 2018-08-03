10 років Airbnb: успіх, проблеми та їхнє подолання

Усе розпочалося з надувних матраців і того факту, що у 2007 році у Сан-Франциско усі готелі були переповненими через конференцію, яка саме відбувалася в місті. І тоді трьом місцевим студентам на думку спала ідея запропонувати гостям міста дах над головою та надувні ліжка. Ініціатива отримала назву AirBed & Breakfast (у перекладі з англійської - "надувне ліжко та сніданок").

Ця пропозиція знайшла своїх клієнтів, і так народилася бізнес-ідея: чому б не здавати в оренду кімнату або усе житло людям, які хочуть зупинитися десь на кілька днів? Усе, що залишалося зробити, - це звести докупи гостей і власників житла. І тоді три студенти - Браян Ческі, Джо Геббія та Нейтан Блечарзік - створили інтернет-сайт та презентували світові власну ідею. Це сталося 11 серпня 2008 року. У той день користувачам пропонували лише 16 варіантів житла.

Airbnb пропонує близько п'яти мільйонів варіантів житла в 200 країнах

Поділитися житлом через Airbnb

У 2009 році портал отримав назву, яка нині знайома практично кожному подорожньому в усьому світі: Airbnb. Через онлайн-платформу бронювали житло вже близько 300 мільйонів користувачів, а загалом вона пропонує близько п'яти мільйонів помешкань у двохсот країнах світу. У 2017 році ринкова вартість компанії оцінювалась у 31 мільярд доларів США.

Цифри говорять самі за себе: туристи люблять Airbnb. На сайті вони можуть підібрати житло на будь-який смак і бюджет. До того ж це житло пропонує гостям місцевий колорит, який готелі запропонувати не здатні. Житло через Airbnb зараз бронює більше туристів, ніж через п'ять найбільших готельних мереж. І готельєри дуже невдоволені таким станом речей. Онлайн-платформа відбирає у них клієнтів, отримує значні прибутки і при цьому обходить вимоги щодо сплати податків, які застосовуються до готельного бізнесу. Але справжні проблеми для Airbnb створює дещо інше.

Успіх приносить проблеми

Найгучніше критика лунає з тих міст, де Airbnb має найбільший успіх: Париж, Лондон, Пальма-де-Майорка, Барселона, Берлін і Амстердам. Усі ці міста є об'єктами масового туризму. Й усі вони поділяють думку, що Airbnb лише ускладнює і без того непросту ситуацію на ринку оренди житла. Адже перетворення житлової площі на приміщення, яке здається туристам, піднімає вартість оренди у цих містах. Через це у Барселоні та Пальма-де-Майорці місцеві мешканці вже виходили на акції протесту.

Дивитись відео 02:41 Now live 02:41 хв Поділитись Як Амстердам бореться з туристами (22.05.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2y5Qf Як Амстердам бореться з туристами (22.05.2018)

Власники житла можуть заробити більше грошей, якщо вони здаватимуть його туристам, а не місцевим мешканцям на довготривалій основі. Внаслідок цього місцевим жителям стає дедалі важче знайти собі житло, тому вони змушені виїжджати з міст. Критики стверджують, що Airbnb послідовно руйнує особливий шарм тієї місцевості, де він пропонує житло. Сам портал має іншу думку - за словами співзасновника Airbnb Нейтана Блечарзіка, 75 відсотків пропонованого сайтом житла розташовано поза районами, де розміщені готелі. А це позитивно впливає на місцеву економіку. "Гості у цих місцевостях ходять до ресторанів і кафе, які розташовані безпосередньо поруч, та купують речі у місцевих магазинах", - переконує член правління компанії.

Ці позитивні ефекти існують, утім, вони не покращують ситуацію з орендованим житлом. Тому місцеві громади змушені вживати заходів у відповідь.

Airbnb - під тиском

Барселона, яка є одним з найбільш відвідуваних міст у Європі, вдалася до рішучих кроків. У 2016 році міська влада пригрозила накласти штраф на Airbnb у розмірі 600 тисяч євро за те, що сервіс дозволяє рекламувати апартаменти тим власникам, які не мають відповідного дозволу на здавання житла в оренду. Судова війна тривала упродовж року і в 2017-му було досягнуто компромісу. Airbnb вдалося уникнути штрафу. Натомість компанія запевнила, що з її сайту будуть прибрані усі апартаменти, власники яких не мають відповідних дозволів.

Активіст у Барселоні з написом на футболці "Туризм вбиває околиці"

Інші міста, як і Барселона, також намагаються запобігти тому, щоб Airbnb та подібні йому платформи впливали на ринок житла. У Пальма-де-Майорці з 1 липня цього року по всій території міста була заборонена короткострокова оренда апартаментів. За останні п'ять років вартість оренди тут зросла на 50 відсотків. В інших містах власники, які здають житло через Airbnb, також зіштовхнулись з обмеженнями. Для прикладу, у Парижі мешканці центральних районів мають право здавати житло лише на 120 діб на рік. В Амстердамі помешкання може бути здане в оренду туристам щонайбільше лише на 30 діб на рік.

З 1 серпня Берлін також посилив регулювання так званого нецільового використання житлових приміщень. Про короткострокове здавання в оренду апартаментів тепер необхідно заздалегідь повідомляти адміністрацію міста та отримувати на це відповідний дозвіл. Після цього власникам житла дають реєстраційний номер, який вони зобов'язані вказувати в їхніх оголошеннях. Це полегшує здійснення контролю. Для туристів це також має одну перевагу - таким чином вони можуть швидко з'ясувати, чи у законний спосіб здається житло.

ЄС закручує гайки

Airbnb також потрапив у поле зору Євросоюзу. У липні 2018 року він вимагав від порталу надати інформацію, хто є власниками житла - приватні чи юридичні особи, які спеціалізуються на здаванні житла в оренду. Це пояснюється тим, що для кожної з цих категорій застосовуються різні норми щодо захисту прав споживачів. Крім того, європейські органи, що опікуються захистом прав споживачів, вимагають від Airbnb узгодити умови використання його послуг із законодавством ЄС щодо прав споживачів, зокрема, у частині права вимоги на компенсацію.

"Популярність не виправдовує недотримання правил ЄС щодо захисту прав споживачів. Споживачі повинні мати можливість легко зрозуміти, за які послуги та скільки вони повинні сплатити, а також мати справедливі умови, наприклад, правила скасування бронювання житла його власником. Я очікую, що Airbnb швидко знайде правильні рішення", - заявила єврокомісарка з питань правосуддя, захисту прав споживачів та гендерної рівності Вера Юрова. Airbnb має час до кінця серпня на те, щоб представити свої пропозиції.

Справи Airbnb досі йдуть добре

Практика засвідчує, що Airbnb готовий домовлятися. У таких містах як Сан-Франциско, Чикаго, Філадельфія та Ванкувер між компанією та міськими адміністраціями відбувається взаємодія. Подекуди онлайн-платформа блокує власників житла, які не мають необхідних дозволів. Це було зроблено, наприклад, нещодавно в Японії. Або ж компанія співпрацює з місцевою владою та автоматично стягує туристичний збір - як це відбувається у Відні або Дортмунді. Не всі власники, що здають житло через Airbnb, декларують свої доходи від оренди, тому місцева влада скаржиться, що сервіс позбавляє їх податкових надходжень. У Берліні та інших федеральних землях ФРН фіскальні органи мають намір перевірити, чи справно декларують власники житла доходи від оренди.

Тим часом Airbnb спокійно сприймає всі труднощі та продовжує розширювати свою імперію. Кріс Ліхейн, який відповідає у компанії за глобальну політику та зовнішні зв'язки, зауважив, що Airbnb має на меті до 2028 року досягти позначки у мільярд бронювань щороку. Він повідомив, що компанія планує запустити універсальний додаток для туристів, який надаватиме інформацію про абсолютно усі напрямки для подорожей.

В 2017 році біло запущено сервіс Airbnb Experiences, за допомогою якого зацікавлені користувачі можуть забронювати розваги у місцях, куди вони здійснюють подорож: від походів під вітрилами та стріт-фуд-турів і до відвідування концертів та курсів з граффіті. За допомогою зібраних даних портал рекомендує своїм користувачам нові напрямки. Люди в усьому світі можуть зареєструватися на Airbnb в якості господарів - задля нових відкриттів.