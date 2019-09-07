ЄС вирішив розширити санкції щодо уряду Венесуели

Євросоюз вирішив розширити санкції щодо режиму глави Венесуели Ніколаса Мадуро. На зустрічі в Брюсселі в середу, 25 вересня, представники країн ЄС домовилися додати до переліку ще сімох представників уряду Мадуро, заморозивши їхні активи в Європі і заборонивши в'їзд, повідомила агенція AFP з посиланням на європейських дипломатів. Формально це рішення ще має затвердити рада міністрів ЄС.
Згідно з цими даними, йдеться перш за все про представників венесуельської спецслужби, яких звинувачують у тортурах і порушеннях прав людини. Таким чином, у чорному списку ЄС перебувають 25 венесуельців. З 2017 року також діє заборона Євросоюзу на експорт зброї до Венесуели.
Санкції також посилили США
Перед цим США посилили санкції щодо уряду Мадуро. Штрафні заходи ухвалені щодо чотирьох зареєстрованих на Кіпрі і в Панамі судноплавних компаній і спрямовані на припинення експорту венесуельської нафти на Кубу.
Боротьба за владу між лідером опозиції Хуаном Гуайдо і Ніколасом Мадуро в Венесуелі, яка переживає глибоку економічну і політичну кризу, триває вже кілька місяців. Близько півсотні держав, у тому числі Німеччина, визнали Гуайдо тимчасовим президентом. Глава Венесуели Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, його легітимність серед інших визнають Росія, Китай і Куба.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Курс конфронтації
Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Загиблі під час протестів
Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Вісник надії Гуайдо
Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
"Люди вимагають свободи і правової захищеності"
Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Мадуро мобілізує своїх прихильників
На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Прапори Венесуели за кордоном
Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.
Автор: Інес Айзеле