Ізраїль може анексувати єврейські поселення на Західному березі річки Йордан

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв у разі своєї перемоги на виборах анексувати єврейські поселення, розташовані на окупованих територіях Західного берега річки Йордан. Про це Нетаньяху заявив у суботу, 6 квітня, в телеінтерв'ю ізраїльським ЗМІ.
На тлі цього Нетаньяху нагадав, що саме він посприяв визнанню президентом США Дональдом Трампом Голанських висот невід'ємною територією Ізраїлю. Тож тепер настав час "перейти до наступного етапу" і поширити суверенітет Ізраїлю на єврейські поселення в Західному березі річки Йордан, виснував Нетаньяху, слова якого наводить агенція новин dpa.
Як аргумент на захист такого курсу Нетаньяху навів приклад з Сектором Гази, звідки 2005 року ізраїльтяни пішли разом з поселенцями, котрі там мешкали, передавши всю територію Сектора палестинцям. "Ми побачили, що ми отримали після того, як залишили Сектор Гази", - сказав глава ізраїльського уряду, маючи на увазі постійні сутички з загонами екстремістського палестинського руху ХАМАС. На тлі цього Нетаньяху вказав на необхідність "гарантувати безпеку життєво важливої території Юдеї та Самарії (ізраїльська назва Західного берегу річки Йордан. - Ред.)"
Досі на анексії Західного берега річки Йордан наполягали ультраправі союзники по урядовій коаліції Нетаньяху. Особливо наполегливо анексію окремих територій Західного берега річки Йордан обстоює міністр освіти Ізраїлю Нафталі Беннет.
Сам Нетаньяху в минулому неодноразово висловлювався за створення демілітарізованої Палестинської держави в тому числі й на населених палестинцями територіях Західного берега річки Йордан.
Парламентські вибори в Ізраїлі відбудуться 9 квітня.
Різка реакція з боку палестинців
Такі заяви Нетаньяху вже викликали різку критику з боку палестинських політиків. Багаторічний представник палестинської сторони в переговорах з Ізраїлем Саїб Ерекат відреагував на слова Нетаньяху дописом у соціальній мережі Twitter. "Ізраїль і надалі безсоромно порушуватиме міжнародне право доти, доки міжнародна спільнота винагороджуватиме його безкарністю", - написав палестинський політик.
На відміну від Голанських висот і Східного Єрусалиму, які Ізраїль захопив 1967 року в ході Шестиденної війни проти коаліції арабських держав і пізніше анексував, він досі не поширив свого суверенітету на єврейські поселення Західного берега, де проживають понад 600 000 тисяч людей.
Щодо самих поселень, то ізраїльська влада проводить між ними чіткий розподіл: є ті, котрі отримали законний статус, а є й такі поселення, які влада Ізраїлю вважає нелегальними. Водночас з точки зору міжнародного права всі без винятку ізраїльські поселення на територіях Західного берега річки Йордан є нелегальними.
-
Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Понад двісті поселень
Згідно з даними правозахисної організації "Бецелем", в 1967-2013 роках на Західному березі річки Йордан та в Східному Єрусалимі були створені 125 офіційних ізраїльських поселень й аванпостів, а також близько сотні нелегальних. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), влада Ізраїлю зайняла 35 відсотків території Східного Єрусалима під будівництво одиниць житла.
-
Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Чи є шанс на примирення?
У районі Хар-Хома, розташованому між Єрусалимом і Вифлеємом, будують нове єврейське поселення. Представники палестинців вважають, що ізраїльська політика поселень перешкоджає мирному врегулюванню та знищує шанси на рішення тривалого конфлікту шляхом створення двох держав. Міжнародна спільнота також критикує будівництво поселень.
-
Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Ізраїль конфіскує приватні землі
На землях, що перебували в приватній власності палестинців, будівництво поселень заборонялося. Новий закон постфактум легалізував поселення, зведені на палестинських територіях "через незнання або за ініціативою держави". Власникам землі виплатять компенсації або виділять альтернативні ділянки. Палестинська автономія не дозволяє продавати Ізраїлю землю під страхом смертної кари.
-
Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Знесення Амони
Новий закон не поширюється на ті єврейські поселення, які рішенням суду повинні були знесені. Проте саме за допомогою цього закону прибічники поселень сподівалися запобігти примусовому виселенню жителів Амони - поселення на Західному березі річки Йордан, конфлікт мешканців якого з владою Ізраїлю тягнеться з 2005 року. 40 родин примусово виселили, після чого почали зносити будівлі.
-
Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Барикади та заворушення
Верховний суд Ізраїлю постановив знести Амону ще наприкінці 2014 року. Терміни знесення не раз переносили. До останнього моменту учасники правих угруповань та поселенці протидіяли евакуації жителів та руйнуванню поселення. Багато противників знесення Амони спеціально приїхали сюди з інших міст. У свою чергу палестинці запекло протестували проти збереження поселення.
-
Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Конфлікт поселенців з палестинцями
Поселенці з Амони вважають, що Західний берег річки Йордан, який Ізраїль захопив в результаті Шестиденної війни у 1967 році - це земля, обіцяна єврейському народу Богом, про що йдеться в Торі. Зараз близько 600 тисяч ізраїльтян мешкають у поселеннях на Західному березі та у Східному Єрусалимі. Між єврейськими поселенцями та палестинцями знову й знову відбуваються сутички.
-
Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Новий прихисток в Офрі
Загалом близько 4000 квартир для єврейських поселенців були збудовані на земельних ділянках, що належали палестинцям. У підсумку йдеться про 16 поселень та аванпостів. Тепер їх потрібно або примусово знести, або легалізувати відповідно до нового закону. Багато колишніх жителів Амони знайшли новий прихисток у сусідньому поселенні Офра.
-
Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях
Примусове знесення в Офрі
Але й у самій Офрі, яка існує з 1975 року, не всі будівлі були зведені на законних підставах. Тому до 5 березня 2017 року тут потрібно буде знести дев'ять осель, збудованих на приватних земельних володіннях палестинців. Родина Бен Шушан опинилась серед тих, кому доведеться залишити помешкання.
Автор: Сабріна Пабст, Юлія Куценко