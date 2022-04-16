Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Єгипет

Біля берегів Тунісу затонув танкер із 750 тоннами дизпалива

Біля берегів Тунісу затонув танкер із 750 тоннами дизпалива 16.04.2022

Туніська влада заявила, що намагається запобігти екологічній катастрофі після затоплення судна під прапором Екваторіальної Гвінеї внаслідок поганої погоди.
В Єгипті до смертної кари засудили десятьох братів-мусульман

В Єгипті до смертної кари засудили десятьох "братів-мусульман" 30.01.2022

До смертної кари засудили десятьох членів руху "Брати-мусульмани", яких обвинувачують у нападі на поліцію в 2015 році.

Кабінет Меркель наприкінці каденції схвалив експорт зброї із Німеччини на мільярди

Кабінет Меркель наприкінці каденції схвалив експорт зброї із Німеччини на мільярди 25.12.2021

За останні дев'ять днів при владі колишній уряд ФРН схвалив більше експорту зброї, ніж за попередні дев'ять місяців. Більшість озброєнь призначена Єгипту, який різко критикують за порушення прав людини.
Історичний візит: прем'єр Ізраїлю вперше прибув до ОАЕ

Історичний візит: прем'єр Ізраїлю вперше прибув до ОАЕ 13.12.2021

Нафталі Беннетт поїхав до ОАЕ для поглиблення співпраці між двома країнами у всіх галузях. Відносини між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами він характеризує як "відмінні".
За чотири роки в Німеччині схвалили експорт озброєнь на 22,5 мільярда євро

За чотири роки в Німеччині схвалили експорт озброєнь на 22,5 мільярда євро 29.08.2021

Найважливішими імпортерами німецької оборонної продукції стали дві країни НАТО, а також Алжир, Єгипет і Катар.

Перша балерина в хіджабі в Єгипті (29.07.2021) 29.07.2021

Навчитися балету у 27 років і стати першою балериною в хіджабі? Енджі Ель-Шазлі доводить: головне - прагнути і наполегливо працювати! Історія дівчини, яка здійснила свою дитячу мрію.
Контейнеровоз Ever Given вийшов з Єгипту

Контейнеровоз Ever Given вийшов з Єгипту 07.07.2021

Після досягнення угоди між власниками судна Ever Given і адміністрацією Суецького каналу, контейнеровоз зміг вирушити в плавання з Єгипту.
Учасники конференції щодо Лівії зобов'язалися вивести всіх іноземних найманців

Учасники конференції щодо Лівії зобов'язалися вивести всіх іноземних найманців 23.06.2021

З даними ООН, у Лівії досі перебувають до 20 тисяч іноземних найманців. Їхнє виведення вважається важливою передумовою для миру в цій країні. Відповідної домовленості досягли на конференції в Берліні.
Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Сектора Гази

Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Сектора Гази 30.05.2021

Міністри закордонних справ Ізраїлю та Єгипту обговорять питання відновлення інфраструктири в Секторі Гази, а також обмін полонених палестинських бойовиків на утримуваних у Газі ізраїльтян.
ООН: 800 тисяч людей у Секторі Гази не мають доступу до чистої води

ООН: 800 тисяч людей у Секторі Гази не мають доступу до чистої води 22.05.2021

Приблизно 800 тисяч людей у Секторі Гази не мають доступу до чистої водопровідної води, заявили в ООН. Сторони конфлікту дотримуються режиму припинення вогню.
Набула чинності угода про припинення вогню між Ізраїлем і рухом ХАМАС

Набула чинності угода про припинення вогню між Ізраїлем і рухом ХАМАС 21.05.2021

Обидві сторони заявили про свою перемогу і готовність до нових бойових дій. Єгипет, як посередник у переговорах, відправить своїх спостерігачів за дотриманням домовленостей вогню в Тель-Авів і Сектор Гази, передають ЗМІ.
ХАМАС та Ізраїль погодилися на перемир'я

ХАМАС та Ізраїль погодилися на перемир'я 20.05.2021

ХАМАС та Ізраїль погодилися на "взаємне та безумовне" припинення вогню найближчим часом.
Україна домовилася про вивезення українців із Сектора Гази - Кулеба

Україна домовилася про вивезення українців із Сектора Гази - Кулеба 19.05.2021

Українців вивозитимуть із Сектора Гази через Єгипет, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Вже є домовленість щодо "зеленого коридору" з Ізраїлем та палестинцями.
Золоте місто в Єгипті: археологи представили свою сенсаційну знахідку

"Золоте" місто в Єгипті: археологи представили свою сенсаційну знахідку 10.04.2021

Археологи розкопали в Єгипті місто, вік якого - близько трьох тисяч років. Знахідку вже назвали одним з набільших археологічних відкриттів.

Як приборкувач змій і скорпіонів збирає отруту (30.03.2021) 30.03.2021

Скорпіони і змії - пристрасть 25-річного єгиптянина Мохамеда Бустаха. Підприємець створив ферму, де мешкають тисячі скорпіонів, і збирає їхній яд для лікування різних хвороб, зокрема раку. Він експортує його в тому числі до країн ЄС.

Контейнеровоз Ever Given зсунули з мілини у Суецькому каналі

Контейнеровоз Ever Given зсунули з мілини у Суецькому каналі 29.03.2021

Контейнеровоз Ever Given через декілька днів таки вдалося зсунути з мілини у Суецькому каналі. Його блокування вже призвело до порушення ланцюгів поставок у світі.
Інші статті