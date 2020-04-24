ЄС і Великобританія проведуть новий раунд переговорів

Великобританія та Європейський Союз у понеділок, 11 травня, починають третій раунд переговорів про торговельно-економічні відносини після виходу Великобританії з ЄС (Brexit). Відеоконференція між офіційним представником Євросоюзу на переговорах з Великобританією Мішелем Барньє та його британським колегою Девідом Фростом відбудеться пообіді, а вже наступними днями щодо окремих тем між собою спілкуватимуться експерти, передає інформагенція AFP. Про результати переговорів повідомлять 15 травня.

Нагадаємо, 31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу Європейського Союзу. Згідно з домовленностями, на час перехідного періоду королівство залишається учасником внутрішнього ринку ЄС та митного союзу, а сторони тим часом домовляються про укладення торговельної угоди.

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Утім, попередні раунди переговорів, що відбулись щодо цього у березні, не принесли вагомих результатів. Сторони не змогли порозумітися щодо таких аспектів, як збереження умов для вільної й чесної конкуренції, а також дотримання європейських стандартів і норм. Невирішеним залишилося й питання щодо рибної ловлі, адже Лондон наполягає на своєму праві на жорсткий контроль діяльності європейських риболовних суден у британських водах.

Крім того, уряд Бориса Джонсона наполягає на тому, щоб обговорювати питання двостороннього доступу до британських та європейських вод на щорічній основі. Суперечку викликав і пункт у переговорах про готовність Лондона визнавати юрисдикцію Європейського суду та Європейського суду з захисту прав людини (ЄСПЛ). Представники Великобританії поки що відмовилися від визнання юрисдикцію цих інстанцій.