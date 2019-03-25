 Ізраїль може анексувати єврейські поселення на Західному березі річки Йордан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2019

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Новини

Ізраїль може анексувати єврейські поселення на Західному березі річки Йордан

Поширити суверенітет Ізраїлю на єврейські поселення Західного берега річки Йордан пообіцяв після своєї перемоги на виборах прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Ізраїльське поселення на Західному березі річки Йордан

Одне з ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан (архівне фото)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв у разі своєї перемоги на виборах анексувати єврейські поселення, розташовані на окупованих територіях Західного берега річки Йордан. Про це Нетаньяху заявив у суботу, 6 квітня, в телеінтерв'ю ізраїльським ЗМІ.

На тлі цього Нетаньяху нагадав, що саме він посприяв визнанню президентом США Дональдом Трампом Голанських висот невід'ємною територією Ізраїлю. Тож тепер настав час "перейти до наступного етапу" і поширити суверенітет Ізраїлю на єврейські поселення в Західному березі річки Йордан, виснував Нетаньяху, слова якого наводить агенція новин dpa.

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Підписання Дональдом Трампом декларації про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами відбулося невдовзі після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. (25.03.2019)

Новим законом легалізовано постфактум близько чотирьох тисяч одиниць житла. (07.02.2017)

Рішення парламенту Ізраїлю про узаконення тисяч нелегальних будинків, побудованих ізраїльтянами на приватних землях палестинців викликало критику з боку Євросоюзу та Організації Об'єднаних Націй. (07.02.2017)

Як аргумент на захист такого курсу Нетаньяху навів приклад з Сектором Гази, звідки 2005 року ізраїльтяни пішли разом з поселенцями, котрі там мешкали, передавши всю територію Сектора палестинцям. "Ми побачили, що ми отримали після того, як залишили Сектор Гази", - сказав глава ізраїльського уряду, маючи на увазі постійні сутички з загонами екстремістського палестинського руху ХАМАС. На тлі цього Нетаньяху вказав на необхідність "гарантувати безпеку життєво важливої території Юдеї та Самарії (ізраїльська назва Західного берегу річки Йордан. - Ред.)" 

Досі на анексії Західного берега річки Йордан наполягали ультраправі союзники по урядовій коаліції Нетаньяху. Особливо наполегливо анексію окремих територій Західного берега річки Йордан обстоює міністр освіти Ізраїлю Нафталі Беннет.

Сам Нетаньяху в минулому неодноразово висловлювався за створення демілітарізованої Палестинської держави в тому числі й на населених палестинцями територіях Західного берега річки Йордан.

Парламентські вибори в Ізраїлі відбудуться 9 квітня.

Різка реакція з боку палестинців

Такі заяви Нетаньяху вже викликали різку критику з боку палестинських політиків. Багаторічний представник палестинської сторони в переговорах з Ізраїлем Саїб Ерекат відреагував на слова Нетаньяху дописом у соціальній мережі Twitter. "Ізраїль і надалі безсоромно порушуватиме міжнародне право доти, доки міжнародна спільнота винагороджуватиме його безкарністю", - написав палестинський політик.

На відміну від Голанських висот і Східного Єрусалиму, які Ізраїль захопив 1967 року в ході Шестиденної війни проти коаліції арабських держав і пізніше анексував, він досі не поширив свого суверенітету на єврейські поселення Західного берега, де проживають понад 600 000 тисяч людей.

Щодо самих поселень, то ізраїльська влада проводить між ними чіткий розподіл: є ті, котрі отримали законний статус, а є й такі поселення, які влада Ізраїлю вважає нелегальними. Водночас з точки зору міжнародного права всі без винятку ізраїльські поселення на територіях Західного берега річки Йордан є нелегальними.

