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Керівниця студії DW у Вашингтоні Інес Поль
Інес ПольФото: DW/P. Böll

Інес Поль

Спеціалізується на внутрішній та зовнішній політиці США, економічних відносинах США та Китаю, а також на темах різноманіття й медійної політики.

Інес Поль очолює корпункт Deutsche Welle у Вашингтоні й відповідає за висвітлення подій у США. При цьому у фокусі її уваги завжди перебувають люди й те, що все ще об'єднує цю країну.

Зміна перспективи - це головна передумова для Інес, аби залишатися допитливою та уважною. Після шести років на посаді головної редакторки німецької щоденної газети taz вона висвітлювала президентські вибори в США 2016 року для Deutsche Welle, після чого повернулася до Берліна й Бонна і стала головною редакторкою DW. Протягом трьох років на цій посаді разом з колегами працювала над відточенням журналістського профілю 30 мовних редакцій, зробивши фокус на розвиток присутності DW у соцмережах. Повернувшись до США та очоливши корпункт DW у Вашингтоні, вона намагається не лише висвітлювати, що й чому тут відбувається, але й осмислювати наслідки цих процесів для демократії в цілому.

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Інес Поль: вибрані публікації

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