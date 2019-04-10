 ЄС виключив із санкційного списку деяких осіб з оточення Януковича - Die Welt | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЄС виключив із санкційного списку деяких осіб з оточення Януковича - Die Welt

За даними німецького видання Die Welt, санкції, зокрема, щодо дев'яти українців із найближчого оточення Віктора Януковича скасували через відсутність доказів.

Федеріка Могеріні

Федеріка Могеріні

Євросоюз скасував запроваджені в 2014 році через український конфлікт санкції щодо кількох людей. Зокрема, з європейського санкційного списку виключили імена дев'ятьох українців з оточення екс-президента Віктора Януковича. Про це в суботу, 13 квітня, повідомляється на сайті німецького видання Die Welt з посиланням на внутрішні документи Європейської зовнішньополітичної служби (EAD).

DW.COM

Персональні санкції ЄС за агресію у Керченській протоці не змусять Кремль звільнити заарештованих українських моряків, вважають експерти. Утім, і більш жорстких обмежувальних заходів щодо РФ від ЄС чекати не варто. (15.03.2019)

У Генпрокуратурі України кажуть, що правоохоронці продовжать розслідування щодо Андрія Клюєва, стосовно якого припинили діяти санкції ЄС. У відомстві вказали і на прогрес у розслідуванні проти інших екс-посадовців. (05.03.2019)

Як зазначається, рішення ухвалене у зв'язку з відсутністю доказів, що свідчать про вину окремих фігурантів санкційного списку.

Наразі в санкційному списку ЄС у зв'язку з порушенням територіальної цілісності України та конфліктом на її території перебувають 170 осіб та 44 організації. Вони можуть оскаржувати рішення про санкції у суді, зазначає видання.

Однак у деяких випадках таке оскарження виявилося безуспішним. Зокрема, судові процеси програли російський олігарх Аркадій Ротенберг і телеведучий Дмитро Кисельов. Про це написала верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні в листі голові комітету у закордонних справах Європарламенту Девіду Макаллістеру (David McAllister), яке є в розпорядженні видання.

Дивитись відео 01:01

Санкції ЄС за Керченський міст для Аркадія Ротенберга і Со (31.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Санкції ЄС за Керченський міст для Аркадія Ротенберга і Со (31.07.2018)  

Також за темою

Straßburg Europarat Plenarsaal

Глава німецької делегації в ПАРЄ: Росія повинна залишатися членом Ради Європи "з усіма правами та обов'язками" 10.04.2019

Чи правда, що делегація ФРН у ПАРЄ лобіює безумовне повернення російської делегації в асамблею і чому Раді Європи важливо утримати Росію у своїх лавах, в інтерв'ю DW розповів глава німецької делегації Андреас Нік.

Frankreich Gebäude des Europarates in Straßburg

Генсек РЄ Турбйорн Ягланд наполягає на поверненні Росії голосу в ПАРЄ 08.04.2019

У разі виходу Росії з Ради Європи може виникнути "нова лінія розлому" на континенті, застеріг Турбйорн Ягланд.

Andriy Klyuev

ГПУ обіцяє подальше розслідування щодо Андрія Клюєва попри зняття санкцій ЄС 05.03.2019

У Генпрокуратурі України кажуть, що правоохоронці продовжать розслідування щодо Андрія Клюєва, стосовно якого припинили діяти санкції ЄС. У відомстві вказали і на прогрес у розслідуванні проти інших екс-посадовців.

Реклама

Докладно

сувенірна продукція, конференція лесбійок, лгбт

Як у Києві проходить європейська конференція лесбійок

Чому організатори, попри напади ультраправих та релігійні пікети, обрали для конференції українську столицю  

Плавуча сонячна електростанція в японському Інамі

Литва пливе до майбутнього на сонячних батареях

Експериментальна плавуча фотоелектростанція у Литві може допомогти вирішити просторові проблеми у невеликих країнах.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  