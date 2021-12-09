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Про стрілянину на кордоні повідомляють оборонні відомства Азербайджану та Вірменії. Раніше суд ООН зобов'язав Баку та Єреван вжити всіх заходів, щоб уникнути ескалації конфлікту навколо Нагірного Карабаху.
Локальні бої ідуть на північно-східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону, заявив Єреван. Сторони звинуватили одна одну в провокаціях.
Відставка прем'єр-міністра та уряду Вірменії має формальний характер, аби уможливити дострокові вибори до парламенту. Голосування має відбутися 20 червня.
Начальник Головного штабу армії Вірменії вважається звільненим з посади, заявили в уряді країни. Тим часом сам Онік Гаспарян називає своє звільнення неконституційним.
У Єревані тисячі прихильників чинного прем'єра пройшли центральними вулицями міста. Тим часом опозиція заявила, що не піде з наметового містечка до відставки Пашиняна.
Розпочав роботу центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабаху, в якому служитимуть по 60 військових з Росії та Туреччини.
На зустрічі в Москві за участі Путіна, Алієва й Пашиняна не змогли погодити питання обміну військовополонених. Невирішеним залишилося й питання щодо статусу Нагірного Карабаху.
Представники кількох опозиційних партій Вірменії відкинули пропозицію прем'єр-міністра Нікола Пашиняна щодо дострокових виборів та вимагають його негайної відставки.
Нікол Пашинян запросив політичні сили до консультацій щодо проведення в 2021 році позачергових парламентських виборів. Він запевнив, що готовий залишити посаду, але тільки в результаті виборів.
У столиці Вірменії під час антиурядової акції виникли сутички демонстрантів з поліцією, затримано до 70 людей. Мітингарі вимагають відставки прем'єра країни Нікола Пашиняна.
Протестувальники покладають на уряд Нікола Пашиняна відповідальність за поразку в війні за Нагірний Карабах та нинішню економічну кризу.
Жалобні заходи за загиблими у боях в Нагірному Карабаху у Вірменії супроводжуються протестами в Єревані. Прем'єра Нікола Пашиняна, якого звинувачують у поразці у війні з Азербайджаном, охороняє поліція.
Вірменія віддала 12 полонених Азербайджану, отримавши натомість 44 людини. Цей обмін був за принципом "всіх на всіх".
Міноборони Азербайджану оприлюднило відео з колоною військової техніки й заявило про введення армії в Лачинський район. Раніше Азербайджан зайняв Агдамський і Кельбаджарський райони.
Президент Вірменії прийняв відставку очільників трьох міністерств. Міністр оборони Вірменії Давид Тоноян вибачився "перед тими, чиї надії не виправдалися повністю".
За підсумками війни в невизнаному Нагірному Карабасі восени 2020 року Азербайджан повернув собі частину територій. Де тепер пролягають лінії розмежування - на карті DW.
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