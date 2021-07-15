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Костянтина Жеваго підозрюють в організації розтрати майна банку "Фінанси та Кредит" на 113 мільйонів доларів. Інтерпол оголосив його в розшук за запитом Державного бюро розслідувань.
За запитом генпрокурора Лівану розшукуються колишній капітан і власник судна, що привезло в порт Бейрута вантаж нітрату амонію, а також португалець, який оглядав вантаж.
Кримінальні справи проти багатьох осіб, яких Київ передав Москві та ОРДЛО в рамках кількох обмінів, досі не закриті. Про спроби врегулювати політично-правову колізію - у матеріалі DW.
Затриманий у Києві член терористичного угруповання "Ісламська держава" перебував у міжнародному розшуку й входить до керівної ланки ІД, повідомили в СБУ.
Тегеран видав ордер та звернувся до Інтерполу щодо арешту американського президента та ще понад 30 посадовців. Їх обвинувачують у вбивстві іранського генерала Касема Сулеймані.
Національна поліція Іспанії затримала громадянина України Олександра Золотухіна. Його розшукують за злочини, скоєні на батьківщині.
Затриманого днями в Греції колишнього командира батальйону "Айдар" та ексдепутата ВР Сергія Мельничука звільнено з-під варти рішенням суду в Греції. Його затримав Інтерпол на вимогу Росії.
Керівництво Інтерполу вирішило переглянути запит Росії про оголошення в розшук і затримання ексдепутата ВР та екскомандира батальйону "Айдар" Сергія Мельничука, повідомив глава МВС України Арсен Аваков.
Мена Хунвея обвинувачують у використанні свого становища та влади для отримання особистої вигоди. Він зник восени 2018 року - згодом з'ясувалося, що його затримали на батьківщині.
Затриманий раніше в Польщі за запитом Росії Ігор Мазур прибув до України. Підтвердження про його прибуття отримала омбудсменка Людмила Денісова, у секретаріаті якої він працює.
Росія використовує Інтерпол задля політичного переслідування українських добровольців, які брали участь в АТО на Донбасі, вважають в Україні. Чи можна цьому запобігти?
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на затримання Ігора Мазура і звинуватив РФ у використанні Інтерполу для політичних переслідувань українців.
Підозрюваний в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексій Левін перебуває в міжнародному розшуку, повідомили в СБУ. Слідчі займаються встановленням замовників злочину.
Нещодавня спецоперація Європолу викрила масштаб використання так званої "фармакологічної підтримки" серед спортсменів-любителів. Чим вони ризикують?
П'ятьох підозрюваних у причетності до нападів на церкви та готелі на Шрі-Ланці затримали на Близькому Сході. Серед них - і головний підозрюваний в організації терактів, повідомив Інтерпол.
Колишнього президента Інтерполу Мен Хунвея було заарештовано за звинуваченнями в корупції за півроку після повернення до Китаю та затримання.
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