Зміна перспективи - це головна передумова для Інес, аби залишатися допитливою та уважною. Після шести років на посаді головної редакторки німецької щоденної газети taz вона висвітлювала президентські вибори в США 2016 року для Deutsche Welle, після чого повернулася до Берліна й Бонна і стала головною редакторкою DW. Протягом трьох років на цій посаді разом з колегами працювала над відточенням журналістського профілю 30 мовних редакцій, зробивши фокус на розвиток присутності DW у соцмережах. Повернувшись до США та очоливши корпункт DW у Вашингтоні, вона намагається не лише висвітлювати, що й чому тут відбувається, але й осмислювати наслідки цих процесів для демократії в цілому.