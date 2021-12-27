Ізраїль планує подвоїти кількість поселенців на Голанських висотах

Уряд Ізраїлю затвердив план, який передбачає подвоєння кількості єврейських поселенців, які проживають на території Голанських висот. Про це під час спеціального засідання уряду країни у неділю, 26 грудня, повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет. Держава планує інвестувати близько одного мільярда шекелів (приблизно 300 мільйонів долларів) у розбудову поселень. Спеціальне засідання уряду відбулось на території Голанських висот.

"Звісно, Голанські висоти належать Ізраїлю", - підкреслив Беннет перед засіданням. Він особливо відзначив визнання експрезидентом США Дональдом Трампом суверенітету Ізраїлю над цією територією, а також той "важливий факт", що адміністрація чинного президента Джо Байдена не змінила цей підхід.

Після запланованої урядом Ізраїлю розбудови поселень планується вдвічі збільшити кількість єврейського населення на території Голанських висот.

Голанські висоти розбрату

У березні 2019 року президент США Дональд Трамп підписав у Вашингтоні в присутності прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху декларацію про визнання приналежності Голанських висот, котрі згідно з нормами міжнародного права є частиною Сирії, до Ізраїлю. Цей крок викликав різку критику з боку офіційного Дамаска, арабських країн, Туреччини, Росії. Німеччина теж виступила проти визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

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Територія Голанських висот була захоплена Ізраїлем у Сирії у 1967 році в ході Шестиденної війни. У 1981 році Кнесет Ізраїлю ухвалив закон, яким в односторонньому порядку проголосив суверенітет над територією Голанських висот. Рада Безпеки ООН не визнала це рішення, а Сирія вимагає повернення цієї території. Подальша розбудова і заселення цих територій Ізраїлем ускладнить досягення миру між країнами.

Наразі на Голанських висотах проживає близько 50 тисяч людей. Близько половини з них - єврейські поселенці, інші - друзи і невелика кількість алавітів. Друзи належать до арабських народів та сповідують одне з відгалужень ісламу. Багато з них вважає себе сирійцями. Алавіти - релігійна група в межах ісламу, до якої належить і чинний президент Сирії Башар Асад.

Голанські висоти є гірським плато загальною площею близько 1200 квадратних кілометрів. Володіння ними дозволяє домінувати над значними територіями Лівану, Сирії та Ізраїлю.

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