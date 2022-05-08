Євросоюз не дійшов згоди щодо нафтового ембарго проти РФ

У Євросоюзі не вдалося дійти згоди щодо нафтового ембарго проти Росії. Гарантії безпеки щодо забезпечення нафтою певних країн, які перебувають в особливій ситуації через залежність від постачань з РФ, і досі в процесі опрацювання, заявили в неділю, 8 травня, Єврокомісія та Франція, що головує в Раді ЄС. Вони також повідомили, що протягом останніх кількох днів ведуться активні обговорення компромісних пропозицій, за якими вдалося досягти значного прогресу.

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У тексті заяви зазначено, що переговори на всіх рівнях продовжаться вже на початку наступного тижня, щоб ухвалити новий пакет санкцій якомога швидше. У ЄС раніше пропонували Угорщині, Словаччиніта Чехії, які залежать від поставок російської нафти більше за інші країни-члени, відтермінувати запровадження обмежень, щоб вони мали змогу знайти альтернативні джерела сировини. Прага могла б запровадити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт і Братислава - з 2025 року. Проте для низки країн ця пропозиція виявилася недостатньо вигідною.

Вони вимагають подальших поступок - надати їм більше часу, а також фінансової підтримки. Болгарія, серед інших, також хоче для себе винятків. Тим часом для схвалення пакету санкцій потрібна згода всіх країн.

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За даними національного статистичного агентства Чехії, у 2021 році близько половина всієї нафти, яку було спожито країною, була з Росії. В Угорщину, за даними її уряду, 65 відсотків нафти надходить із Росії. Для Словаччини, за інформацією національного оператора Transpetrol, Росія є єдиним джерелом нафти.

Утім, за даними Єврокомісії, постачання до цих країн становить лише невелику частку від загального обсягу імпорту російської нафти до ЄС.