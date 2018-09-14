Іран погрожує ЄС через ядерну угоду

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф звинуватив ЄС в недостатній реакції після виходу США з ядерного угоди. "Європейці та інші підписанти мусять діяти, щоб компенсувати наслідки санкцій США", - сказав Заріф в інтерв'ю виданню Der Spiegel. Насамперед це стосується нафтового бізнесу та банківської системи, наголосив глава іранського МЗС.

Заріф також пригрозив реакцією Ірану в разі порушення "балансу". Не виключено, що такою реакцією стане розірвання підписаної 2015 року ядерної угоди. Утім, такий сценарій не обов'язковий, наголосив керівник іранського зовнішньополітичного відомства. Приміром, він не виключив, що Тегеран може "обмежено застосовувати" саму цю ядерну угоду. Одним із варіантів такого "обмеженого застосування" могло б стати відновлення Іраном збагачення урану, припустив Заріф.

Слова та дії

Заріф також закликав держави-члени ЄС обкладати європейські компанії штрафними санкціями, "якщо ті припинять бізнес в Ірані через санкції США". "Європейці повинні вирішити, чи готові вони підтвердити їхні слова діями", - наголосив глава іранського дипломатичного відомства. Питання полягає в тому, чи "підпорядкується Європа американському диктату", сказав Заріф журналістам німецького видання.

Крім того, міністр закордонних справ Ірану виключив будь-яку можливість проведення прямих переговорів між Тегераном та Вашингтоном за теперішніх умов щодо ядерної угоди. "Немає жодної бази для переговорів," - сказав Заріф. Тільки в разі повернення США до ядерної угоди "можна було б подумати про переговори", припустив він.

Нагадаємо, в травні 2018 року США в односторонньому порядку розірвали міжнародну ядерну угоду, що обмежувала Ірану можливість розвивати ядерний потенціал. Хоч Іран і досі дотримується пунктів угоди, в серпні цього року США відновили дію односторонніх економічних санкцій проти Ірану. Також відтоді Вашингтон намагаються чинити тиск на всі держави, котрі не приєдналися до американських санкцій. На початку листопада очікується запровадження наступного пакета обмежувальних заходів, що також містять пункт про припинення експорту іранської нафти до США.

Тим часом ЄС, Німеччина, Китай і Росія, намагаються вберегти ядерну угоду після виходу США. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) назвав, своєю чергою, вихід США з угоди "помилковим". Сама ця угода служить інтересам безпеки ЄС, "створюючи безпеку і прозорість в регіоні", наголошував Маас.