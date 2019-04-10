ЄС виключив із санкційного списку деяких осіб з оточення Януковича - Die Welt

Євросоюз скасував запроваджені в 2014 році через український конфлікт санкції щодо кількох людей. Зокрема, з європейського санкційного списку виключили імена дев'ятьох українців з оточення екс-президента Віктора Януковича. Про це в суботу, 13 квітня, повідомляється на сайті німецького видання Die Welt з посиланням на внутрішні документи Європейської зовнішньополітичної служби (EAD).

Як зазначається, рішення ухвалене у зв'язку з відсутністю доказів, що свідчать про вину окремих фігурантів санкційного списку.

Наразі в санкційному списку ЄС у зв'язку з порушенням територіальної цілісності України та конфліктом на її території перебувають 170 осіб та 44 організації. Вони можуть оскаржувати рішення про санкції у суді, зазначає видання.

Однак у деяких випадках таке оскарження виявилося безуспішним. Зокрема, судові процеси програли російський олігарх Аркадій Ротенберг і телеведучий Дмитро Кисельов. Про це написала верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні в листі голові комітету у закордонних справах Європарламенту Девіду Макаллістеру (David McAllister), яке є в розпорядженні видання.