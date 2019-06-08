 Іран погрожує виходом з ядерної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2019

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Новини

Іран погрожує виходом з ядерної угоди

Тегеран звужуватиме свої зобов'язання за ядерною угодою, якщо її підписанти з ЄС не допоможуть йому уникнути санкцій США. Глава МЗС ФРН сподівається на швидкий початок роботи з Іраном із залученням механізму Instex.

Гайко Маас (л) і Джавад Заріф у Тегерані

Гайко Маас (л) і Джавад Заріф у Тегерані

У день візиту до Ірану міністра закордонних справ Німеччини Гайка Мааса (Heiko Maas) Тегеран заявив про "серйозний" намір вийти з ядерної угоди 2015 року, інформує dpa.

"На даний час наші партнери по угоді не задовольнили наших очікувань", - заявив у понеділок, 10 червня, речник МЗС Ірану Аббас Муссаві. Він додав, що якщо до 7 липня не відбудеться жодних зрушень, Тегеран розпочне наступну фазу виходу з ядерної угоди. Як зазначив речник іранського МЗС, міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф планує обговорити з Маасом ситуацію, що склалася.

Як відомо, у травні президент Ірану Хасан Роухані поінформував представників Китаю, Німеччини, Франції, Великобританії та Росії про заплановану процедуру щодо звуження своїх зобов'язаннь, закріплених у ядерній угоді. Саме ці країни залишилися підписантами угоди після того, як рік тому президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з неї Вашингтона. 

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Підписантам, що залишилися в угоді, Тегеран висунув ультиматум: до 7 липня пообіцяти Ірану економічне рішення, що нейтралізує американські санкції, або ж країна розпочне наступну фазу виходу з угоди.

Нагадаємо, ядерну угоду було укладено у 2015 році у Відні з метою зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були запроваджені щодо цієї країни.

Маас розраховує на платіжний механізм Instex

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, у свою чергу, перед візитом до Тегерана висловив сподівання, що скоро запрацює запланований ФРН, Францією та Великобританією платіжний механізм, котрий дозволятиме обійти запроваджені Сполученими Штатами економічні санкції проти Ірану. Всі формальні вимоги до його створення вже виконані, зазначив політик.

Йдеться про механізм, що дозволятиме здійснювати розрахунки за операціями між європейськими та іранськими компаніями, якщо приватні банки, побоюючись штрафних заходів США, відмовлятимуться супроводжувати такі торговельні операції.

Ухвалюючи рішення щодо створення Instex у січні цього року, було визначено, що управлінський офіс розташовуватиметься в міністерстві фінансів Франції у Парижі. У Німеччині працюватиме його філія - для роботи з німецькими компаніями. Європейці хочуть зберегти обсяги торгівлі з Іраном хоча б на тому рівні, який існував до підписання ядерної угоди за тодішнього режиму санкцій.

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