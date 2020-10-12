 Єврокомісія запропонувала режим санкцій за порушення прав людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2020

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Єврокомісія запропонувала режим санкцій за порушення прав людини

Єврокомісія внесла пропозицію ухвалити режим санкцій ЄС за серйозні порушення прав людини в усьому світі, де б вони не вчинялися. Ухвалення цього режиму потребує одностайності всіх 27 держав Євросоюзу.

ЄС близький до затвердження свого Списку Магнітського

ЄС близький до затвердження свого "Списку Магнітського"

Євросоюз зробив ще один крок до запровадження санкційного режиму, аналогічного "Списку Магнітського". У понеділок, 19 жовтня, Єврокомісія на своєму засіданні схвалила пропозицію режиму санкцій за порушення прав людини в усьому світі. Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович на пресконференції у Брюсселі, передає кореспондент DW.

"Коли новий глобальний режим санкцій ЄС за порушення прав людини набуде чинності, він надасть Євросоюзу більшу гнучкість переслідувати відповідальних за серйозні порушення прав людини та зловживання ними в усьому світі, де б вони не здійснювалися чи хто б їх не вчиняв", - заявив Шевчович.

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Він уточнив, що санкції матимуть вигляд заборони на в'їзд до ЄС і замороження активів на території об'єднання. За словами Шефчовича, пропозиція передбачає, що нагляд за дотриманням заборони на в'їзд здійснюватиме Єврокомісія. У випадку затвердження, це рішення буде безпрецедентним, адже питання заборони в'їзду на територію країн ЄС регулюють уряди відповідних держав, а не Брюссель.

Тепер цю пропозицію розглядатиме Рада ЄС. Саме вона має повноваження ухвалити новий санкційний режим у вигляді регламенту Євросоюзу, для чого потрібна одностайна згода всіх 27 його держав-членів. Затвердження режиму ще не є запровадженням санкцій, він лише створює правові рамки для цього. Наступним кроком буде вже внесення конкретних осіб до санкційного списку.

Нагадаємо, в США ухвалили у 2012 році "Список Магнітського" з іменами російських високопосадовців, які, на думку Вашингтона, причетні до загибелі колишнього аудитора інвестфонду Hermitage Capital Сергія Магнітського. У ЄС уже кілька років лунають заклики ухвалити аналогічний механізм. Ще у грудні 2018 року Рада ЄС дала "зелене світло" на розробку режиму санкцій за порушення прав людини. Під час свого виступу у понеділок Шефчович ім'я Магнітського не згадав. Попри те, що, наприклад, у Європарламенті є немало прихильників назвати новий режим на честь російського аудитора. Утім, є й багато противників цієї ідеї. Вони аргументують свою позицію небажанням обмежувати дію санкційного режиму на будь-які країни чи регіони.

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