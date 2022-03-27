Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Ірена Карпа - українська письменниця і музикантка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ірена Карпа".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
"Хто і коли вирішив, що відповідати канонам краси дорівнює професійній чи людській якості? Чи ринок праці і ринок рабів давно і глибоко переплелися у людських стереотипних уявленнях?" - Ірена Карпа, спеціально для DW.