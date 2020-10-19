ЄС затвердив режим санкцій за порушення прав людини

Рада Євросоюзу затвердила режим санкцій за грубі порушення прав людини. Це рішення на засіданні в Брюсселі у понеділок, 7 грудня, затвердили міністри закордонних справ усіх 27 країн ЄС. Про це повідомили у пресслужбі Ради Євросоюзу.

Це рішення створює правові рамки для запровадження санкцій за порушення прав людини у будь-якому куточку Земної кулі. Внесення фізичних осіб або організацій до обмежувального списку - це буде наступний крок, для якого знадобиться окреме рішення Ради ЄС. Рішення щодо санкцій у Євросоюзі завжди потребують одностайності всіх держав об'єднання.

Санкції полягатимуть у замороженні активів і забороні на в'їзд до ЄС. Режим містить перелік порушень, за які можуть запровадити ці обмеження. Серед них є геноцид, тортури, позасудові страти.

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"Євросоюз у майбутньому зможе запроваджувати санкції за найтяжчі порушення прав людини. Хто здійснює тортури, займається торгівлею людьми, хто не поважає права людини, - той не повинен мати змогу в майбутньому безтурботно ходити на шопінг у Європі", - заявив Гайко Маас (Heiko Maas), міністр закордонних справ Німеччини, котра зараз головує у Раді ЄС.

Єврокомісія внесла пропозицію для нового режиму у жовтні. Цьому тривали кількарічні дискусії, чи слід Євросоюзу запроваджувати свій аналог "Списку Магнітського".