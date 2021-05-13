Євросоюз подовжив санкції щодо хакерів з Росії, Китаю та Північної Кореї

Рада Євросоюзу у понеділок, 17 травня, продовжила до 18 травня 2022 року механізм санкцій за кібератаки, що становлять загрозу для ЄС або окремих держав-членів. Євросоюз виступає за глобальний, відкритий, стабільний мирний та захищений кіберпростір, наголосили в Брюсселі. Особливо важливо зміцнити міжнародне співробітництво в цій галузі.

Обмежувальні заходи діють щодо вісьмох фізичних осіб та чотирьох компаній і включають заборону на в'їзд кіберзлочинців на територію Євросоюзу, а також арешт їхніх рахунків у банках держав-членів ЄС.

Хакерські атаки на ОЗХЗ і Бундестаг Німеччини

Цей механізм санкцій був вперше використаний у липні 2020 року. ЄС запровадив штрафні заходи стосовно росіян Олексія Мініна, Олексія Моренця, Євгенія Серебрякова і Олега Сотнікова за причетність до спроб кібератаки на Організацію з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Тоді ж під санкції потрапили хакери з Китаю і Північної Кореї.

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У жовтні 2020 року ЄС запровадив обмежувальні заходи відносно керівника Головного управління Генштабу збройних сил РФ (колишнього ГРУ) Ігоря Костюкова, офіцера Дмитра Бадіна і 85-го Головного центру спеціальної служби ГУ Генштабу, що спеціалізується на криптографії. Євросоюз вважає їх причетними до кібератаки на німецький Бундестаг в квітні-травні 2015 року.