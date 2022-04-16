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Обидві сторони заявили про свою перемогу і готовність до нових бойових дій. Єгипет, як посередник у переговорах, відправить своїх спостерігачів за дотриманням домовленостей вогню в Тель-Авів і Сектор Гази, передають ЗМІ.
Скорпіони і змії - пристрасть 25-річного єгиптянина Мохамеда Бустаха. Підприємець створив ферму, де мешкають тисячі скорпіонів, і збирає їхній яд для лікування різних хвороб, зокрема раку. Він експортує його в тому числі до країн ЄС.