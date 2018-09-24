ЄС хоче створити механізм, аби обійти санкції США проти Ірану

Європейський Союз має намір створити спеціальну фінансову інституцію, що дозволить обходити санкції США проти Ірану. Про це в ніч на вівторок, 25 вересня, повідомила верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні, інформує AFP. Нова інституція, за словами Могеріні, працюватиме над забезпеченням фінансових операцій з Іраном, що допоможе європейським компаніям вести бізнес з країною, обходячи санкції США.

Заява пролунала в Нью-Йорку після зустрічі Федеріки Могеріні з представниками Великобританії, Франції, Німеччини, Росії, Китаю та Ірану. Ці країни дотримуються думки, що Тегеран виконує умови "ядерної угоди", про вихід з якої в односторонньому порядку заявили США. Новий інститут дозволить європейським компаніям вступати в економічні відносини з Іраном без ризику накликати на себе санкції Вашингтона.

На початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами Америки, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп звинуватив Іран в сприянні тероризму і прагненні продовжувати розробку ядерної зброї.

Згодом Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. Решта учасників угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості чинними.