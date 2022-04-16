Набула чинності угода про припинення вогню між Ізраїлем і рухом ХАМАС

Обидві сторони заявили про свою перемогу і готовність до нових бойових дій. Єгипет, як посередник у переговорах, відправить своїх спостерігачів за дотриманням домовленостей вогню в Тель-Авів і Сектор Гази, передають ЗМІ.