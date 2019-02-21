ЄС: Google, Twitter і Facebook не виконують свої обіцянки щодо фейкових новин

За оцінками Європейської Комісії, за три місяці до проведення виборів до Європейського парламенту Google, Twitter і Facebook не виконують дані ними обіцянки щодо боротьби з неправдивими новинами. У четвер, 28 лютого, єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг повідомив, що, зважаючи на останні місячні звіти, не бачить прогресу у цьому питанні. "На жаль, вони повертаються до первинного стану. Вони повинні дотримуватись стандартів, які самі й визнали", - пояснив Кінг.

За словами єврокомісара, у січні компанія Facebook не надала даних про те, яких заходів вживає проти повідомлень з політичним змістом та скільки фейкових аккаунтів видалила. Компанія Google, на думку єврокомісара, також діяла недостатньо однозначно щодо фейкових новин та недозволених політичних повідомлень. А компанія Twitter не надала даних, на підставі яких можна було би дійти висновку щодо її прогресу в боротьбі з фейковими новинами, зазначив Кінг.

Нагадаємо, восени минулого року інтернет-велетні Google, Twitter і Facebook добровільно узгодили стандарти, за якими протидіятимуть поширенню на їхніх платформах фейкових новин. Компанії також намагалися зробити быльш прозорим процес розміщення політичної реклами. Зокрема, Google в листопаді 2018 року розширив вимоги до політичної реклами в ЄС, зробивши обов'язковою інформацію про компанію чи фізичну особу, яка оплатила рекламу, якщо в ній згадується політична партія, її кандидати або чинні представники. Перед тим, як оплачувати рекламу, потенційний рекламодавець мав отримати затвердження відповідної заявки адміністрацією інтернет-ресурсу.

Нагадаємо, що вибори до Європейського парламенту відбудуться 23-26 травня 2019 року. Під час голосування, право участі у якому мають близько 350 мільйонів виборців, мають обрати 705 депутатів.