Єврокомісія запропонувала режим санкцій за порушення прав людини

Євросоюз зробив ще один крок до запровадження санкційного режиму, аналогічного "Списку Магнітського". У понеділок, 19 жовтня, Єврокомісія на своєму засіданні схвалила пропозицію режиму санкцій за порушення прав людини в усьому світі. Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович на пресконференції у Брюсселі, передає кореспондент DW.

"Коли новий глобальний режим санкцій ЄС за порушення прав людини набуде чинності, він надасть Євросоюзу більшу гнучкість переслідувати відповідальних за серйозні порушення прав людини та зловживання ними в усьому світі, де б вони не здійснювалися чи хто б їх не вчиняв", - заявив Шевчович.

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Він уточнив, що санкції матимуть вигляд заборони на в'їзд до ЄС і замороження активів на території об'єднання. За словами Шефчовича, пропозиція передбачає, що нагляд за дотриманням заборони на в'їзд здійснюватиме Єврокомісія. У випадку затвердження, це рішення буде безпрецедентним, адже питання заборони в'їзду на територію країн ЄС регулюють уряди відповідних держав, а не Брюссель.

Тепер цю пропозицію розглядатиме Рада ЄС. Саме вона має повноваження ухвалити новий санкційний режим у вигляді регламенту Євросоюзу, для чого потрібна одностайна згода всіх 27 його держав-членів. Затвердження режиму ще не є запровадженням санкцій, він лише створює правові рамки для цього. Наступним кроком буде вже внесення конкретних осіб до санкційного списку.

Нагадаємо, в США ухвалили у 2012 році "Список Магнітського" з іменами російських високопосадовців, які, на думку Вашингтона, причетні до загибелі колишнього аудитора інвестфонду Hermitage Capital Сергія Магнітського. У ЄС уже кілька років лунають заклики ухвалити аналогічний механізм. Ще у грудні 2018 року Рада ЄС дала "зелене світло" на розробку режиму санкцій за порушення прав людини. Під час свого виступу у понеділок Шефчович ім'я Магнітського не згадав. Попри те, що, наприклад, у Європарламенті є немало прихильників назвати новий режим на честь російського аудитора. Утім, є й багато противників цієї ідеї. Вони аргументують свою позицію небажанням обмежувати дію санкційного режиму на будь-які країни чи регіони.