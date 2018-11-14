Іванка Трамп писала службові листи з приватної електронної скриньки - ЗМІ

Радниця президента США Дональда Трампа, його донька Іванка використовувала у службових цілях приватну електронну скриньку. Про це у вівторок, 20 листопада, пише видання Washington Post, яке наголошує, що ці дії порушують правила архівування урядової кореспонденції.

За даними газети, порушення встановили у Білому домі, коли перевіряли електронну пошту для підготовки до одного судового процесу. Співробітники президентської адміністрації ніби вказали доньці президента США на порушення, однак та відповіла, що не ознайомлена з деталями чинних правил.

Ситуацію з Іванкою Трамп виданню прокоментував речник її адвоката, який визнав, що приватна поштова скринька таки використовувалась для пересилання службової кореспонденції раніше, поки Іванка не була поінформована про чинні правила. На сьогодні усі службові листи належним чином архівовані, пояснили у адвокатів.

Нагадаємо, під час передвиборної президентської кампанії у 2016 році одним з головних закидів Дональда Трампа до конкурентки Гілларі Клінтон був той, ніби вона, будучи держсекретаркою, використовувала у службових справах приватний поштовий сервер. ФБР проводило відповідне розслідування , а його тодішній очільник публічно висловлював у бік кандидатки жорстку критику. Утім, правових наслідків для Клінтон цей факт не мав. Президентом США тоді став Дональд Трамп.