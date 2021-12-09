У Вірменії розпочалася триденна жалоба за загиблими у війні в Нагірному Карабаху

Жалобні заходи за загиблими у боях в Нагірному Карабаху у Вірменії супроводжуються протестами в Єревані. Прем'єра Нікола Пашиняна, якого звинувачують у поразці у війні з Азербайджаном, охороняє поліція.