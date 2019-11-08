Імпічмент Трампа: У США опублікували свідчення двох дипломатів

Демократи у понеділок, 18 листопада, опублікували свідчення співробітника посольства США у Києві Девіда Холмса та представника Держдепартаменту США Девіда Хейла на сайті очолюваного ними комітету з розвідки Конгресу США.

Холмс свідчив перед членами комітету у п'ятницю, 15 листопада, за зачиненими дверима. Згідно з опублікованими документами, дипломат розповів, що це саме він був свідком телефонної розмови посла США в ЄС Гордона Сондленда з президентом США Дональдом Трампом 26 липня в Києві.

Згідно з версією Холмса, Трамп запитав у Сонленда, чи ініціюватиме президент України Володимир Зеленський розслідування щодо сина ймовірного опонента Трампа на майбутніх виборах президента США Джо Байдера - Хантера. Сонленд відповів, що "о, так, він це зробить та додав, що Зеленський "зробить все, що ви його попросите".

Після цієї розмови, Холмс розповів, що запитав у Сонленда, чи це правда, що Трампу все одно щодо України. За словами співробітника посольства США у Києві, Сонленд ствердно відповів на його питання і додав, що Трампа цікавлять "серйозні речі" - такі як "розслідування щодо Байденів, яке просуває Джуліані (особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані - Ред.)".

У свою чергу, представник Держдепартаменту США Девід Хейл свідчив у комітеті за закритими дверима 6 листопада. Згідно з опублікованими даними, велика частка запитань членів комітету стосувалась колишньої посолки США в Україні Марі Йованович. Хейл заявив, що він "майже впевнений, що державний секретар Майк Помпео був "найбільш ймовірною" особою, яка прийняла рішення не підтримувати посолку Йованович.

Нагадаємо, в США триває скандал, який почався у зв'язку з телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Дональду Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах в 2020 році Джозефа Байдена - Хантера.