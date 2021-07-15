Експрезидента Інтерполу засудили в Китаю до 13,5 років в'язниці

Мена Хунвея обвинувачують у використанні свого становища та влади для отримання особистої вигоди. Він зник восени 2018 року - згодом з'ясувалося, що його затримали на батьківщині.