В Іспанії після локдауну почали відновлювати роботу деякі підприємства

В Іспанії, яка зараз є найбільшим осередком захворювання на викликану коронавірусом хворобу COVID-19 в Європі, у понеділок, 13 квітня, почали послаблювати запроваджені раніше карантинні обмеження. Через місяць після початку масового локдауну в країні почали працювати деякі будівельні та виробничі фірми.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес напередодні заявив, що рішення про відновлення роботи деяких галузей економіки було ухвалено після консультацій з науковцями, а подальші кроки будуть залежати від успіхів в боротьбі з епідемією.

Деякі мешканці країни змогли повернутись на роботу

Вранці у понеділок у регіонах, де великодній понеділок не є державним вихідним, поліцейські почалb роздавати людям захисні маски, розповів міністр внутрішніх справ країни Фернандо Гранде-Марласка. "Здоров'я працівників має бути гарантовано. Якщо буде мінімальний вплив, роботу неможна буде відновити", - наголосив він в інтерв'ю одній з радіостанцій.

На найбільшій та зазвичай дуже людній залізничній станції Мадрида Аточа вранці було лише кілька пасажирів, передає телеканал Reuters TV. Рух транспорту також обмежений через карантин, автобуси та метро ходять напівпорожніми.

Напівпорожній вагон метро в Мадриді

Тим часом більшість населення Іспаніх, як і раніше, має залишатися вдома. Більшість магазинів, ресторани та бари залишаться зачиненими щонайменше до 26 квітня.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 13 квітня в Іспанії коронавірусом інфіковані 166,8 тисячі осіб. Від хвороби COVID-19 померло понад 17 тисяч людей.