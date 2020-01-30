Великобританія висунула умови для торговельних переговорів з ЄС

Британський уряд у четвер, 27 лютого, оприлюднив мандат на переговори з Євросоюзом щодо подальших відносин з ним після Brexit. В документі, зокрема, зазначено, що у випадку відсутності "помітного прогресу" в переговорах щодо "стандартної" угоди про вільну торгівлю з ЄС та щодо "менш суперечиливих" питань до червня цього року, Лондон залишає за собою право взагалі припинити подальші переговори.

Крім цього, перехідний період не буде продовжуватися після 31 грудня 2020 року. Тому з 1 січня 2021 року Великобританія повинна залишити єдиний ринок ЄС і його митний союз. "Наприкінці перехідного періоду 31 грудня Великобританія повністю відновить свою економічну та політичну незалежність. Ми хочемо найкращих можливих торговельних відносин з ЄС, але, прагнучи угоди, ми не будемо поступатися нашим суверенітетом", - заявив міністр кабінету міністрів Великобританії Майкл Гоув, представлючи мандат на переговори. В Лондоні зазначають, що зазначеного часу буде достатньо для завершення торговельних переговорів з Брюсселем.

Окремі угоди у різни сферах

Лондон виступає за укладення з ЄС угоди про вільну торгівлю, а також окремих угод між сторонами у різних сферах, зокрема, щодо рибальства, щодо кримінального переслідування та співпраці у сфері юстиції. Після остаточного виходу з блоку Лондон не планує брати участь в Європейському ордері на арешт, який діє з 2004 року по всьому Євросоюзу, наголошується в мандаті. Також британський уряд не погодиться на будь-яке узгодження своїх законів із правилами Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон налаштований оптимістично щодо торговельних переговорів з ЄС. "Ми хочемо чудових стосунків з нашими друзями. Ми купуємо величезну кількість їхніх речей, вони купують величезну кількість наших речей. Існує великий шанс, не просто підтримувати те, що ми вже маємо, але посилити наше економічне взаємопроникнення та торгувати більше разом", - заявив він в інтерв'ю Sky News у четвер.

Брюссель готовий почати переговори

Офіційний представник ЄС на переговорах з Великобританією Мішель Барньє повідомив, що в Брюсселі взяли до відома мандат Великобританії, та збираються обговорити власні позиції у понеділок, 2 березня. Саме на понеділок запланований початок переговорів між Лондоном і Брюсселем щодо подальших відносин. "Ми хочемо амбітного та чесного партнерства з Великобританією у майбутньому", - написав Барньє у Twitter у четвер.