 Євросоюз подовжив санкції щодо хакерів з Росії, Китаю та Північної Кореї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2021

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Новини

Євросоюз подовжив санкції щодо хакерів з Росії, Китаю та Північної Кореї

Санкції за кібератаки, що становлять загрозу для ЄС, продовжено до 18 травня 2022 року. Заходи включають заборону на в'їзд кіберзлочинців до Євросоюзу та арешт їхніх рахунків.

Symbolbild Hackerangriff I Cybercrime

Рада Євросоюзу у понеділок, 17 травня, продовжила до 18 травня 2022 року механізм санкцій за кібератаки, що становлять загрозу для ЄС або окремих держав-членів. Євросоюз виступає за глобальний, відкритий, стабільний мирний та захищений кіберпростір, наголосили в Брюсселі. Особливо важливо зміцнити міжнародне співробітництво в цій галузі.

Обмежувальні заходи діють щодо вісьмох фізичних осіб та чотирьох компаній і включають заборону на в'їзд кіберзлочинців на територію Євросоюзу, а також арешт їхніх рахунків у банках держав-членів ЄС.

Хакерські атаки на ОЗХЗ і Бундестаг Німеччини

Цей механізм санкцій був вперше використаний у липні 2020 року. ЄС запровадив штрафні заходи стосовно росіян Олексія Мініна, Олексія Моренця, Євгенія Серебрякова і Олега Сотнікова за причетність до спроб кібератаки на Організацію з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Тоді ж під санкції потрапили хакери з Китаю і Північної Кореї.

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У жовтні 2020 року ЄС запровадив обмежувальні заходи відносно керівника Головного управління Генштабу збройних сил РФ (колишнього ГРУ) Ігоря Костюкова, офіцера Дмитра Бадіна і 85-го Головного центру спеціальної служби ГУ Генштабу, що спеціалізується на криптографії. Євросоюз вважає їх причетними до кібератаки на німецький Бундестаг в квітні-травні 2015 року.

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