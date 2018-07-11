ЄС та Туреччина хочуть перегляду санкцій США щодо Ірану

У Європейській Комісії (ЄК) та в турецькому уряді стурбовані посиленням санкційного тиску Сполучених Штатів щодо Ірану. В четвер, 2 травня, європейський комісар Мігель Аріас Каньєте, котрий відповідає за питання клімату та енергетики, застеріг США від подальших санкцій щодо Ірану.

На думку представника Єврокомісії, повна заборона імпорту нафти з Ірану становить загрозу для укладеної 2015 року ядерної угоди з Іраном. Про це Каньєте заявив у Брюсселі, передає агенція новин dpa. Він також запевнив, що Євросоюз і надалі підтримуватиме цю угоду, доки Іран виконує її пункти.

Турецька дилема

Тим часом міністр закордонних справі Туреччини Мевлют Чавушоглу так само розкритикував рішення США цілком заборонити імпорт нафти з Ірану. На думку турецького урядовця, це ембарго "негативно позначається на кожному".

Чавушоглу вказав серед іншого й на те, що Туреччина не зможе швидко знайти заміну іранським нафтовим поставкам. "Складається враження, що ми не зможемо впродовж короткого проміжку часу знайти альтернативні джерела імпорту нафти", - сказав міністр, цитує dpa.

Чавушоглу також згадав можливість використання іракської нафти замість поставок з Ірану, але відзначив, що нафтопровід з Іраку до Туреччини пошкоджений. До того ж, потужності цього нафтогону досить обмежені, додав турецький урядовець. Якщо ж Туреччина вирішить купувати нафту в інших країн, тоді доведеться модернізувати потужності нафтопереробних заводів, що спричинить додаткові витрати, сказав він.

Ще донедавна поставки нафти з Ірану покривали близько 45 відсотків потреб Туреччини в "чорному золоті", нагадує dpa, посилаючись на берлінську консалтингову компанію Orient Matters. Приміром, 2017 року Туреччина щодня купувала в Ірану понад 240 тисяч барелів нафти. Туреччина фактично цілком покриває власну потребу в "чорному золоті" за рахунок імпорту нафти.

Вашингтон вказує на зв'язок Тегерана з терористами

Натомість міністр енергетики США Рік Перрі під час візиту в Брюссель став на захист американських санкцій проти Ірану. Американський урядовець вказав серед іншого на зв'язок Тегерана з терористичними організаціями та розкритикував Іран за відсутність норм правової держави.

Нагадаємо, 5 листопада 2018 року Вашингтон відновив санкції проти Ірану. Серед іншого США вимагають від інших держав припинити купувати іранську нафту під загрозою штрафних заходів для компаній-імпортерів. Водночас для восьми країн - Індії, Китаю, Тайваню, Туреччини, Південної Кореї, Японії, Греції та Італії - термін дії санкцій відтермінували на 180 днів. Для цих країн обмеження набули чинності 2 травня.

Як повідомлялося, у відповідь на тотальне нафтове ембарго з боку США Іран пригрозив перекрити поставки нафти з Перської затоки, заблокувавши Ормузьку протоку.