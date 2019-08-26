 Ірена Карпа: Булінг у школі - що робити батькам? | Deutsche Welle - Авторська колонка | DW | 02.09.2019

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Авторська колонка

Ірена Карпа: Булінг у школі - що робити батькам?

"Була минулого року в класі одна дівчинка. Тероризувала інших дітей". Я стою і тетерію: ідеться про дітей-шестирічок, у Парижі", - Ірена Карпа, спеціально для DW.

Українська письменниця Ірена Карпа

Українська письменниця Ірена Карпа

Почула історію від однієї мами паризької школярки: "Була минулого року в класі одна дівчинка. Тероризувала інших дітей. Руки їм прив'язувала до меблів, ще щось... Щодня вона обирала собі "раба" і змушувала весь клас долучатися до його тортур: із "рабом" заборонено говорити. Той, хто перший із ним заговорить, сам стає рабом наступного дня..."

Я стою і тетерію: ідеться про дітей-шестирічок, у Парижі, в п'ятому - одному з "найпристойніших" районів французької столиці.

"І все це відбувалось на перерві, - провадить мама, - коли вчителі не бачили. А вдома дітям було соромно таке розповідати, то ніхто з батьків і не здогадувався. Тільки дивним чином моя донька стала якоюсь плаксивою... Аж поки одного дня мені подзвонили з її недільної школи і сказали, що вона знущається з інших дівчаток. Я вимагала у неї вибачень перед дітьми, і аж тут мала розплакалась і все розповіла про шкільну "рабовласницю". Я обдзвонила тих батьків, кого знала, і по черзі  "розкололися" всі діти. Хтось із батьків поривався серйозно говорити з батьками дівчинки-агресорки, інші їх урезонювали: мовляв, хтозна, що там за батьки і що ця дитина проживає вдома, раз транслює такий садизм у школі". А я просто пішла і поговорила з учителем. А він, своєю чергою, якось так поговорив із тією дівчинкою, що всі тортури припинилися. Не знаю, що він їй казав. Але всі йому досі вдячні..."

Дивитись відео 02:08

Як у Німеччині карають за булінг

Діти бояться почути: "Сам винен"

Цікаво, що думають про подібні ситуації фахівці? Спершу розпитала знайому українську психологиню Ларису Волошину. Від неї взнала жахливі цифри: за даними UNICEF, 69 відсотків українських дітей були жертвами шкільного булінгу, а 39 відсотків із них ніколи не говорили про це. "Найважча" категорія - 11-15 років, але є чимало випадків із куди молодшими дітьми. Ви, певно, чули про історію в Дніпрі із дитиною переселенців. Третьокласник став жертвою не просто дитячих знущань, а знущань під керівництвом вигадливої вчительки. Класна керівничка (щоб їй привид Макаренка спати не давав) створила спеціальний щоденник, куди весь клас записував претензії до хлопчика. Через два місяці в дитини стався нервовий зрив. Все так просто: "незручна" дитина стала об'єктом цькування. Кому їй жалітися, якщо батьків, які теж у не найлегшій ситуації, хлопчику страшно засмутити? А то і просто нарватися на "сам винен", як часто буває в пострадянських родинах, перспектива не найкраща.

Дивитись відео 01:16

#СтопБулінг: що НЕ ТРЕБА робити батькам, якщо дитину цькують

Узагалі, каже Лариса, давати раду емоціям - навичка, яка виникає в людини у процесі дорослішання. Роль школи і родини - щоб дитина виробляла ці самі адекватні реакції.

Говоріть з дітьми

Що в Україні, що у Франції по кожному випадку булінгу мало би бути окреме розслідування: які соціальні умови в агресора, звідки це в ньому, як із ним поводяться в родині, чи не є він сам жертвою насильства?

