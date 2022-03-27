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Ірена Карпа

Ірена Карпа - українська письменниця і музикантка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ірена Карпа".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ірена Карпа: Про російські хвости в європейських головах

Ірена Карпа: Про російські хвости в європейських головах 27.03.2022

"Повторюючи слідом за російськими медіа щось про крайніх правих, яких бадьорі росіяни ловили по маріупольских роддомах і театрах, ви просто ширите брехню", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа: Синдром вивченої самотності

Ірена Карпа: Синдром вивченої самотності 03.12.2021

"Я страшенно боюся нав'язуватися людям. Ще, чого доброго, вирішать, що я самотня. А я ж ні - у мене он собака є. А ще в мене є я, і це теж не найгірша компанія", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа: Про побутовий расизм

Ірена Карпа: Про побутовий расизм 02.09.2021

"Пересічний українець, що приїхавши в Париж, цикає язиком "та тут одні араби!", просто не розуміє деталей і контекстів", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа: Підбори в армії - тільки у якості зброї

Ірена Карпа: Підбори в армії - тільки у якості зброї 06.07.2021

"Неортопедичні підбори такі ж малокорисні, як неспортивні ліфчики. І загалом всі ці причандали націлені на те, щоби жінку стриножити й обмежити", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа: Пандемія і психіка, або Як ваше психічне здоров'ячко?

Ірена Карпа: Пандемія і психіка, або Як ваше психічне здоров'ячко? 05.04.2021

"Парижани безпрецедентно щиро цікавляться психічним станом одне одного і скаржаться на життя натхненніше, ніж завжди", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа: Сексуальне насильство над дітьми - як почути дитину і допомогти їй

Ірена Карпа: Сексуальне насильство над дітьми - як почути дитину і допомогти їй 26.01.2021

"Агресію, заявляють жертви, можна пропрацювати з терапевтом, а байдужість чи бездіяльність найріднішої людини - ні", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа: Лукізм, ейджизм та інші містичні звірі з надр свідомості українського споживача

Ірена Карпа: Лукізм, ейджизм та інші містичні звірі з надр свідомості українського споживача 18.11.2020

"Хто і коли вирішив, що відповідати канонам краси дорівнює професійній чи людській якості? Чи ринок праці і ринок рабів давно і глибоко переплелися у людських стереотипних уявленнях?" - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа: Диктатура юності?

Ірена Карпа: Диктатура юності? 01.10.2020

"Жахливий світ, де жінка сама вірить, що цифра її років є основним мірилом її життя не через те, наскільки вона щасливо чи наповнено його живе, а через те, "візьмуть її чи не візьмуть", - Ірена Карпа, спеціально для DW.

Ірена Карпа: Так, у жінок є груди

Ірена Карпа: Так, у жінок є груди 27.07.2020

"Чому не дати спокою жінці, якій незручно в літню спеку душити себе бюстгальтером заради уявлень про те, "як має бути"?" - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа: Послаблення карантину в Парижі. Може, не треба?

Ірена Карпа: Послаблення карантину в Парижі. Може, не треба? 12.05.2020

"Ми так добре звикли до цього сповільненого життя, може, не варто знову його прискорювати?" - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа: Коронавірус і ЛГБТ

Ірена Карпа: Коронавірус і ЛГБТ 23.03.2020

"Виявляється, коронавірус виник через дозволені шлюби ЛГБТ-меншин! Алілуя і еврика в одному! Покаймося-но, поцілуємо всі до одної ікони, і замироточать вони вакциною животворною!" - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа: Як стати щасливим в умовах великої зимової депресії

Ірена Карпа: Як стати щасливим в умовах великої зимової депресії 29.01.2020

"Вважаєте себе втраченим для людства лузером, нікчемою, яка не виправдала власних надій і надій двоюрідної бабці? Ви до 4-ї години дня ходите лохматі і з нечищеними зубами?" - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа: Батьківські збори по-французьки

Ірена Карпа: Батьківські збори по-французьки 20.11.2019

"Джерело нещасності майбутніх дорослих скрізь одне. Байдуже, у якій ти зростаєш країні", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа: Булінг у школі - що робити батькам?

Ірена Карпа: Булінг у школі - що робити батькам? 02.09.2019

"Була минулого року в класі одна дівчинка. Тероризувала інших дітей". Я стою і тетерію: ідеться про дітей-шестирічок, у Парижі", - Ірена Карпа, спеціально для DW.

Ірена Карпа: Дематюкація - страшнішого матюка я не чула

Ірена Карпа: Дематюкація - страшнішого матюка я не чула 04.07.2019

"Щойно Кабмін затвердить список "заборонених слів", авторка законопроекту має вийти до трибуни і голосно, з дикцією та інтонацією, продекламувати весь список", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Ірена Карпа: Новий лідер нації має народитися серед нас, на Майдані!

Ірена Карпа: Новий лідер нації має народитися серед нас, на Майдані! 14.12.2013

Українська письменниця та співачка Ірена Карпа розповіла DW про роль Євромайдану в формуванні українського громадянського суспільства та свої найяскравіші враження від нього.