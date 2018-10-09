 ЄС готовий продовжити на рік перехідний період для Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2018

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Новини

ЄС готовий продовжити на рік перехідний період для Brexit

Євросоюз готовий піти на поступки Великобританії на перемовинах щодо Brexit. Саміт ЄС щодо цієї теми розпочнеться 17 жовтня.

Großbritannien, London: Symbolbild Brexit (Reuters/H. McKay)

Євросоюз готовий піти на поступки Лондону у питанні щодо умов виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit). Головний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє запропонував продовжити на один рік термін перехідного періоду після Brexit на один рік. При цьому протягом цього року для громадян і підприємств не відбудеться жодних змін, пояснила наміри британська газета The Financial Times у середу, 17 жовтня

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На з'їзді Консервативної партії прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей вийшла на подіум, аби виголосити промову, пританцьовуючи. Вона запевняла однопартійців у прекрасному майбутньому країни після Brexit. (03.10.2018)

Дональд Туск вважає, що Лондон і ЄС можуть так і не підписати угоди щодо Brexit. Однак Тереза Мей висловлює оптимізм щодо досягнення домовленості. (15.10.2018)

Брюссель очікує, що прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей піде на поступки в питанні ірландського кордону. Нагадаємо, що режим кордону між Ірландією та Північною Ірландією залишається одним із найскладніших питань Brexit.

Раніше Євросоюз наполягав на завершенні перехідного періоду до кінця 2020 року. Наразі Брюссель не дійшов згоди з Лондоном щодо відносин після Brexit. Президент Європейської Ради Дональд Туск навіть висловив думку, що ризик виходу Великобританії з ЄС без підписання угоди високий, "як ніколи раніше".

Аналітики прогнозують, що пропозиція Барньє може призвести до прориву на переговорах між ЄС і Великобританією. Саміт ЄС, основною темою якого буде саме Brexit, розпочнеться 17 жовтня.

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