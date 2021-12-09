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Єреван

Нагірний Карабах: Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного в обстрілах

Нагірний Карабах: Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного в обстрілах 09.12.2021

Про стрілянину на кордоні повідомляють оборонні відомства Азербайджану та Вірменії. Раніше суд ООН зобов'язав Баку та Єреван вжити всіх заходів, щоб уникнути ескалації конфлікту навколо Нагірного Карабаху.

Вірменія та Азербайджан повідомляють про стрілянину на кордоні

Вірменія та Азербайджан повідомляють про стрілянину на кордоні 28.07.2021

Локальні бої ідуть на північно-східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону, заявив Єреван. Сторони звинуватили одна одну в провокаціях.
Прем'єр Вірменії подав у відставку заради дострокових виборів

Прем'єр Вірменії подав у відставку заради дострокових виборів 25.04.2021

Відставка прем'єр-міністра та уряду Вірменії має формальний характер, аби уможливити дострокові вибори до парламенту. Голосування має відбутися 20 червня.
Загострення кризи у Вірменії: уряд звільнив начальника Головного штабу

Загострення кризи у Вірменії: уряд звільнив начальника Головного штабу 10.03.2021

Начальник Головного штабу армії Вірменії вважається звільненим з посади, заявили в уряді країни. Тим часом сам Онік Гаспарян називає своє звільнення неконституційним.
У Вірменії відбулися нові мітинги прихильників і противників Пашиняна

У Вірменії відбулися нові мітинги прихильників і противників Пашиняна 01.03.2021

У Єревані тисячі прихильників чинного прем'єра пройшли центральними вулицями міста. Тим часом опозиція заявила, що не піде з наметового містечка до відставки Пашиняна.
Перемир'я у Нагірному Карабаху контролюють Росія і Туреччина

Перемир'я у Нагірному Карабаху контролюють Росія і Туреччина 30.01.2021

Розпочав роботу центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабаху, в якому служитимуть по 60 військових з Росії та Туреччини.
Карабах: на зустрічі в Москві не змогли вирішити питання про обмін полоненими

Карабах: на зустрічі в Москві не змогли вирішити питання про обмін полоненими 11.01.2021

На зустрічі в Москві за участі Путіна, Алієва й Пашиняна не змогли погодити питання обміну військовополонених. Невирішеним залишилося й питання щодо статусу Нагірного Карабаху.
У Вірменії опозиція не погоджується на дострокові вибори без відставки Пашиняна

У Вірменії опозиція не погоджується на дострокові вибори без відставки Пашиняна 26.12.2020

Представники кількох опозиційних партій Вірменії відкинули пропозицію прем'єр-міністра Нікола Пашиняна щодо дострокових виборів та вимагають його негайної відставки.
Прем'єр Вірменії погодився на дострокові вибори в 2021 році

Прем'єр Вірменії погодився на дострокові вибори в 2021 році 25.12.2020

Нікол Пашинян запросив політичні сили до консультацій щодо проведення в 2021 році позачергових парламентських виборів. Він запевнив, що готовий залишити посаду, але тільки в результаті виборів.
У Єревані під час акції протесту виникли сутички, десятки затриманих

У Єревані під час акції протесту виникли сутички, десятки затриманих 24.12.2020

У столиці Вірменії під час антиурядової акції виникли сутички демонстрантів з поліцією, затримано до 70 людей. Мітингарі вимагають відставки прем'єра країни Нікола Пашиняна.
У Вірменії десятки тисяч мітингарів вимагали відставки прем'єра Пашиняна

У Вірменії десятки тисяч мітингарів вимагали відставки прем'єра Пашиняна 22.12.2020

Протестувальники покладають на уряд Нікола Пашиняна відповідальність за поразку в війні за Нагірний Карабах та нинішню економічну кризу.

У Вірменії розпочалася триденна жалоба за загиблими у війні в Нагірному Карабаху

У Вірменії розпочалася триденна жалоба за загиблими у війні в Нагірному Карабаху 19.12.2020

Жалобні заходи за загиблими у боях в Нагірному Карабаху у Вірменії супроводжуються протестами в Єревані. Прем'єра Нікола Пашиняна, якого звинувачують у поразці у війні з Азербайджаном, охороняє поліція.
Всіх на всіх: Баку і Єреван обмінялися військовополоненими

"Всіх на всіх": Баку і Єреван обмінялися військовополоненими 15.12.2020

Вірменія віддала 12 полонених Азербайджану, отримавши натомість 44 людини. Цей обмін був за принципом "всіх на всіх".
Азербайджан взяв під контроль Лачинський район Нагірного Карабаху

Азербайджан взяв під контроль Лачинський район Нагірного Карабаху 01.12.2020

Міноборони Азербайджану оприлюднило відео з колоною військової техніки й заявило про введення армії в Лачинський район. Раніше Азербайджан зайняв Агдамський і Кельбаджарський райони.
У Вірменії звільнили з посад кількох міністрів

У Вірменії звільнили з посад кількох міністрів 20.11.2020

Президент Вірменії прийняв відставку очільників трьох міністерств. Міністр оборони Вірменії Давид Тоноян вибачився "перед тими, чиї надії не виправдалися повністю".
Нагірний Карабах: що змінилося восени 2020 року (інфографіка)

Нагірний Карабах: що змінилося восени 2020 року (інфографіка) 16.11.2020

За підсумками війни в невизнаному Нагірному Карабасі восени 2020 року Азербайджан повернув собі частину територій. Де тепер пролягають лінії розмежування - на карті DW.
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