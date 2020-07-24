Іспанія знову перетворюється на осередок поширення коронавірусу

За даними міністерства охорони здоров'я, в Іспанії налічується 361 осередок коронавірусу. За минулі два тижні заразилися 24034 особи, за останню добу - 1153. І це при тому що в кінці червня, після трьох місяців жорстких карантинних заходів, захворюваність зійшла нанівець, що дозволило владі країни стверджувати, що з COVID-19 вдалося впоратися. Щоправда, багато експертів вважають, що друга хвиля епідемії все ж може статися, але не раніше осені.

Читайте також: Ефект коронавірусу: в Європі навесні суттєво зріс рівень смертності

До причин численних несподіваних спалахів COVID-19 в різних регіонах країни аналітики зараховують звичку іспанців розслаблятися в сезон відпусток - їхню пристрасть до подорожей і до різного роду масових свят і розваг. Інший фактор - небувалий в цьому році наплив нелегальних мігрантів з країн, де пандемія в розпалі, і приїзд сезонних робітників-іноземців, задіяних у сфері сільського господарства.

Спалахи COVID-19 від Севільї до Гранади

Осередки захворювання, за даними міністерства охорони здоров'я, спостерігаються по всій країні, хоча найбільше число заражень виявлено в таких регіонах як Арагон, Каталонія, Мадрид і Мурсія. У Андалуcіі, наприклад, спалахи є і на курортах узбережжя, і в великих містах - Севільї, Гранаді і Кордові. В останній заразилося відразу 110 осіб - відвідувачі нічної дискотеки. Німецький Інститут Роберта Коха в п'ятницю, 31 липня, навіть включив іспанські регіони Арагон, Каталонія та Наварра до переліку зон ризику, після повернення з яких німці обов'язково мають проходити тестування на коронавірус.

Клініка Quironsalud у Мадриді є провідним центром боротьби з коронавірусом в Іспанії

Як пояснив DW співробітник координаційного центру МОЗ з боротьби з епідеміями Хав'єр Посо, інфіковані COVID-19 в останній місяць "значно помолодшали". Якщо раніше їхній середній вік становив 54 роки, то тепер - 34. За словами Посо, "інший вельми характерний випадок захворювання" стався в Мадриді, де в одному з барів заразилися відразу 55 гостей, які святкували день народження родича. А в містечку Торрехон-де-Ардос поблизу столиці захворіли 57 учасників церковного свята. Виявилися інфікованими і восьмеро гостей сімейної вечері в Мадриді, і 16 футболістів з команди мадридського передмістя Фуенлабрада, а також 35 учасників турпоходу столичною провінцією. Небезпечним осередком зараження стало також передмістя міста Пальма на острові Майорка, де ночами збиралася молодь.

Нові носії вірусу

Пом'якшення міграційної політики урядом Іспанії також негативно позначилося на поширенні коронавірусу, каже доктор Посо. Приваблені можливістю отримати грошову допомогу для безробітних, вселитися в порожню квартиру - тепер за це іспанці не карають - і обіцянкою швидко отримати європейський дозвіл на проживання, в країну ринули тисячі мігрантів з Африки.

Читайте також: Пандемія COVID-19: Британія відправляє на карантин подорожніх з Іспанії

Як приклад лікар навів ситуацію в Картахені, провінція Мурсія, куди тільки минулої неділі прибули на човнах пів тисячі африканців. У 34 з них було виявлено COVID-19. Однак багато хто з прибулих не захотів перебувати в 14-денному карантині і розбігся. Не дивно, зазначив Посо, що Мурсія є одним з основних осередків коронавірусу. Аналогічна ситуація склалася і в інших прибережних зонах - Валенсії і Андалусії - куди прибувають мігранти.

Поліція стежить за дотриманням обмежувальних заходів у Мадриді

Ще одним джерелом зараження, за даними міністерства охорони здоров'я, є іноземні сезонні робітники - з Північної Африки і Східної Європи, які приїхали на збирання фруктів і овочів. Саме з ними, як з'ясувалося, пов'язаний спалах захворюваності в провінції Льєйда, Уеска і Альбасете. Вони, як правило, живуть скупчено, часом у тимчасових таборах без належних санітарних умов, що сприяє поширенню коронавірусу, каже Посо.

Як іспанці ставляться до заходів уряду

Повідомлення про нові спалахи COVID-19 "більшість іспанців зустріли без паніки", розповів в бесіді з DW співробітник Мадридського центру соціологічних досліджень Карлос Варгас Креспо.

Як свідчать опитування, вжиті владою заходи не викликають у населення жорсткої критики, як це було минулої весни, в самий розпал пандемії. Приміром, не критикується навіть розпорядження влади Мадрида, Барселони і Андалусії носити - під загрозою штрафу в 100 євро - маски в громадських місцях - причому в Андалусії навіть на пляжах.

Читайте також:Євросоюз після карантину: кордон, відкритий не для всіх?

Ніхто не скуповує, як навесні, продукти і туалетний папір про запас, не намагається втекти за кордон, каже соціолог. Тепер у людей є досвід, як не заразитися, і є можливість купити раніше дефіцитні захисні засоби - маски, рукавички та спиртовий гель. Хоча, відповідно до опитувань громадської думки, люди вкрай стривожені економічними наслідками пандемії. Адже вона, наприклад, паралізувала головну галузь Іспанії - іноземний туризм. Тож тисячі іспанців залишилися без заробітку і живуть на тимчасову державну допомогу.

В кафе Мадрида мало хто замислюється про носіння захисних масок

Заходи боротьби з поширенням коронавірусу ухвалюються виключно регіональною владою, оскільки уряд делегував їм це право. Наприклад, в Мадриді обмежена за часом робота дискотек, а в Барселоні вони взагалі закриті на два тижні.

У цих містах людям заборонено збиратися компаніями понад десять людей, будь-то міський бульвар, ресторан або приватна квартира. Повний карантин із забороною покидати без особливої ​​потреби житло запроваджено лише в районі Сегріа, провінція Льєйда.

Ситуацію, коли центральна влада фактично самоусунулася від боротьби з пандемією, критикує парламентська опозиція і преса. Газета El Imparcial пише в зв'язку з цим, що МОЗ варто було б не тільки займатися статистикою захворюваності, але і розробити "єдиний протокол боротьби" з COVID-19 і активно включитися в роботу. Адже "адміністрації на місцях не завжди володіють достатніми знаннями і засобами, а тому часом запізнюються з належними заходами".