"І дорослим людям соромно зізнаватися, що вони - жертви. Що вже казати про дитину - тендітну, вразливу, ще зовсім не впевнену в собі. Швидше за все, вона до останнього не зізнається батькам у тому, що з нею роблять. Аж поки не дійде ліміту, - каже франузька психоаналітикиня Веронік Требюше. - А в коледжі (вік дітей 11-15 років. - Ред.) до інструментів цькування додаються ще й соцмережі... Універсальних рецептів профілактики немає. Хіба що говорити з дітьми. Перш за все, щоб вони знали, що таке існує і може з ними статися. І що причиною тому є не вони, а інший - власне, агресор".

Отже, повертаємося до вічного: говорити зі своїми дітьми. І просити їх довіряти батькам, хто би там що не казав і чим би не погрожував: довіряти і розказувати.

Обережно розказую цю історію доньці: вона не розуміє, про кого я, ми прийшли до школи цьогоріч. Допитує мене про ім'я дівчинки, але навіть якби я його знала, то не сказала би: неетично. А восьмирічна робить на мене круглі очі й каже: " А якщо вона нас зобов'яже?.."

Я у їхньому віці завжди була на позиції сили - староста класу і відмінниця, перед якою ходили на задніх лапках, щоби списати. Хлопців-забіяк я могла задушити авторитетом, ним же відбивала жертв від агресорів. Але мої діти - не я. Вони м'якші, чутливіші, скромніші й не такі впевнені у своєї позиції танка, якому море по коліно. Діти - не фотографічна копія. Наш прямий досвід їм не вкопіпейстиш.

Співати, взявшись за руки, можуть усі

"А взагалі, як їй, вашій дівчинці, в новому класі? Не ображають?.."

Ні, усміхнулась я, не ображають. Чи принаймні вона мені про це не каже… Восьмирічна Кая - це дитина, про яку ми звикли казати: "Оця не пропаде".

І тут же я згадую вчорашнє музичне свято, де в одній із пісень діти мали побратися за руки по троє чи четверо. Співали про дружбу, солідарність і збереження природи. І раптом моя Кая, стоячи в першому ряду, опиняється зовсім сама, не знаючи, куди їй подіти руки. (Всі інші діти пристроєні). Звісно ж, мій перший порив мами-курки - схопити її в обійми і сказати, що в неї є я. Але уявляю, як це може її зганьбити, і просто підбадьорливо дивлюся на Каю до кінця пісні. (Усередині серце обливається кров'ю від безсилої люті). Кая після концерту засмучена, але я кажу їй, що вона прекрасно співала. І не треба їй було питати дозволу взяти інших за руки, а просто брати самій, бо починається пісня. Скажіть мені, це правильно?..

"А взагалі, це круто, - кажу. - Бо співати за руки можуть усі. А ти от спробуй постій сама, не зареви і все до кінця доспівай. Ти справилася, Каю, ти крута!"

І вже дорогою додому думала, чи правильно це було, адже всім нам, людям, потрібен соціум. А про соціум дитячий я знаю так мало, що навіть не впевнена, чи може батьківське втручання бодай щось змінити у стосунках дітей з іншими.

Психологи кажуть, що може. Перш ніж перевести дитину до іншої школи, можна спробувати поговорити з іншими батьками, влаштувати одне на всіх дитяче свято (де розділити торт порівну, а не як в іншому сумному анекдоті з України). Так, це затратно по часу, але ж ніщо так не діє на дітей, як позитивний приклад. Коли батьки ставляться чуйно і з розумінням до всіх "інакших" - соціально, етнічно, релігійно інших - діти автоматично роблять те ж саме.

Тож, як не крути, основне батьківське завдання дуже просте і складне водночас: вчасно почути й побачити. І говорити, поки не пізно.

"Авторська колонка" висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle в цілому.

Дивитись відео 01:16

В Україні почали карати за булінг у школі

  • вибір імені для дитини нелегкий для всіх батьків (Foto: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Ім'я дитини: традиційне чи незвичне?

    Вибір імені - мов вибір татуювання, тільки для іншої людини. Для деяких батьків ім'я малюка - спосіб підкреслити власну ідентичність, але з наслідками цього рішення житиме дитина. У будь-якому разі не варто критикувати вибір молодих батьків. До речі, найпопулярнішими дитячими іменами 2017 року в Німеччині були Марі та Максиміліан.

