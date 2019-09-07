ЄС вирішив розширити санкції щодо уряду Венесуели

Євросоюз вирішив розширити санкції щодо режиму глави Венесуели Ніколаса Мадуро. На зустрічі в Брюсселі в середу, 25 вересня, представники країн ЄС домовилися додати до переліку ще сімох представників уряду Мадуро, заморозивши їхні активи в Європі і заборонивши в'їзд, повідомила агенція AFP з посиланням на європейських дипломатів. Формально це рішення ще має затвердити рада міністрів ЄС.

Згідно з цими даними, йдеться перш за все про представників венесуельської спецслужби, яких звинувачують у тортурах і порушеннях прав людини. Таким чином, у чорному списку ЄС перебувають 25 венесуельців. З 2017 року також діє заборона Євросоюзу на експорт зброї до Венесуели.

Санкції також посилили США

Перед цим США посилили санкції щодо уряду Мадуро. Штрафні заходи ухвалені щодо чотирьох зареєстрованих на Кіпрі і в Панамі судноплавних компаній і спрямовані на припинення експорту венесуельської нафти на Кубу.

Боротьба за владу між лідером опозиції Хуаном Гуайдо і Ніколасом Мадуро в Венесуелі, яка переживає глибоку економічну і політичну кризу, триває вже кілька місяців. Близько півсотні держав, у тому числі Німеччина, визнали Гуайдо тимчасовим президентом. Глава Венесуели Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, його легітимність серед інших визнають Росія, Китай і Куба.