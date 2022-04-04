Прем'єр Словаччини обіцяє дотримуватися лінії ЄС щодо плати за газ із Росії

Словаччина буде діяти в унісон з Євросоюзом у відповідь на вимогу Росії платити за газ в рублях, написав прем'єр-міністр країни Едуард Хегер у понеділок, 4 квітня, у Facebook. Єврокомісія рекомендувала компаніям-отримувачкам газу в ЄС виконувати визначені контрактом умови і не приставати на російські вимоги.

Раніше міністр економіки та віцепрем'єр Словаччини Ріхард Сулік говорив, що у разі крайньої потреби виконав би вимогу Росії платити за газ у рублях. "Газ не можна перекривати. Тому, навіть якщо для когось це надто прагматична позиція, я кажу, що ми будемо платити у рублях, якщо умовою буде оплата у рублях", - сказав Сулік в у неділю, 3 квітня, в ефірі суспільного телебачення RTVS. Свою позиція міністр пояснив тим, що промисловість країни не може повністю відмовитись від російського газу.

На тлі санкцій через російську війну в Україні РФ указом президента Володимира Путіна з квітня запровадила новий порядок оплати поставок газу для "недружніх країн" - з обов'язковою конвертацією валюти контрактів (євро та доларів) у рублі через "Газпромбанк".

Країни Великої сімки (G7) та ЄС ще до запровадження нового порядку розрахунків відмовились виконувати вимоги Москви щодо оплати газових поставок у рублях. Крім того, більшість країн Заходу прагне зменшити залежність від поставок газу з РФ та оголосила про їхнє суттєве скорочення аж до відмови в майбутньому. 2 квітня Литва першою серед країн ЄС оголосила про повну відмову від російського газу.