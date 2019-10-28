 Єлисейський палац анонсував саміт ″нормандської четвірки″ 9 грудня в Парижі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2019

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Новини

Єлисейський палац анонсував саміт "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі

Зустріч лідерів Франції, Росії, Німеччини та України для розв'язання конфлікту на Донбасі відбудеться в Парижі 9 грудня, повідомили в офісі Еммануеля Макрона.

Канцелярія Еммануеля Макрона повідомила про запланований на 9 грудня саміт нормандської четвірки

Канцелярія Еммануеля Макрона повідомила про запланований на 9 грудня саміт "нормандської четвірки"

Лідери Франції, Німеччини, України та Росії 9 грудня проведуть у Парижі саміт у "нормандському форматі". Про це у п'ятницю, 15 листопада, повідомили в канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона. В Єлисейсьому палаці вказали на "серйозні успіхи" у переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з літа, зокрема, що стосується розведення сил в окремих районах та обміну полоненими, повідомляє агентство новин dpa.

В Офісі президента України Володимира Зеленського згодом підтвердили проведення саміту в Парижі, вказавши, що цього дня відбулася телефонна розмова між президентами України та Франції. У Берліні підтвердили участь канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) у саміті. 

DW.COM

Анґела Меркель і Володимир Путін під час телефонної розмови обговорили підготовку до саміту "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі. (11.11.2019)

У Кремлі продовжують наполягати, що розведення сил на Донбасі є передумовою для проведення саміту в "нормандському форматі". За словами речника Путіна, у Москві стежили за поїздкою Володимира Зеленського на Донбас. (28.10.2019)

Лідери країн Великої сімки на саміті в Біарріці ухвалили коротку заключну заяву, один з пунктів якої стосується України. (26.08.2019)

Раніше планувалося, що саміт пройде ще у вересні. Відповідний пункт містив текст заключної заяви саміту Великої сімки, що відбувся у серпні в Біарріці. 2 вересня 2019 року в Берліні пройшла зустріч у "нормандському форматі" на рівні політичних радників. Однак Москва не виявляла готовності брати участь у саміті, наголошуючи на необхідності ретельної підготовки до нього та прогресу з окремих питань.

1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі погодили так звану "формулу Штайнмаєра", яку Москва називала умовою для проведення саміту "нормандської четвірки". Згодом керівництво РФ заявило, що розглядає зрушення в процесі розведення сил у населених пунктах Золоте та Петрівське як передумову проведення наступного саміту лідерів "нормандської четвірки"

Лідери чотирьох країн вперше зустрілися для переговорів щодо ситуації на Донбасі у 2014 році. Востаннє саміт "нормандської четвірки" відбувся восени 2016 року в Берліні.

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