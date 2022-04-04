Прем'єр Словаччини обіцяє дотримуватися лінії ЄС щодо плати за газ із Росії

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Словаччина дотримуватиметься спільної політики ЄС щодо розрахунків за газ із Росії, заявляє прем'єр країни. Раніше словацький міністр економіки заявляв про готовність платити за газ у рублях.
Словаччина буде діяти в унісон з Євросоюзом у відповідь на вимогу Росії платити за газ в рублях, написав прем'єр-міністр країни Едуард Хегер у понеділок, 4 квітня, у Facebook. Єврокомісія рекомендувала компаніям-отримувачкам газу в ЄС виконувати визначені контрактом умови і не приставати на російські вимоги.
Раніше міністр економіки та віцепрем'єр Словаччини Ріхард Сулік говорив, що у разі крайньої потреби виконав би вимогу Росії платити за газ у рублях. "Газ не можна перекривати. Тому, навіть якщо для когось це надто прагматична позиція, я кажу, що ми будемо платити у рублях, якщо умовою буде оплата у рублях", - сказав Сулік в у неділю, 3 квітня, в ефірі суспільного телебачення RTVS. Свою позиція міністр пояснив тим, що промисловість країни не може повністю відмовитись від російського газу.
На тлі санкцій через російську війну в Україні РФ указом президента Володимира Путіна з квітня запровадила новий порядок оплати поставок газу для "недружніх країн" - з обов'язковою конвертацією валюти контрактів (євро та доларів) у рублі через "Газпромбанк".
Країни Великої сімки (G7) та ЄС ще до запровадження нового порядку розрахунків відмовились виконувати вимоги Москви щодо оплати газових поставок у рублях. Крім того, більшість країн Заходу прагне зменшити залежність від поставок газу з РФ та оголосила про їхнє суттєве скорочення аж до відмови в майбутньому. 2 квітня Литва першою серед країн ЄС оголосила про повну відмову від російського газу.