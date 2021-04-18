Євросоюз не визнає підсумки президентських виборів в Сирії

Євросоюз не визнаватиме результати президентських виборів в Сирії, перемогу на яких, згідно з офіційними даними, знову здобув Башар Асад. Ці вибори "не є ні вільними, ні чесними", заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель в четвер, 27 травня, після наради з 27 главами МЗС країн ЄС в Лісабоні.

За словами Борреля, ці вибори не принесуть нічого в врегулювання конфлікту в Сирії і не приведуть до нормалізації відносин між світовою спільнотою і сирійським режимом.

Раніше вибори розкритикували міністри закордонних справ ФРН, Франції, Італії, Великобританії і США.

"Ми засуджуємо рішення режиму Асада провести вибори поза рамками, встановленими резолюцією 2254 Ради безпеки ООН, і приєднуємося до голосів сирійців, включно з голосами представників громадянського суспільства і сирійської опозиції, які назвали це голосування незаконним", - йдеться в їхній спільній заяві.

Про перемогу Асада оголосили в ніч на 28 травня. За офіційними даними, він набрав 95,1 відсотка голосів виборців. Самі вибори відбулися 26 травня.

Тим часом Євросоюз в черговий раз продовжив санкції проти режиму Асада, оголосила Рада ЄС. Санкції, що передбачають ембарго на торгівлю нафтою, обмеження інвестиційної активності і замороження рахунків сирійських функціонерів, продовжені до 1 червня 2022 року. Крім того, був доповнений список сирійців, щодо яких діють санкції. Наразі до нього належать 283 фізичних особи та 70 організацій і фірм.

Вибори відбулися на підконтрольних Асаду близько двох третинах території Сирії, у якій вже більше десяти років точиться громадянська війна. Як раніше писало агентство dpa, обидва суперники Асада вважалися "технічними" кандидатами без жодних реальних шансів на перемогу. У опозиції ці вибори називають "фарсом".

55-річний Башар Асад керує Сирією з 2000 року. До нього країною управляв його батько Хафез Асад, який був президентом Сирії з 1971 року.