 В Іспанії за запитом України затримали небезпечного злочинця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Іспанії за запитом України затримали небезпечного злочинця

Національна поліція Іспанії затримала громадянина України Олександра Золотухіна. Його розшукують за злочини, скоєні на батьківщині.

Автомобіль поліції, Іспанія

Автомобіль поліції

Співробітники Національної поліції Іспанії (НПІ) заарештували громадянина України Олександра Золотухіна, який переховувався в Барселоні. Він перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу. Це підтвердили DW у понеділок, 27 квітня, у пресслужбі НПІ. У затриманого вилучили з рюкзака пневматичний пістолет, який імітує бойовий.

Викрадення телеведучого

Ордер на розшук і арешт Золотухіна, який, за даними пресслужби, є небезпечним злочинцем, було виписано правоохоронними органами України за скоєні ним такі правопорушення, як "вандалізм, викрадення людей, пограбування з застосуванням насильства і залякуванням, викрадення транспортних засобів і приналежність до злочинного угруповання".

НПІ уточнила з посиланням на українських колег, що в лютому 2016 року разом із десятьма співучасниками Золотухін брав участь у викраденні ведучого одного з українських телевізійних каналів. Журналіста схопили й нібито силоміць помістили в автофургон. Місяць потому затриманий напав на спортивний клуб, завдав тяжких тілесних ушкоджень двом особам, які там перебували, і значну матеріальну шкоду приміщенню клубу. Його також звинувачують у пограбуванні жінки (її прізвище не уточнюється), якій він погрожував ножем.

Довгий шлях в Україну

Тепер справу Золотухіна передадуть у Національну судову палату Іспанії, яка відає питаннями екстрадиції правопорушників-іноземців на батьківщину. Процедура екстрадиції довга й може тривати від кількох місяців до півтора року, пояснили DW в мадридській колегії адвокатів. Перед висиланням іспанська сторона повинна пересвідчитися, що у справі немає політичних мотивів та що життю екстрадованого на батьківщині нічого не загрожує.

За даними DW, у базі осіб, які переховуються від органів влади, українського міністерства внутрішніх справ є картка на Олександра Золотухіна, 1978 р.н., який розшукується через звинувачення в незаконному позбавленні волі або викраденні людини, пограбуванні з застосуванням насильства та вимаганні.

Цю людину пов'язували з нібито перешкоджанням діяльності та позбавленням волі в лютому 2016 року журналіста "17 каналу". За даними видання "Детектор медіа", "17 канал" організував Жан Новосельцев, ексведучий "1+1", із яким "1+1" розірвав трудові відносини у 2014 році "через співпрацю з каналом ГромТБ, пов'язаним, за даними 1+1, з колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком". Як повідомляє "Детектор медіа", замість ГромТБ з'явився "17 канал". Повідомляється, що Новосельцев припинив із ним співпрацю у 2017-му році. Останні дописи на Facebook-сторінці "17 каналу" датуються травнем 2017 року. Повідомляється, що Золотухін неодноразово виступав в ефірі "17 каналу".

DW.COM

Коронавірус в Іспанії: найменше число жертв з березня, діти знову на вулиці

За останню добу в Іспанії померли 288 людей, в яких виявили зараження коронавірусом. Це - найнижчий показник за понад місяць. Тим часом діти у країні знову мають можливість гуляти на вулиці. (26.04.2020)  

В Іспанії після локдауну почали відновлювати роботу деякі підприємства

Попри масштабний локдаун іспанський уряд дозволив почати роботу деяким будівельним та виробничим фірмам. Поліцейські роздають людям на вулицях захисні маски. (13.04.2020)  

У 2020 році іноземці не зможуть відпочити в Іспанії

Літній туристичний сезон 2020 року зірвано через епідемію нового коронавірусу. Іноземні відпочивальники зможуть повернутися на іспанські пляжі лише 2021 року, застерігають у тургалузі. (20.04.2020)  

Реклама

Докладно

На вулицях В'єтнаму

Таємниця успіху В'єтнаму в боротьбі з коронавірусом

DW - про те, як владі сусіднього з Китаєм небагатого В'єтнаму вдається стримувати епідемію COVID-19.  

Що буде з туризмом після пандемії?

Що буде з туризмом після пандемії?

Наскільки сильно пандемія змінить сферу туризму? На це питання відповідає експерт Ульф Зоннтаґ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  