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Інтерпол

Ексдепутата і бізнесмена Костянтина Жеваго оголосили в міжнародний розшук

Ексдепутата і бізнесмена Костянтина Жеваго оголосили в міжнародний розшук 15.07.2021

Костянтина Жеваго підозрюють в організації розтрати майна банку "Фінанси та Кредит" на 113 мільйонів доларів. Інтерпол оголосив його в розшук за запитом Державного бюро розслідувань.
Інтерпол оголосив у розшук двох росіян через вибух у Бейруті

Інтерпол оголосив у розшук двох росіян через вибух у Бейруті 12.01.2021

За запитом генпрокурора Лівану розшукуються колишній капітан і власник судна, що привезло в порт Бейрута вантаж нітрату амонію, а також португалець, який оглядав вантаж.
Вишинський, ексберкутівці і Ко: що відбувається зі справами учасників обміну

Вишинський, ексберкутівці і Ко: що відбувається зі справами учасників обміну 17.09.2020

Кримінальні справи проти багатьох осіб, яких Київ передав Москві та ОРДЛО в рамках кількох обмінів, досі не закриті. Про спроби врегулювати політично-правову колізію - у матеріалі DW.
У Києві затримали розшукуваного терориста Ісламської держави - СБУ

У Києві затримали розшукуваного терориста "Ісламської держави" - СБУ 09.09.2020

Затриманий у Києві член терористичного угруповання "Ісламська держава" перебував у міжнародному розшуку й входить до керівної ланки ІД, повідомили в СБУ.
Іран видав ордер на арешт Дональда Трампа, США назвали це пропагандою

Іран видав ордер на арешт Дональда Трампа, США назвали це "пропагандою" 29.06.2020

Тегеран видав ордер та звернувся до Інтерполу щодо арешту американського президента та ще понад 30 посадовців. Їх обвинувачують у вбивстві іранського генерала Касема Сулеймані.
В Іспанії за запитом України затримали небезпечного злочинця

В Іспанії за запитом України затримали небезпечного злочинця 27.04.2020

Національна поліція Іспанії затримала громадянина України Олександра Золотухіна. Його розшукують за злочини, скоєні на батьківщині.
Суд у Греції звільнив з-під варти ексдепутата Ради Сергія Мельничука

Суд у Греції звільнив з-під варти ексдепутата Ради Сергія Мельничука 03.03.2020

Затриманого днями в Греції колишнього командира батальйону "Айдар" та ексдепутата ВР Сергія Мельничука звільнено з-під варти рішенням суду в Греції. Його затримав Інтерпол на вимогу Росії.
Інтерпол перегляне запит РФ про затримання ексдепутата Мельничука - Аваков

Інтерпол перегляне запит РФ про затримання ексдепутата Мельничука - Аваков 02.03.2020

Керівництво Інтерполу вирішило переглянути запит Росії про оголошення в розшук і затримання ексдепутата ВР та екскомандира батальйону "Айдар" Сергія Мельничука, повідомив глава МВС України Арсен Аваков.
Експрезидента Інтерполу засудили в Китаю до 13,5 років в'язниці

Експрезидента Інтерполу засудили в Китаю до 13,5 років в'язниці 21.01.2020

Мена Хунвея обвинувачують у використанні свого становища та влади для отримання особистої вигоди. Він зник восени 2018 року - згодом з'ясувалося, що його затримали на батьківщині.
Ігор Мазур прибув до України - Денісова

Ігор Мазур прибув до України - Денісова 14.11.2019

Затриманий раніше в Польщі за запитом Росії Ігор Мазур прибув до України. Підтвердження про його прибуття отримала омбудсменка Людмила Денісова, у секретаріаті якої він працює.
Інтерпол як інструмент гібридної війни Росії проти України?

Інтерпол як інструмент гібридної війни Росії проти України? 12.11.2019

Росія використовує Інтерпол задля політичного переслідування українських добровольців, які брали участь в АТО на Донбасі, вважають в Україні. Чи можна цьому запобігти?
Затримання Мазура: Аваков звинуватив РФ у використанні Інтерполу

Затримання Мазура: Аваков звинуватив РФ у використанні Інтерполу 09.11.2019

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на затримання Ігора Мазура і звинуватив РФ у використанні Інтерполу для політичних переслідувань українців.
Справа Гандзюк: СБУ заявила, що спільно з Інтерполом розшукує підозрюваного Олексія Левіна

Справа Гандзюк: СБУ заявила, що спільно з Інтерполом розшукує підозрюваного Олексія Левіна 27.09.2019

Підозрюваний в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексій Левін перебуває в міжнародному розшуку, повідомили в СБУ. Слідчі займаються встановленням замовників злочину.
Допінг для спортсменів-любителів

Допінг для спортсменів-любителів 19.07.2019

Нещодавня спецоперація Європолу викрила масштаб використання так званої "фармакологічної підтримки" серед спортсменів-любителів. Чим вони ризикують?
До Шрі-Ланки екстрадували п'ятьох підозрюваних у квітневих терактах

До Шрі-Ланки екстрадували п'ятьох підозрюваних у квітневих терактах 14.06.2019

П'ятьох підозрюваних у причетності до нападів на церкви та готелі на Шрі-Ланці затримали на Близькому Сході. Серед них - і головний підозрюваний в організації терактів, повідомив Інтерпол.
У Китаї офіційно заарештували екс-президента Інтерполу

У Китаї офіційно заарештували екс-президента Інтерполу 24.04.2019

Колишнього президента Інтерполу Мен Хунвея було заарештовано за звинуваченнями в корупції за півроку після повернення до Китаю та затримання.
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