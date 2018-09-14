 ЄС передав Києву список кандидатів у раду з відбору суддів Антикорупційного суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2018

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Новини

ЄС передав Києву список кандидатів у раду з відбору суддів Антикорупційного суду

Європейський Союз надав Вищій кваліфікаційній комісії суддів України список кандидатів до Громадської ради, яка відбиратиме суддів до Вищого антикорупційного суду. На конкурс до суду вже подали документи 166 кандидатів.

Конкурс на посаду судді до Антикорупційного суду становить чотири кандидати на місце

Конкурс на посаду судді до Антикорупційного суду становить чотири кандидати на місце

Євросоюз передав Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (ВККСУ) список кандидатів, відібраних до Громадської ради, яка братиме участь у процесі відбору суддів до Вищого антикорупційного суду. Про це у понеділок, 17 вересня, повідомило представництво ЄС в Україні на своїй сторінці у мережі Facebook.

Як зазначається у повідомленні, список було передано 14 вересня, його сформували на прохання ВККС міжнародні організації за посередництва ЄС. У списку - досвідчені міжнародні експерти, кандидатури яких відповідають вимогам українського законодавства, їхнє завдання - допомога Вищій кваліфікаційній комісії суддів у процесі оцінювання доброчесності, професійних знань та практичних навичок кандидатів, зазначили у представництві ЄС.

"Останнє слово у відборі суддів належатиме українській владі. Крім того, міжнародні донори, включно з ЄС, нададуть технічну допомогу членам Громадської ради міжнародних експертів для виконання ними своїх функцій", - йдеться у повідомленні представництва ЄС. В ньому також наголошується, що міжнародні експерти повинні мати повний доступ до документів кандидатів та чітко визначену процедуру взаємодії з Вищою кваліфікаційною комісією суддів. 

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ВККС почала прийом документів від кандидатів у судді Вищого антикорупційного суду. Про наміри взяти участь у конкурсі вже заявили 782 кандидати. (09.08.2018)

У ВККСУ своєю чергою 17 вересня повідомили, що міжнародні організації надали 12 кандидатів до складу Громадської ради. А на конкурс до Вищого антикорупційного суду документи подали 166 кандидатів, із яких до апеляційної палати - 52, зазначили у ВККСУ. Таким чином, конкурс на посаду судді становить чотири кандидати на місце, передає агенція "Українські новини". Нагадаємо, ВККС оголосила конкурс на посади 39 суддів Вищого антикорупційного суду.

Посольство США в Києві 16 вересня закликало українську владу вжити заходів для запуску Вищого антикорупційного суду. "У Міжнародний день демократії ми закликаємо українську владу вжити всіх необхідних заходів для успішного запуску Вищого антикорупційного суду. Демократії процвітають тільки з ефективною судовою гілкою влади", - зазначило посольство у мережі Twitter.

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