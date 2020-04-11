 В Іспанії після локдауну почали відновлювати роботу деякі підприємства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Іспанії після локдауну почали відновлювати роботу деякі підприємства

Попри масштабний локдаун іспанський уряд дозволив почати роботу деяким будівельним та виробничим фірмам. Поліцейські роздають людям на вулицях захисні маски.

Поліція в Іспанії роздає людям захисні маски

Поліція в Іспанії роздає людям захисні маски

В Іспанії, яка зараз є найбільшим осередком захворювання на викликану коронавірусом хворобу COVID-19 в Європі, у понеділок, 13 квітня, почали послаблювати запроваджені раніше карантинні обмеження. Через місяць після початку масового локдауну в країні почали працювати деякі будівельні та виробничі фірми.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес напередодні заявив, що рішення про відновлення роботи деяких галузей економіки було ухвалено після консультацій з науковцями, а подальші кроки будуть залежати від успіхів в боротьбі з епідемією.

Деякі мешканці країни змогли повернутись на роботу

Деякі мешканці країни змогли повернутись на роботу

Вранці у понеділок у регіонах, де великодній понеділок не є державним вихідним, поліцейські почалb роздавати людям захисні маски, розповів міністр внутрішніх справ країни Фернандо Гранде-Марласка. "Здоров'я працівників має бути гарантовано. Якщо буде мінімальний вплив, роботу неможна буде відновити", - наголосив він в інтерв'ю одній з радіостанцій.

На найбільшій та зазвичай дуже людній залізничній станції Мадрида Аточа вранці було лише кілька пасажирів, передає телеканал Reuters TV. Рух транспорту також обмежений через карантин, автобуси та метро ходять напівпорожніми.

Напівпорожній вагон метро в Мадриді

Напівпорожній вагон метро в Мадриді

Тим часом більшість населення Іспаніх, як і раніше, має залишатися вдома. Більшість магазинів, ресторани та бари залишаться зачиненими щонайменше до 26 квітня.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 13 квітня в Іспанії коронавірусом інфіковані 166,8 тисячі осіб. Від хвороби COVID-19 померло понад 17 тисяч людей.

Дивитись відео 00:44

Карантинне ноу-хау: вигуляти собаку за допомогою дрона (02.04.2020)

Також за темою

Spanien Leganes | Coronavirus | Patient Notaufnahme

В Іспанії - найменша кількість померлих від коронавірусу за майже три тижні 11.04.2020

Протягом доби від коронавірусу у країні померло понад 500 людей. Це є найнижчою цифрою за останні майже три тижні.

Corona Symbolbild Europa Spanien

Коронавірус в Іспанії: чому система охорони здоров'я не справляється 06.04.2020

Іспанія - серед країн з найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом. Її система охорони здоров'я виявилася слабо підготованою до епідемії і не може впоратися з потоком хворих на COVID-19.

Spanien Madrid | Coronavirus | Pedro Sanchez, Ministerpräsident

Уряд Іспанії пропонує подовжити надзвичайний стан до 26 квітня 04.04.2020

Подовження надзвичайного стану до 26 квітня має схвалити парламент країни. В Іспанії другий день поспіль фіксують зниження кількості летальних випадків, викликаних коронавірусною інфекцією.

Реклама

Докладно

Відеозвернення Меркель

Меркель і перевинайдення телевізійного звернення

Єнс Турау вважає правильним підхід керівництва ФРН до форми спілкування з народом.  

Єврокомісія виступає проти поглинань Китаєм європейських фірм

Країни ЄС закликають рятувати фірми від поглинання китайцями

Європейські уряди мають запобігти захопленням підприємств з боку КНР, наголосила заступниця голови ЄК Маргрете Вестагер.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  