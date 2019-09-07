 ЄС вирішив розширити санкції щодо уряду Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄС вирішив розширити санкції щодо уряду Венесуели

"Чорний список" ЄС поповниться прізвищами ще семи представників уряду Ніколаса Мадуро.

Ніколас Мадуро зі своїми прихильниками

Ніколас Мадуро зі своїми прихильниками

Євросоюз вирішив розширити санкції щодо режиму глави Венесуели Ніколаса Мадуро. На зустрічі в Брюсселі в середу, 25 вересня, представники країн ЄС домовилися додати до переліку ще сімох представників уряду Мадуро, заморозивши їхні активи в Європі і заборонивши в'їзд, повідомила агенція AFP з посиланням на європейських дипломатів. Формально це рішення ще має затвердити рада міністрів ЄС.

Згідно з цими даними, йдеться перш за все про представників венесуельської спецслужби, яких звинувачують у тортурах і порушеннях прав людини. Таким чином, у чорному списку ЄС перебувають 25 венесуельців. З 2017 року також діє заборона Євросоюзу на експорт зброї до Венесуели.

DW.COM

США заморозили усі активи венесуельського уряду на своїй території та заборонили американським компаніям співпрацювати з владою країни. Виняток зробили лише для постачання продовольства, одягу та ліків. (06.08.2019)

Під час конференції у Лімі представники близько 60 країн домовилися і надалі тиснути на уряд Венесуели та підтримувати опозицію країни. США вимагають від Росії та Китаю припинити підтримку Ніколаса Мадуро. (07.08.2019)

Санкції також посилили США

Перед цим США посилили санкції щодо уряду Мадуро. Штрафні заходи ухвалені щодо чотирьох зареєстрованих на Кіпрі і в Панамі судноплавних компаній і спрямовані на припинення експорту венесуельської нафти на Кубу.

Боротьба за владу між лідером опозиції Хуаном Гуайдо і Ніколасом Мадуро в Венесуелі, яка переживає глибоку економічну і політичну кризу, триває вже кілька місяців. Близько півсотні держав, у тому числі Німеччина, визнали Гуайдо тимчасовим президентом. Глава Венесуели Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, його легітимність серед інших визнають Росія, Китай і Куба.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

Також за темою

Venezuela Caracas | Oppositionsführer Juan Guaido

Прокуратура Венесуели закидає Гуайдо державну зраду 07.09.2019

Ну думку прокуратури Венесуели, Хуан Гуайдо винен у державній зраді через те, що хоче відмовитися від претензій на територію сусідньої Гайани.

Venezuela Juan Guaido Nicolas Maduro

Уряд Венесуели припиняє переговори з опозицією через санкції США 08.08.2019

Президент Венесуели Ніколас Мадуро відкликав урядову делегацію від майбутніх переговорів з представниками опозиції після накладення санкцій з боку США.

Perus Außenminister Nestor Nestor Popolizio hält eine Rede bei einer Konferenz

Близько 60 країн домовилися продовжити тиск на уряд Венесуели 07.08.2019

Під час конференції у Лімі представники близько 60 країн домовилися і надалі тиснути на уряд Венесуели та підтримувати опозицію країни. США вимагають від Росії та Китаю припинити підтримку Ніколаса Мадуро.

Реклама

Докладно

Конгрес США

Як проводиться імпічмент у США?

Проти Дональда Трампа розпочато процедуру імпічменту. DW пояснює, як це проводиться.  

Ostseepipeline Nord Stream 2 (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

Експерт про газові переговори: Росія поки не шантажує

Чи вдасться Україні та Москві вчасно укласти новий контракт на транзит газу в ЄС, в інтерв'ю DW пояснив експерт IFRI.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  