 ЄС хоче створити механізм, аби обійти санкції США проти Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2018

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Новини

ЄС хоче створити механізм, аби обійти санкції США проти Ірану

Завданням нової інституції буде забезпечення фінансових операцій з Іраном. На думку Могеріні, Іран виконує умови "ядерної угоди", а значить європейські компанії можуть з ним спіпрацювати.

Федеріка Могеріні і міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф

Федеріка Могеріні і міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф

Європейський Союз має намір створити спеціальну фінансову інституцію, що дозволить обходити санкції США проти Ірану. Про це в ніч на вівторок, 25 вересня, повідомила верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні, інформує AFP. Нова інституція, за словами Могеріні, працюватиме над забезпеченням фінансових операцій з Іраном, що допоможе європейським компаніям вести бізнес з країною, обходячи санкції США.

Заява пролунала в Нью-Йорку після зустрічі Федеріки Могеріні з представниками Великобританії, Франції, Німеччини, Росії, Китаю та Ірану. Ці країни дотримуються думки, що Тегеран виконує умови "ядерної угоди", про вихід з якої в односторонньому порядку заявили США. Новий інститут дозволить європейським компаніям вступати в економічні відносини з Іраном без ризику накликати на себе санкції Вашингтона.

На початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп звинуватив Іран в сприянні тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї.

Згодом Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості чинними.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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