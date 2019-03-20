 ″Ісламська держава″ зазнала ″стовідсоткової″ поразки в Сирїі - Трамп | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2019

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Новини

"Ісламська держава" зазнала "стовідсоткової" поразки в Сирїі - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про "стовідсоткову" поразку "Ісламської держави" в Сирії. При цьому "Демократичні сили Сирії" ще не заявляли про остаточну перемогу в Багузі.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

DW.COM

Вашингтон готовий визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які були захоплені у Сирії в 1967 році, заявив Дональд Трамп. Ізраїльський прем'єр подякував американському президенту. (21.03.2019)

Після остаточної поразки "Ісламської держави" в Сирії у цій країні залишиться 400 американських солдатів, заявив президент США Дональд Трамп. (20.03.2019)

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 22 березня, заявив про "стовідсоткову" поразку терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) в Сирії. При цьому він показав журналістам дві карти - на одній були вказані території, які ІД контролювала раніше, а на другій - теперішня ситуація.

Раніше того ж дня представник "Демократичних сил Сирії" (SDF), які останні кілька тижнів вели наступ на останній бастіон ІД навколо східносирійського містечка Багуз, заявив агентству dpa, що на сході Сирії все ще тривають спорадичні зіткнення з бойовиками ІД, які відмовляються здаватися.

Нагадаємо, що 20 березня президент США Дональд Трамп заявив, що після остаточної перемоги над терористичним угрупуванням "Ісламська держава" в Сирії залишаться 400 американських військових. З них 200 військовослужбовців базуватимуться на півночі Сирії, а ще 200 солдатів - на півдні поблизу Ізраїлю.

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