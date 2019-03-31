Іспит для кандидата: чи відбудуться теледебати Порошенка і Зеленського?

Головною інтригою перед другим туром президентських виборів стала доля теледебатів переможців першого туру - чинного президента України Петра Порошенка і лідера першого туру Володимира Зеленського. Порошенко викликав свого конкурента на дебати ще 31 березня, одразу після оголошення результатів екзітполу, хоча раніше сам їх уникав.

Зеленський того ж вечора прилюдно погодився на цю пропозицію. Та згодом члени його виборчої команди висловили сумнів у доцільності дебатів. Згідно із законом "Про вибори президента України", дебати мають відбутися за два дні до другого туру, тобто в п'ятницю, 19 квітня. Але чи зійдуться в ефірі Суспільного мовника обидва кандидати - питання відкрите.

Обов'язку кандидата взяти участь у дебатах, чи відповідальності за відмову у законі зараз не прописано. 2 квітня у Верховній Раді зареєстрований проект змін до виборчого закону, якими теледебати претендентів визначені як обов'язкові, а за відмову участі в них передбачений обов'язок ЦВК "невідкладно прийняти рішення про скасування реєстрації цього кандидата". Проте парламент навряд чи встигне навіть розглянути цей проект закону. На єдиному пленарному тижні, що лишився до другого туру виборів, згідно з процедурою, депутатам слід завершити розгляд сотень поправок до закону про державну мову.

Радники Зеленського проти "собачих боїв"

Політрадник кандидата Зеленського Дмитро Разумков висловив сумнів у тому, що дебати з Порошенком "потрібні українському суспільству". На його думку, люди втомилися від обіцянок, які вони отримують, у тому числі й під час дебатів. Разумков заявив, що все залежатиме від графіку концертів Зеленського, як художнього керівника студії "Квартал 95". Замість дебатів, політтехнолог вважає доцільнішим прилюдний звіт Порошенка за підсумками його 5-літнього президентства.

Слідом за Разумковим проти дебатів виступив і радник Зеленського Руслан Рябошапка. "Не бачу сенсу починати ці, вибачте за грубе слово "собачі бої", коли люди влаштовують ток-шоу, а не дискусію чи обмін поглядами щодо програм", - зазначив Рябошапка в одному з телеінтерв'ю. Штаб Зеленського висунув і обов'язкову умову дебатів з Порошенком - публічне вибачення глави держави за те, що він назвав Зеленського "маріонеткою Коломойського" (олігарха Ігоря Коломойського у пресі пов'язують із кампанією Зеленського - Ред.).

Петиції і вимоги

Тим часом на сайті електронних петицій президента України вже з'явився заклик до публічних дебатів кандидатів у президенти, а у соцмережах набирає оберти кампанія-челлендж з такою ж вимогою.

За проведення дебатів висловилися й міжнародні спостерігачі за виборами президента України. "Ми закликаємо і наголошуємо, що дебати перед другим туром надзвичайно важливі для передвиборчої кампанії", - заявив експерт місії європейських спостерігачів ENEMO П'єр Петьє. Напередодні член делегації міжнародних спостерігачів від Національного демократичного інституту США Вільям Тейлор на спільній прес-конференції місії міжнародних спостерігачів назвав теледебати кандидатів "дуже важливим інструментом", який надає виборцям можливість порівняти потенціал кандидатів. "Дуже важливо, щоби такі дебати стали традицією і в наступних виборчих кампаніях", - сказав Тейлор.

Останній козир Порошенка

Теледебати вигідні Петру Порошенку і невигідні початківцю у політиці Володимирові Зеленському, вважають опитані DW політологи. "Зрозуміло, що досвідчений риторик Порошенко переграє у дебатах Зеленського. Але це свідчить про те, що в нього немає інших конкурентних ресурсів, а аргумент команди Зеленського щодо його зайнятості на концертах свідчить про його інтелектуальну слабкість", - сказав у коментарі DW київський політолог і соціолог Віктор Небоженко. Він переконаний, що команда Зеленського не піде на ризик відкритих дебатів, щоби не наговорити зайвого.

Зеленський погодився на дебати з Порошенком під впливом ейфорії від неочікувано високого результату першого туру. Так пояснив DW інтригу навколо теледебатів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Він також вважає, що політрадники Зеленського зроблять усе можливе, щоб уникнути його участі у відкритому герці з Порошенком на телебаченні. "Вони можуть висунути ще одну умову - узгодження формули проведення дебатів, адже вони мають відбуватися за процедурою, що погоджена з обома кандидатами. Але відмова Зеленського від дебатів ніяк не вплине на його рейтинг", - вважає Фесенко.

За теледебатами-2004 між Ющенком і Януковичем стежила вся Україна

Прецедент теледебатів між кандидатами в президенти України стався у новітній українській історії лише раз - 2004 року між Віктором Ющенком і Віктором Януковичем. За ходом розмови в ефірі Першого національного стежила вся країна, але дебати суттєво не вплинули на суспільну думку і прихильники обох претендентів вважали, що переміг саме їхній кандидат.

Фесенко спростував побоювання про те, що заклики міжнародних спостерігачів неодмінно провести теледебати можуть вплинути на оцінку ними відповідності українських виборів демократичним стандартам. "2010 року Янукович відмовився від дебатів з Тимошенко. Попри те, що суд щодо результатів виборів ще тривав, американці одними з перших визнали перемогу Януковича", - нагадав політолог.