  • Ізраїльське поселення на Західному березі ріки Йордан

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Понад двісті поселень

    Згідно з даними правозахисної організації "Бецелем", в 1967-2013 роках на Західному березі річки Йордан та в Східному Єрусалимі були створені 125 офіційних ізраїльських поселень й аванпостів, а також близько сотні нелегальних. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), влада Ізраїлю зайняла 35 відсотків території Східного Єрусалима під будівництво одиниць житла.

  • Будівництво нового поселення в районі Хар-Хома поблизу Єрусалима

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Чи є шанс на примирення?

    У районі Хар-Хома, розташованому між Єрусалимом і Вифлеємом, будують нове єврейське поселення. Представники палестинців вважають, що ізраїльська політика поселень перешкоджає мирному врегулюванню та знищує шанси на рішення тривалого конфлікту шляхом створення двох держав. Міжнародна спільнота також критикує будівництво поселень.

  • На голосуванні законопроекту про легалізацію поселень були всі депутати кнесету

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Ізраїль конфіскує приватні землі

    На землях, що перебували в приватній власності палестинців, будівництво поселень заборонялося. Новий закон постфактум легалізував поселення, зведені на палестинських територіях "через незнання або за ініціативою держави". Власникам землі виплатять компенсації або виділять альтернативні ділянки. Палестинська автономія не дозволяє продавати Ізраїлю землю під страхом смертної кари.

  • Тимчасове поселення носять за допомогою підйомного крану.

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Знесення Амони

    Новий закон не поширюється на ті єврейські поселення, які рішенням суду повинні були знесені. Проте саме за допомогою цього закону прибічники поселень сподівалися запобігти примусовому виселенню жителів Амони - поселення на Західному березі річки Йордан, конфлікт мешканців якого з владою Ізраїлю тягнеться з 2005 року. 40 родин примусово виселили, після чого почали зносити будівлі.

  • Молоді палестинці в масках втікають від бульдозера в диму палаючого сміття

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Барикади та заворушення

    Верховний суд Ізраїлю постановив знести Амону ще наприкінці 2014 року. Терміни знесення не раз переносили. До останнього моменту учасники правих угруповань та поселенці протидіяли евакуації жителів та руйнуванню поселення. Багато противників знесення Амони спеціально приїхали сюди з інших міст. У свою чергу палестинці запекло протестували проти збереження поселення.

  • Палестинці в масках тікають дорогою, під ногами в них лежить каміння

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Конфлікт поселенців з палестинцями

    Поселенці з Амони вважають, що Західний берег річки Йордан, який Ізраїль захопив в результаті Шестиденної війни у 1967 році - це земля, обіцяна єврейському народу Богом, про що йдеться в Торі. Зараз близько 600 тисяч ізраїльтян мешкають у поселеннях на Західному березі та у Східному Єрусалимі. Між єврейськими поселенцями та палестинцями знову й знову відбуваються сутички.

  • Юний поселенець їде на велосипеді повз будинки

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Новий прихисток в Офрі

    Загалом близько 4000 квартир для єврейських поселенців були збудовані на земельних ділянках, що належали палестинцям. У підсумку йдеться про 16 поселень та аванпостів. Тепер їх потрібно або примусово знести, або легалізувати відповідно до нового закону. Багато колишніх жителів Амони знайшли новий прихисток у сусідньому поселенні Офра.

  • Чоловік та жінка виносять речі з будівлі в поселенні Офра

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Примусове знесення в Офрі

    Але й у самій Офрі, яка існує з 1975 року, не всі будівлі були зведені на законних підставах. Тому до 5 березня 2017 року тут потрібно буде знести дев'ять осель, збудованих на приватних земельних володіннях палестинців. Родина Бен Шушан опинилась серед тих, кому доведеться залишити помешкання.

    Автор: Сабріна Пабст, Юлія Куценко


DW.COM

Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

Попри протести, Кнесет Ізраїлю ухвалив закон про легалізацію поселень на палестинських територіях. Критики вважають, що тепер конфлікт не вирішити - навіть якщо буде створено дві держави. (08.02.2017)  

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