  • Грудне годування у громадських місцях Грудне годування в Німеччині доволі поширене, хоча й не всі мами прикладають своїх немовлят до грудей. Зазвичай німці не мають жодних проблем із оголеністю. Для більшості грудне годування в громадському місці - теж нормально. Закону, який би визнавав таке право матерів, немає. Тому в деяких кафе за бажанням гостей публічне годування забороняють. В інших, навпаки, дозволяють.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Грудне годування у громадських місцях

    Грудне годування в Німеччині доволі поширене, хоча й не всі мами прикладають своїх немовлят до грудей. Зазвичай німці не мають жодних проблем із оголеністю. Для більшості грудне годування в громадському місці - теж нормально. Закону, який би визнавав таке право матерів, немає. Тому в деяких кафе за бажанням гостей публічне годування забороняють. В інших, навпаки, дозволяють.

  • Годувати грудьми: так, але як довго? Ще одна тема, на яку сперечаються батьки в Німеччині. Жінка, яка прикладає до грудей ще трирічну дитину, - радше рідкість. Чимало матусь намагаються припинити грудне годування, коли повертаються до роботи. Немовлятам при цьому часто немає ще й року. Деякі жінки вважають материнське молоко ідеальним харчуванням, яке слід давати дитині якомога довше.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Годувати грудьми: так, але як довго?

    Ще одна тема, на яку сперечаються батьки в Німеччині. Жінка, яка прикладає до грудей ще трирічну дитину, - радше рідкість. Чимало матусь намагаються припинити грудне годування, коли повертаються до роботи. Немовлятам при цьому часто немає ще й року. Деякі жінки вважають материнське молоко ідеальним харчуванням, яке слід давати дитині якомога довше.

  • Який дитсадок обрати Після того як мама й тато повертаються з декретної відпустки, час вирішити: до якого дитсадка записати малечу? Поки одні сім'ї тішаться, якщо дитсадок є поблизу домівки, інші вже думають про майбутню школу. Дітки, яких планують віддати до вальдорфської школи, часто відвідують і вальдорфський дитсадок.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Який дитсадок обрати

    Після того як мама й тато повертаються з декретної відпустки, час вирішити: до якого дитсадка записати малечу? Поки одні сім'ї тішаться, якщо дитсадок є поблизу домівки, інші вже думають про майбутню школу. Дітки, яких планують віддати до вальдорфської школи, часто відвідують і вальдорфський дитсадок.

  • Щеплення: так, ні, які? 96 відсотків дітей у Німеччині мають щеплення (дані Організації економічного співробітництва та розвитку). Деякі німецькі дослідження показали нижчий результат. Факт лишається фактом: батьки гаряче сперечаються про щеплення. Одні не вважають це проблемою, інші називають необхідністю, а треті рішуче відхиляють. Переконувати їх дуже важко.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Щеплення: так, ні, які?

    96 відсотків дітей у Німеччині мають щеплення (дані Організації економічного співробітництва та розвитку). Деякі німецькі дослідження показали нижчий результат. Факт лишається фактом: батьки гаряче сперечаються про щеплення. Одні не вважають це проблемою, інші називають необхідністю, а треті рішуче відхиляють. Переконувати їх дуже важко.

  • Немовля кричить. Заспокоїти чи ігнорувати? Немовля щоночі кілька разів прокидається і позбавляє батьків сну. У США матусі й татусі охоче користуються методом Фербера. Книжка Кожна дитина може навчитися спати стала бестселером у Німеччині. Суть: хай немовля кричить, поки не стомиться і засне самостійно. Для деяких батьків це порятунок, для інших - радше спосіб тортур.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Немовля кричить. Заспокоїти чи ігнорувати?

    Немовля щоночі кілька разів прокидається і позбавляє батьків сну. У США матусі й татусі охоче користуються методом Фербера. Книжка "Кожна дитина може навчитися спати" стала бестселером у Німеччині. Суть: хай немовля кричить, поки не стомиться і засне самостійно. Для деяких батьків це порятунок, для інших - радше спосіб тортур.

