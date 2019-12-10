 ЄС та США відреагували на підсумки саміту ″нормандської четвірки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄС та США відреагували на підсумки саміту "нормандської четвірки"

Нова динаміка в "нормандському форматі" відкриває вікно можливостей для втілення мінських угод, вважають у ЄС. Тим часом США закликали Росію поважати взяті на себе зобов'язання.

Учасники саміту лідерів нормандської четвірки в Парижі

Учасники саміту лідерів "нормандської четвірки" в Парижі, 9 грудня 2019 року

Європейський Союз (ЄС) вважає "важливими кроками" у врегулюванні конфлікту на Донбасі домовленості, досягнуті під час проведеного напередодні саміту "нормандської четвірки" в Парижі. Про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС, опублікованій у вівторок, 10 грудня, на сайті служби.

"Швидка та ретельна імплементація" досягнутих домовленостей матиме прямий позитивний вплив на життя людей на Сході України по обидва боки лінії розмежування, наголошується в заяві.

DW.COM

Як пояснив президент України Володимир Зеленський, простіше подовжити дію нинішнього закону, ніж ухвалювати новий. (10.12.2019)

На зустрічі лідерів "нормандської четвірки" сторони домовилися про обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" до кінця року. Путін та Зеленський окремо провели перемовини, на яких обговорили й газове питання. (10.12.2019)

Нільс Шмід з Соціал-демократичної партії Німеччини бачить хороші сигнали від саміту "нормандської четвірки" у Парижі. Головне тепер - втілити домовленості у життя. (10.12.2019)

Путіна все влаштовує у мінських угодах, статусі "ЛНР/ДНР" та непростих відносинах України з Заходом. Виконання домовленостей, досягнутих у Парижі, під питанням, вважає Костянтин Еггерт. (10.12.2019)

Про підсумки саміту "нормандської четвірки" у Парижі - в інтерв'ю DW з експертом німецького фонду "Наука і політика" Штеффеном Галлінґом. (10.12.2019)

"Нова динаміка на переговорах у "нормандському форматі" - це вікно можливостей, котрим сторони мають скористатися, щоб рухатися далі до цілковитого втілення мінських домовленостей", - йдеться в заяві. Саме це залишається "ключовим для досягнення мирного врегулювання" на Донбасі, яке призведе до "суттєвого покращення" відносин між Росією та ЄС.

Також ЄС високо оцінив "конструктивний підхід" України та очікує від Москви, що та скористається своїм впливом на сепаратистів задля цілковитого виконання мінських домовленостей.

Крім того, ЄС ще раз наголосив на цілковитій підтримці України, її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності у визнаних міжнародною спільнотою кордонах, ідеться в заяві.

США закликали РФ поважити взяті на себе зобов'язання

На підсумки проведеного в Парижі саміту відреагувало також посольство США в Україні. У дописі на Facebook-сторінці посольства зазначається: "Завдяки переговорам досягнуто важливого прогресу в напрямку всебічного припинення вогню, звільнення затриманих через конфлікт осіб, подальшого розведення сил, а також інших кроків, які покращать гуманітарні умови та створять безпечне середовище для місцевих виборів".

Водночас дипломати США звернулися до РФ із закликом поважати взяті на себе зобов'язання та використати зустріч, що відбулася, для встановлення миру.

Дивитись відео 03:58

"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019)

Аудіо й відео до теми

"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019)  

Також за темою

Paris Ukraine-Gipfel Merkel Putin

Коментар: Саміт "нормандської четвірки" на російський смак 10.12.2019

Український президент Володимир Зеленський вважає, що "нормандський саміт" завершився внічию. Однак він помиляється, вважає Бернд Ріґерт.

Paris Ukraine-Gipfel PK

Дев'ять годин переговорів: як у Парижі пройшов саміт "нормандської четвірки" 10.12.2019

На саміті "нормандської четвірки" вперше зустрілися президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін. Про що домовилися в Парижі та як проходили переговори, - у репортажі DW.

"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019) 10.12.2019

Найскладніші теми "нормандського" саміту в Парижі залишились невирішеними: повернення Україні контролю над кордоном та місцеві вибори на Донбасі. Водночас домовились про обмін полоненими, припинення вогню та розведення військ. Чи можна говорити про успішність саміту в "нормандському" форматі?

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський та Володимир Путін під час саміту у Парижі

"Саміт у Парижі став успіхом для Зеленського"

Про підсумки саміту "нормандської четвірки" - в інтерв'ю DW з експертом фонду "Наука і політика" Штеффеном Галлінґом.  

Filiale Privatbank Ukraine (imago images/Zumapress)

МВФ хоче від України гарантій щодо "Приватбанку"

МВФ та Україна домовились про нову програму кредитування у розмірі близько 5,5 мільярда доларів - за певних умов.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  