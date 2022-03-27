Ірена Карпа: Синдром вивченої самотності

"Я страшенно боюся нав'язуватися людям. Ще, чого доброго, вирішать, що я самотня. А я ж ні - у мене он собака є. А ще в мене є я, і це теж не найгірша компанія", - Ірена Карпа, спеціально для DW.