  • Методи виховання Батьки, які проти тренування сну за методом Фербера, нерідко є прихильниками Attachment Parenting - філософії виховання американського педіатра Вільяма Сірса, яка орієнтується на потреби дитини. Матусям і татусям радять багато носити дитину і спати поруч із нею. Тож іще одне суперечливе питання: немовля має спати в колисці чи в ліжку батьків?

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Методи виховання

    Батьки, які проти тренування сну за методом Фербера, нерідко є прихильниками "Attachment Parenting" - філософії виховання американського педіатра Вільяма Сірса, яка орієнтується на потреби дитини. Матусям і татусям радять багато носити дитину і спати поруч із нею. Тож іще одне суперечливе питання: немовля має спати в колисці чи в ліжку батьків?

  • Одно- чи багаторазові підгузки Так, у Німеччині сперечаються навіть про підгузки. Дехто використовує багаторазові, які можна прати. Інші купують одноразові памперси. Немовлят без підгузків у Німеччині побачиш дуже рідко, їхні батьки точно заслуговують на приз за батьківську активність.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Одно- чи багаторазові підгузки

    Так, у Німеччині сперечаються навіть про підгузки. Дехто використовує багаторазові, які можна прати. Інші купують одноразові "памперси". Немовлят без підгузків у Німеччині побачиш дуже рідко, їхні батьки точно заслуговують на приз за батьківську активність.

  • Кашка: домашня чи з супермаркету Активні батьки готують кашку для малечі власноруч із біологічно чистих продуктів. Дитячий посуд - тільки той, що можна повторно використати, а слинявчики - з еко-тканин. На тих, хто годує дитину кашкою з баночки з супермаркету, дивляться критично.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Кашка: домашня чи з супермаркету

    Активні батьки готують кашку для малечі власноруч із біологічно чистих продуктів. Дитячий посуд - тільки той, що можна повторно використати, а слинявчики - з еко-тканин. На тих, хто годує дитину кашкою з баночки з супермаркету, дивляться критично.

  • Діти і гаджети Навіть для дуже маленьких дітей існують телепрограми і мобільні застосунки. Деякі однорічні малюки вміють гортати світлини на смартфоні. Як довго і з якого віку діти можуть користуватися медіа - постійно актуальна тема для німецьких родин. Майже всі батьки контролюють дитяче сидіння перед телевізором чи зі смартфоном, але водночас тішаться вільним хвилинам завдяки електронним дитячим іграшкам.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Діти і гаджети

    Навіть для дуже маленьких дітей існують телепрограми і мобільні застосунки. Деякі однорічні малюки вміють гортати світлини на смартфоні. Як довго і з якого віку діти можуть користуватися медіа - постійно актуальна тема для німецьких родин. Майже всі батьки контролюють дитяче сидіння перед телевізором чи зі смартфоном, але водночас тішаться вільним хвилинам завдяки електронним дитячим іграшкам.

  • Діти й ласощі Матусі й татусі в Німеччині сприймають батьківство дуже серйозно. Ще один доказ цього: солодке дітям дають із певного віку. І це в країні, де старші дітки влітку майже щодня їдять морозиво! Втім, коли з'являється друга дитина, більшість батьків сприймають усе спокійніше. Чимало високих принципів вони вже випробували й відкинули.
    ще до теми

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Діти й ласощі

    Матусі й татусі в Німеччині сприймають батьківство дуже серйозно. Ще один доказ цього: солодке дітям дають із певного віку. І це в країні, де старші дітки влітку майже щодня їдять морозиво! Втім, коли з'являється друга дитина, більшість батьків сприймають усе спокійніше. Чимало "високих принципів" вони вже випробували й відкинули.

    Автор: Елізабет Ґренір, Аніта Грабська


DW.COM

Верховна Рада України запровадила штрафи за булінг у школах

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Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

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Аудіо й відео до теми

В Україні почали карати за булінг у школі  

#СтопБулінг: що НЕ ТРЕБА робити батькам, якщо дитину цькують  

Як у Німеччині карають за булінг  

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