ЄС та Лондон знову провалили переговори щодо торговельної угоди

Європейський Союз та Великобританія заявили про майже повну відсутність прогресу на переговорах щодо угоди про вільну торгівлю після Brexit. "На цьому тижні не було ніяких значних сфер, де було б досягнуто прогресу... Так не може тривати довго", - заявив у п'ятницю, 5 червня, офіційний представник ЄС на переговорах Мішель Барньє, цитує агенція Reuters. Він додав, що обидві сторони мають укласти угоду до 31 жовтня.

Британська сторона підтвердила брак прогресу. "Прогрес залишається обмеженим, але наші переговори пройшли в позитивному тоні. Переговори триватимуть, і ми як і раніше віддані успішному результату", - сказав головний перемовник від Великобританії Девід Фрост. Він наголосив, що для досягнення прогресу необхідно активізувати та прискорити роботу.

За словами Барньє, сторонам не вдалося домовитися в питаннях щодо гарантій чесної конкуренції та управління їхніми новими відносинами, а також щодо права на риболовлю. Водночас деякого прогресу було досягнуто в переговорах щодо гарантій прав людини, що дозволить Великобританії та ЄС продовжувати співпрацювати в кримінальних та судових питаннях з 2021 року. Однак навіть у цих питаннях сторони далекі від укладення домовленостей.

Британський прем'єр Борис Джонсон пізніше цього місяця має провести переговори з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Нагадаємо, що 31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу Європейського Союзу. Протягом перехідного періоду королівство залишається учасником внутрішнього ринку ЄС та митного союзу, а сторони тим часом домовляються про укладення торговельної угоди.