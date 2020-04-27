В Іспанії за запитом України затримали небезпечного злочинця

Співробітники Національної поліції Іспанії (НПІ) заарештували громадянина України Олександра Золотухіна, який переховувався в Барселоні. Він перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу. Це підтвердили DW у понеділок, 27 квітня, у пресслужбі НПІ. У затриманого вилучили з рюкзака пневматичний пістолет, який імітує бойовий.

Викрадення телеведучого

Ордер на розшук і арешт Золотухіна, який, за даними пресслужби, є небезпечним злочинцем, було виписано правоохоронними органами України за скоєні ним такі правопорушення, як "вандалізм, викрадення людей, пограбування з застосуванням насильства і залякуванням, викрадення транспортних засобів і приналежність до злочинного угруповання".

НПІ уточнила з посиланням на українських колег, що в лютому 2016 року разом із десятьма співучасниками Золотухін брав участь у викраденні ведучого одного з українських телевізійних каналів. Журналіста схопили й нібито силоміць помістили в автофургон. Місяць потому затриманий напав на спортивний клуб, завдав тяжких тілесних ушкоджень двом особам, які там перебували, і значну матеріальну шкоду приміщенню клубу. Його також звинувачують у пограбуванні жінки (її прізвище не уточнюється), якій він погрожував ножем.

Довгий шлях в Україну

Тепер справу Золотухіна передадуть у Національну судову палату Іспанії, яка відає питаннями екстрадиції правопорушників-іноземців на батьківщину. Процедура екстрадиції довга й може тривати від кількох місяців до півтора року, пояснили DW в мадридській колегії адвокатів. Перед висиланням іспанська сторона повинна пересвідчитися, що у справі немає політичних мотивів та що життю екстрадованого на батьківщині нічого не загрожує.

За даними DW, у базі осіб, які переховуються від органів влади, українського міністерства внутрішніх справ є картка на Олександра Золотухіна, 1978 р.н., який розшукується через звинувачення в незаконному позбавленні волі або викраденні людини, пограбуванні з застосуванням насильства та вимаганні.

Цю людину пов'язували з нібито перешкоджанням діяльності та позбавленням волі в лютому 2016 року журналіста "17 каналу". За даними видання "Детектор медіа", "17 канал" організував Жан Новосельцев, ексведучий "1+1", із яким "1+1" розірвав трудові відносини у 2014 році "через співпрацю з каналом ГромТБ, пов'язаним, за даними 1+1, з колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком". Як повідомляє "Детектор медіа", замість ГромТБ з'явився "17 канал". Повідомляється, що Новосельцев припинив із ним співпрацю у 2017-му році. Останні дописи на Facebook-сторінці "17 каналу" датуються травнем 2017 року. Повідомляється, що Золотухін неодноразово виступав в ефірі "17 каналу".