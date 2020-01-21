 Ілон Маск розвіює побоювання німців щодо шкоди від заводу Tesla | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ілон Маск розвіює побоювання німців щодо шкоди від заводу Tesla

Ілон Маск запевняє, що завод Tesla під Берліном не використовуватиме так багато води, як було анонсовано. Він додав, що дерева, які мають вирубати, не є частиною природного лісу і були висаджені для виробництва картону.

Протест проти будівництва гігафабрики Tesla під Берліном, 18 січня 2020 року

Протест проти будівництва гігафабрики Tesla під Берліном, 18 січня 2020 року

Плани американського виробника електромобілів Tesla зі зведення гігафабрики поблизу Берліна викликали побоювання місцевих жителів щодо шкоди для навколшнього середовища та використання природних ресурсів.

Керівник Tesla Ілон Маск спробував розвіяти ці побоювання. Зокрема, він запевнив, що його четверта гігафабрика з виробництва електромобілів використовуватиме менший об'єм води з мережі водопостачання, аніж раніше вказувалося у заявочних документах, де зазначено 372 кубометри на годину.

"Tesla не використовуватиме таку кількість води з мереж водопостачання щодня. Це може бути рідкісний випадок, але не кожного дня", - написав Маск у соцмережі Twitter у суботу, 25 січня.

Друга причина занепокоєння місцевого населення полягала у вирубці 300 гектарів лісу для будівництва фабрики. Маск, своєю чергою, стверджує, що цей ліс не є природним. "Це - не природний ліс, він був посаджений для виробництва картону, і лише невелика частина буде використана для четвертої гігафабрики", - додав керівник Tesla.

Крім того, міністр економіки федеральної землі Бранденбург Йорг Штайнбах (Jörg Steinbach) заявив напередодні, що вже знайдено площі для компенсаційної висадки лісів на території всієї землі. Про це він сказав під час інформаційного заходу у громаді Ґрюнгайде, де мають збудувати фабрику.

Місцевість поблизу Берліна, де має постати гігафабрика Tesla

Місцевість поблизу Берліна, де має постати гігафабрика Tesla

Ще раніше представники Tesla на зустрічі з чиновниками землі запевнили, що в заявочних документах скоротять об'єм використання води з мереж до 238 кубічних метрів на годину, повідомляє агентство новин dpa. За словами одного з чиновників, є ідеї щодо ефективнішого використання води, на даний момент готують гідрологічну експертизу.

Нагадаємо, про плани Tesla спорудити автозавод поблизу Берліна стало відомо в листопаді 2019 року.

У січні керівництво Tesla погодилося купити земельну ділянку площею близько 300 гектарів. Думки місцевих жителів щодо будівництва фабрики розділилися - одні його підтримують, інші - виступають проти, зокрема, з екологічних міркувань.

Очікується, що з літа 2021 року в Ґрюнгайде щорічно будуть сходити з конвеєра 150 тисяч електрокарів Tesla Model 3 і Model Y. У перспективі обсяг виробництва повинен збільшитися до 500 тисяч автомобілів на рік.

Дивитись відео 01:26

Як глава Tesla Ілон Маск вирішив струснути німецький автопром (15.11.2019)

Аудіо й відео до теми

Як глава Tesla Ілон Маск вирішив струснути німецький автопром (15.11.2019)  

Також за темою

Deutschland l Bürgerinitiativen für und gegen die Tesla-Gigafactory in Grünheide

Спорудження гігафабрики Tesla під Берліном далеко не всім до смаку 21.01.2020

Коли американський автовиробник Tesla анонсував план з будівництва гігафабрики під Берліном, це миттєво викликало ейфорію як серед німецьких політиків, так і серед місцевого населення. Але скептики теж зреагували швидко.

Verleihung des Goldenen Lenkrads - Elon Musk, Tesla-Chef

Завод Tesla під Берліном: як Ілон Маск наелектризував Німеччину 15.11.2019

Електромобілі Tesla скоро будуть Made in Germany. Рішення будувати першу в Європі Gigafactory у колишній НДР стало несподіванкою. Важливу роль зіграла велика кількість "зеленої" електроенергії.

Tesla Model 3

Tesla на заводі під Берліном планує випускати щорічно пів мільйона електрокарів 04.01.2020

Запустити виробництво на автозаводі Tesla поблизу німецької столиці планують у 2021 році. З його конвеєра мають сходити різні моделі електрокарів.

Реклама

Докладно

У нацистському таборі Аушвіц було вбито понад мільйон євреїв та представників інших національностей

Концтабір "Аушвіц". Шокуюча історія

27 січня 1945 року радянська армія звільнила в'язнів концтабору "Аушвіц". Побачене було незбагненно шокуючим.   

Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn не має наміру брати Укрзалізницю в управління, а буде лише консультувати українських колег.

Україна створила робочу групу щодо співпраці з Deutsche Bahn

Український уряд створив робочу групу щодо обговорення деталей співпраці "Укрзалізниці" з компанією Deutsche Bahn.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  