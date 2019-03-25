Ізраїль може анексувати єврейські поселення на Західному березі річки Йордан

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв у разі своєї перемоги на виборах анексувати єврейські поселення, розташовані на окупованих територіях Західного берега річки Йордан. Про це Нетаньяху заявив у суботу, 6 квітня, в телеінтерв'ю ізраїльським ЗМІ.

На тлі цього Нетаньяху нагадав, що саме він посприяв визнанню президентом США Дональдом Трампом Голанських висот невід'ємною територією Ізраїлю. Тож тепер настав час "перейти до наступного етапу" і поширити суверенітет Ізраїлю на єврейські поселення в Західному березі річки Йордан, виснував Нетаньяху, слова якого наводить агенція новин dpa.

Як аргумент на захист такого курсу Нетаньяху навів приклад з Сектором Гази, звідки 2005 року ізраїльтяни пішли разом з поселенцями, котрі там мешкали, передавши всю територію Сектора палестинцям. "Ми побачили, що ми отримали після того, як залишили Сектор Гази", - сказав глава ізраїльського уряду, маючи на увазі постійні сутички з загонами екстремістського палестинського руху ХАМАС. На тлі цього Нетаньяху вказав на необхідність "гарантувати безпеку життєво важливої території Юдеї та Самарії (ізраїльська назва Західного берегу річки Йордан. - Ред.)"

Досі на анексії Західного берега річки Йордан наполягали ультраправі союзники по урядовій коаліції Нетаньяху. Особливо наполегливо анексію окремих територій Західного берега річки Йордан обстоює міністр освіти Ізраїлю Нафталі Беннет.

Сам Нетаньяху в минулому неодноразово висловлювався за створення демілітарізованої Палестинської держави в тому числі й на населених палестинцями територіях Західного берега річки Йордан.

Парламентські вибори в Ізраїлі відбудуться 9 квітня.

Різка реакція з боку палестинців

Такі заяви Нетаньяху вже викликали різку критику з боку палестинських політиків. Багаторічний представник палестинської сторони в переговорах з Ізраїлем Саїб Ерекат відреагував на слова Нетаньяху дописом у соціальній мережі Twitter. "Ізраїль і надалі безсоромно порушуватиме міжнародне право доти, доки міжнародна спільнота винагороджуватиме його безкарністю", - написав палестинський політик.

На відміну від Голанських висот і Східного Єрусалиму, які Ізраїль захопив 1967 року в ході Шестиденної війни проти коаліції арабських держав і пізніше анексував, він досі не поширив свого суверенітету на єврейські поселення Західного берега, де проживають понад 600 000 тисяч людей.

Щодо самих поселень, то ізраїльська влада проводить між ними чіткий розподіл: є ті, котрі отримали законний статус, а є й такі поселення, які влада Ізраїлю вважає нелегальними. Водночас з точки зору міжнародного права всі без винятку ізраїльські поселення на територіях Західного берега річки Йордан є нелегальними.