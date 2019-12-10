ЄС та США відреагували на підсумки саміту "нормандської четвірки"

Європейський Союз (ЄС) вважає "важливими кроками" у врегулюванні конфлікту на Донбасі домовленості, досягнуті під час проведеного напередодні саміту "нормандської четвірки" в Парижі. Про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС, опублікованій у вівторок, 10 грудня, на сайті служби.

"Швидка та ретельна імплементація" досягнутих домовленостей матиме прямий позитивний вплив на життя людей на Сході України по обидва боки лінії розмежування, наголошується в заяві.

"Нова динаміка на переговорах у "нормандському форматі" - це вікно можливостей, котрим сторони мають скористатися, щоб рухатися далі до цілковитого втілення мінських домовленостей", - йдеться в заяві. Саме це залишається "ключовим для досягнення мирного врегулювання" на Донбасі, яке призведе до "суттєвого покращення" відносин між Росією та ЄС.

Також ЄС високо оцінив "конструктивний підхід" України та очікує від Москви, що та скористається своїм впливом на сепаратистів задля цілковитого виконання мінських домовленостей.

Крім того, ЄС ще раз наголосив на цілковитій підтримці України, її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності у визнаних міжнародною спільнотою кордонах, ідеться в заяві.

США закликали РФ поважити взяті на себе зобов'язання

На підсумки проведеного в Парижі саміту відреагувало також посольство США в Україні. У дописі на Facebook-сторінці посольства зазначається: "Завдяки переговорам досягнуто важливого прогресу в напрямку всебічного припинення вогню, звільнення затриманих через конфлікт осіб, подальшого розведення сил, а також інших кроків, які покращать гуманітарні умови та створять безпечне середовище для місцевих виборів".

Водночас дипломати США звернулися до РФ із закликом поважати взяті на себе зобов'язання та використати зустріч, що відбулася, для встановлення миру.